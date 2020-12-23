DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Parkta yürürken bıçaklanan genç kız yaralandı

BOLU'da, parkta yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından 3 yerinden bıçaklanan M.C. (24) isimli genç kız yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı arıyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Karaçayır Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyen M.C.'nin yanına yaklaşan saldırgan, yanında bulunan ekmek bıçağıyla genç kızı bacak ve ellerinden 3 kez bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin hamle yapmasıyla paniğe kapılan saldırgan bıçağı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralanan genç kızı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.C.'ye ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen M.C. ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, parkta delil topladı. Ekipler, ayrıca bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyerek saldırganın bulunması için çalışma başlattı.Genç kızın ifadesinde, saldırganı tanımadığını belirterek, "Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişi yanıma yaklaştı. Bir anda bacağımda bir acı hissettim. Çığlık attım. 2 defa daha bıçağı salladı. Elime ve bacağıma geldi. Çığlıklarım üzerine çevredekiler 'ne oluyor' diye koşmaya başlayınca saldırgan kaçtı." dediği öğrenildi.