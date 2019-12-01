DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımını taşıyan minibüs, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada, 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zile- Alaca karayolunda meydana geldi. Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C grubunda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, bugün saat 14.00'te Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için Ordu'dan yola çıktı. Hentbolcuları taşıyan Ercan Akaman (54) yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarına gediğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ölen kişi ile yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: YOZGAT,

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Kızları ölen anneden, eski eşe 'vekalet' tepkisi

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde Yasemin Şahin Tekbıyık, trafik kazasında kaybettiği 11 ve 7 yaşındaki kızları adına eski eşinin sigorta şirketinden para alabilmek için vekalet vermesine tepki gösterdi. Tekbıyık, "Babaları çocuklarımız sağ iken hiç sahip çıkmadı. Çocuklarım öldü, şimdi onlar üzerinden para almaya çalışıyor. Ben bunu istemiyorum" dedi.

Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi sapağında 21 Kasım gecesi, Yasemin Şahin Tekbıyık yönetimindeki 59 UG 091 plakalı otomobil ile Mevlüt U. yönetimindeki 34 LC 0519 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, Yasemin Şahin Tekbıyık'ın kızları Kardelen (11) ile Melisa yaşamını yitirdi. Tekbıyık ile Barış Demirelli (20) ve Nail Karpuz (16) yaralandı. Minibüs sürücüsü Mevlüt U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Tedavisinin ardından taburcu olan Yasemin Şahin Tekbıyık, sürücünün en ağır cezayı almasını istedi. Tekbıyık, "Bize çarpan aracın sürücüsünün ailesi benimle görüşmek için haber gönderiyor. Ben onlarla görüşürsem acım tazelenecek, adalete güvendiğim için en büyük, en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben çocuklarımı yıllarca kendi çabalarımla, zor şartlar altında büyüttüm. Bu kazada benim hiçbir suçum yok, her şey ortada. Ben duruyordum, çok hızlı gelen o araç virajı alamayıp beni altına aldı. Bu kazada 2 çocuğumu kaybettim, yeğenlerimin de durumu ağır. Bende ameliyat oldum ciğerimden. Bize çok büyük bir facia bıraktı" dedi.

'YAŞARKEN ÇOCUKLARLA İLGİLENMEDİ'

Tekbıyık, hastanede tedavi altındayken çok sayıda kişinin yanına gelip ölen kızları için sigortadan para almak adına vekalet istediğini belirtti. Eski eşinin de kızlarıyla hiç ilgilenmemesine rağmen para almak için sigortacılara vekalet verdiğini belirten Yasemin Şahin Tekbıyık, şöyle konuştu:

"Eski eşim bir başvuru yapmış, ancak onun böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Kendisiyle 2 yıldır ayrıyız, resmi olarak boşandık. Kendisi evli ve yeni eşinden çocuk bekliyor. Ben çocuklarıma yıllardır kendim çalışarak bakıyorum. Babaları bir gün bile arayıp bu çocuklar aç mı diye sormadı. Tüm ihtiyaçlarını kendim karşıladım. Karasu'da insanlar hep beni bilirler. Çok fevkalade bir hayatımız yoktu, ama çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim ben. Babaları çocuklarımız sağ iken hiç sahip çıkmadı. Çocuklarım öldü, şimdi onlar üzerinden para almaya çalışıyor, ben bunu istemiyorum."

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ailenin fotoğrafı

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Kapıkule'de TIR şoförleri eylem yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri, bekleyiş sürelerinin uzun olduğu gerekçesiyle bir tesiste, kontak kapatma eylemi yaptı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin, yaptıkları eylemin izinsiz olduğunu uyarısı üzerine şoförler dağıldı.

Türkiye 'nin çeşitli illerinden yükledikleri ihracat ürünleri Avrupa 'ya götürmek için yola çıkan TIR şoförleri, bugün saat 10.00 sıralarında Edirne 'den Bulgaristan 'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki TIR parkında bir araya gelerek kontak kapatma eylemi yaptı. Yaklaşık 100 kişilik grup, 3 gündür sınır kapısında beklediklerini öne sürdü. TIR parklarındaki bekleyişlerinin son bulmasını isteyen şoförler, yetkililerden, seslerini duymalarını istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, eylemlerinin izinsiz olduğunu belirttiği şoförlerden dağılmalarını istedi. Yaklaşık 2 saatlik eylemin ardından şoförler, sessizce dağıldı.

Şoförler adına konuşan Fatih Karabıyık, "Ben burada TIR şoförlerinin sorunlarının duyulmasını istiyorum. Sorun neyse çözülsün. Türk şoförleri olarak sıkıntılarımıza kimse sahip çıkmıyor. Türk şoförleri olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz. Yetkililere sesimizi duyurup buna çare bulmalarını istiyoruz. Sınır kapısında günlerce beklemek istemiyoruz" dedi.

Diğer sürücüler de 3 gündür sınır kapısında çıkış yapmak için beklediklerini dile getirip sorunlarına çare bulunmasını istedi.

Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri ise geçişlerde sıkıntı olmadığı, Bulgaristan'ın yoğunluğa karşılık verememesinden dolayı sorunun yaşandığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Kuyrukta bekleyen TIR'lar

-Kalabalıktan genel detay

-TIR sürücüleri ile röp.

-Güvenlik önlemleri

-Güvenlik güçleri uyarısı

-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kolunda serumla kitap fuarına geldi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kitap fuarına, soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gören ilkokul öğrencisi Irmak Ecrin Korkmaz, kolunda takılı serumla geldi.

İslahiye Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Derneği iş birliğiyle organize edilen kitap fuarını, son gün çok sayıda kişi ziyaret etti. Şehit İsmet Kayar İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Irmak Ecrin Korkmaz, fuara kolunda takılı serumla geldi. Yanında babasıyla fuara gelen Irmak Ecrin'in soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Irmak Ecrin, doktorların serum bittikten sonra taburcu olabileceğini söylediğini, ancak serum bitmeden babasını ikna ederek fuara geldiğini söyledi. Babasının serumunu tutarak, stantları dolaştırdığı Irmak Ecrin, yazarlarla sohbet etti ve çeşitli kitaplar aldı. Fuarda ilgi odağı olan Irmak Ecrin Korkmaz, kitap okumayı sevdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Belediye kültür merkezi

Kitap fuarı

Irmak ecrin korkmaz kitap alması

Küçük kız ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber,Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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