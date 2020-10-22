DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12
22.10.2020 13:48
Manavgat'ta orman yangınıAntalya'nın Manavgat ilçesinde gece çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Manavgat'ta orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi Karaemik mevkisinde saat 01.00 sıralarında orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve toplam 24 görevlinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında toplam 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. Yangının defne kesimi yapanların yaktığı ateşten çıktığı değerlendiriliyor.
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