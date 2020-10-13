Köpek havlaması tartışmasında Ukraynalı Daria'yı korurken bıçaklandı - Son Dakika

ADANA'da bir kafeteryada köpek havlaması nedeniyle çıkan tartışmada darbedilen Ukrayna uyruklu Daria Khristinets'i (25) kurtarmak isteyen Halil İbrahim Yalçın (28), bacakları ile kollarından bıçaklandı. Hastanedeki tedavisini ardından şikayetçi olan Yalçın, "Kadına vurulur mu?' dedim. Sonra arabasına yönelip, bir şey çıkarttı. Ben silah olduğunu düşündüm, koşmaya başladım. Baktım ki bıçak, geri durdum. 'Yapma' dedim, 'vuracağım' dedi ve bıçakladı" dedi.

Olay, geçen pazar günü Beyazevler Mahallesi'ndeki bir kafeteryada yaşandı. İddiaya göre, Adana'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Daria Khristinets, köpeği Daisy'i gezdirdikten sonra girdiği kafeteryada oturdu. Kısa süre sonra kafeteryanın üst katındaki dairede yaşayan ve İngilizce öğretmeni olduğu öne sürülen Ulaş isimli bir kişi, arkadaşları ile gelerek, köpeği havladığı gerekçesiyle Daria ile tartışmaya başladı. İddiaya göre bu sırada kadın, "Benimle böyle konuşmamalısın. Benimle konuşma hakkını kim veriyor sana" diyerek, Ulaş'a tokat attı. Arkadaşları da Daria Khristinets'i darbetmeye başladı. Kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Halil İbrahim Yalçın da olaya müdahale etti. İddiaya göre Ulaş isimli şüpheli, otomobilinden bıçak alıp, Yalçın'ı sol bacak ve sol kolundan 4 kez bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Polis otomobiliyle kaçan şüpheliyi, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.