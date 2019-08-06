DHA YURT BÜLTENİ - 15

4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı

Çanakkale'de, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ile 5 organizatör, yakalandı.

Yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri 4 taksiyi takibe aldı. 2'si şehir merkezinde 2'si Ayvacık ilçesinde durdurulan taksilerde Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ele geçirildi. Operasyonda E.A., Y.Y.E., K.Y., C.B. ve U.E. adlı organiztörler de gözaltına alındı.

4 taksiye el konulurken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sorguları tamamlanan organiztörler ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Organizatörlerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı: Bıçakladığımı hatırlamıyorum (ek)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tacettin Yağız(42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ESKİŞEHİR,

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Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi

Antalya'da sokakta T.Ö.'nün silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'nin (51), 1 milyon TL'lik borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta meydana geldi. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evden çıktıktan sonra yanına yaklaşan T.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Şirazi kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi T.Ö. ise uzaklaştı. Olay sonrası soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle kaçmak isterken, yakaladı. Gözaltına alınan T.Ö., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şirazi'nin cansız bedeni, otopsinin ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL'lik alacağı yüzünden işlediğini öne süren T.Ö., "Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Ben de olay günü takip edip, vurdum" diye konuştu. T.Ö'nün, ifadesinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının asayişten çıkışı

-Çelik yelek giydirilmiş görüntüsü

-Ekip arabasına binmesi

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

-Opak foto

'109 MB// 1 DK 1 SN'

Haber kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kanalizasyona düşen küçükbaş hayvanlar kurtarıldı

Bolu'da, çalınan rögar kapağından kanalizasyona düşen 2 küçükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aktaş Mahallesi Karaman Sokak'ta İrfan Sapmaz'a ait 1 keçi ve 1 koyun boş arazide otladıkları sırada, hırsızlar tarafından çalınan rögar kapağından kanalizasyona düştü. Hayvanlar akıntıyla birlikte yaklaşık 25 metre sürüklendi. Hayvanlarının kanalizasyona düştüğünü fark eden İrfan Sapmaz, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanları düştükleri yerden çıkaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kepçe ile gelen belediye ekipleri, kazı işlemi yaptıktan sonra kanalizasyon borusunu kırdı. Kanalizasyona düşen keçi ve koyun, borunun kırılan yerinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma görüntüleri

-Çukurun görüntüsü

Süre: 00.54-Boyut: 102.5 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Freni boşalan minibüs şoförü faciayı önledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, rampa inerken freni boşalan dolmuşunu son bir manevrayla uçuruma düşmekten kurtaran şoför İbrahim Çelik, faciayı önledi. Devrilen minibüsten kurtarılan 11 kişi, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İçmeler- Turunç karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi'nden 10 yolcusuyla Turunç Mahallesi'ne giden 40 yaşındaki İbrahim Çelik'in yönetimindeki 48 TM 4028 plakalı dolmuşun, freni rampa inerken boşaldı. Freninin boşaldığını fark eden Çelik, manevra yaparak aracın 40 metrelik uçuruma düşmesini önledi. Dağ eteğine çarpan minibüs devrilirken kazada, şoförle birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, daha sonra taburcu edildi. Kaza yapan minibüs ise vinçle bulunduğu yerden alınarak Marmaris'te sanayiye getirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hakim bir tepeden kazanın olduğu yerin görüntüsü

-Kaza yerinden genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 2 dakika 5 saniye-150 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi

Malatya'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz, su içirdi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentte karga, sıcaktan bitkin düştü. Sivas Caddesi'nde iş yeri sahibi Fatih Yılmaz, uçamayan kargayı görünce su vererek, serinlemesi için üzerine de su döktü. Kargayı daha sonra doğaya bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Herhalde ayağında bir problem vardı. Su verdik serinlemesi için banyo yaptırdık sonra doğaya saldık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kargadan detay

Karganın su içmesi

Banyo yaptırılması

Fatih Yılmaz röp.

Diğer bağıran kargalar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 299 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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TOKİ evleri kura ile sahiplerini buldu

Zonguldak'ın, Gökçebey ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 300 konutun sahipleri kura çekimiyle belli oldu. Kuradan isimleri çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

Gökçebey TOKİ 2'nci Etap Projesi'nin kura çekimi, Gökçebey Belediyesi'nin çay bahçesinde gerçekleşti. 200 adet 2+1 tipi konut ve 100 adet 3+1 tipi konut için başvuru yapan 679 kişi kura çekimini dikkatle izledi. Emekliler, engelliler, şehit yakınları ve normal başvurulardan oluşan kura çekimi TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Kuradan adı çıkanlar, büyük sevinç yaşayarak mutluluklarını yakınları ile paylaştı. Kura çekimine AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve bine yakın vatandaş katıldı.

'EVİM YOKTU HEP KİRADA YAŞADIM'

Maddi durumunun iyi olmadığını ve hep kirada yaşadığını belirten Vasfi çelik, kuradan isminin çıkmasının ardından duygulu anlar yaşadı. Çelik, "Çok mutluyum, evim yoktu, maddi durumum da iyi olmadığından ev alacak durumumuz da yoktu. Hep kirada oturdum ve kirada yaşamaya devam ediyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin." dedi.

ENGELLİ ANNE EV SEVİNCİNİ KIZIYLA YAŞADI

TOKİ'nin engelli kontenjanından başvuru yapan ve kurada ismi çıkan Nagehan Ustaoğlu, sevincini ise kızı ile paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ustaoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.

OĞLUNA MÜJDELİ HABERİ TELEFONLA VERDİ

Oğlu için kura çekimini takip eden Mustafa Cebni'nin annesi Emine Cebni, oğluna müjdeli haberi telefon ederek verdi. Oğlu ile konuşan anne Emine Cebni, "Mustafa 3+1 sana çıktı oğlum." sözleriyle müjdeyi verirken, heyecandan yerinde duramadı.

Görüntü Dökümü

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-Kura çekiminden detaylar

-Kurada çıkan isimlerin yaşadığı sevinç

-Ev sahibi olanların telefonla yakınlarını araması

-Engelli annenin sevincini göz yaşları içinde kızı ile paylaşması

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: (8: 29) Boyut : (948 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY(Zonguldak), -