DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika

Sivas'a şehit acısı düştü (3)

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Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Muhammed Demir'in cenazesi, Numune Hastanesi morgundan alınarak Mevlana Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Burada dua edilerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehit özel harekat polisinin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na getirildi. Şehit polis için Garnizon Şehitliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye şehidin ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi polis şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.