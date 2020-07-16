DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 15

Sivas'a şehit acısı düştü (3)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDISiirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Muhammed Demir'in cenazesi, Numune Hastanesi morgundan alınarak Mevlana Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.

Sivas'a şehit acısı düştü (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Muhammed Demir'in cenazesi, Numune Hastanesi morgundan alınarak Mevlana Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Burada dua edilerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehit özel harekat polisinin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na getirildi. Şehit polis için Garnizon Şehitliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye şehidin ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi polis şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Muhammed Demir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:20:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]