DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

15.12.2020 13:33
DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde incelemeBURDUR Gölü'nde sahile yakın bölgede 10 gündür yaşanan gaz ve su çıkışıyla ilgili gölde inceleme yapıldı.

10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde inceleme

BURDUR Gölü'nde sahile yakın bölgede 10 gündür yaşanan gaz ve su çıkışıyla ilgili gölde inceleme yapıldı.

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde, Halk Plajı sahiline yakın bölgede yaklaşık 10 gündür gaz çıkışı görülmeye başlandı. Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Burdur Gölü'nün tektonik çökelmelere suyun dolması sonucu oluştuğunu belirterek, "Gölün batı kısmındaki fay hattı nedeniyle ani bir derinleşme söz konusu. Derinlik bazı bölgelerde 100 metreye kadar inebiliyor. Bu niteliği belirsiz kaynama ancak tam teşekküllü incelemenin ardından netliğe kavuşabilir. Benim şahsi görüşüm Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir" dedi.

BİLİM İNSANLARI İNCELEDİ

Burdur Valiliği, Abdurrahman Arıkan'ın açıklamaları sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) bilim insanlarını davet ederek, bugün gölde inceleme yaptırdı. İncelemeye MAKÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İskender Gülle, SDÜ deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, SDÜ Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Olcay Çakmak ile SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim görevlisi Erhan Şener katıldı.

Prof. Dr. İskender Gülle, göl suyunun elektriksel iletkenlik değerlerini ölçtü. SDÜ'den gelen bilim adamları ise termal kameralı drone ve gama spektrometre cihazı ile göldeki anamoli değişikliklerinin ölçümünü gerçekleştirdi.

'GAZLA KARIŞIK SU ÇIKIYOR'MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülle, "Süleyman Demirel Üniversitesi'nden gelen hocalarımızla birlikte mevcut imkanlar ölçüsünde birtakım ölçümler yapıldı, görüntüler alındı. Suyun tuzluluğunu ve sıcaklığını ölçtük. Durumu değerlendirip daha sonra gerekli açıklamalarda bulunacağız. İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor. Bu kaynaklardan göl kenarında yıllardır gözlemliyoruz. Gaz örneği almadık" dedi.

Öğretim görevlisi Erhan Şener ise "Drone ile su sıcaklığında anamoli var mı ona baktık, büyük bir anamoli yok. İskender Hocam'ın ölçümleri neticesinde 0,1- 0,2 santigrat derecelik fark var. Çok büyük bir fark olmamakla birlikte bize yer altı suyu boşalımını gösteriyor. Bunu net söyleyebilmek için su numunesinin analizini yapıp göl suyu ile ilişkilendirmek lazım. Göl suyu ile farkına bakıp burada kesin bir yer altı suyu çıkışı vardır denebilir analizlerden sonra" diye konuştu.

Burdur Gölü, Fay Hattı, İskender, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller
Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak         
13:28
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı         
11:01
Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı         
10:35
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 13:44:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei