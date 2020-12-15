DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde inceleme

BURDUR Gölü'nde sahile yakın bölgede 10 gündür yaşanan gaz ve su çıkışıyla ilgili gölde inceleme yapıldı.

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde, Halk Plajı sahiline yakın bölgede yaklaşık 10 gündür gaz çıkışı görülmeye başlandı. Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Burdur Gölü'nün tektonik çökelmelere suyun dolması sonucu oluştuğunu belirterek, "Gölün batı kısmındaki fay hattı nedeniyle ani bir derinleşme söz konusu. Derinlik bazı bölgelerde 100 metreye kadar inebiliyor. Bu niteliği belirsiz kaynama ancak tam teşekküllü incelemenin ardından netliğe kavuşabilir. Benim şahsi görüşüm Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir" dedi.

BİLİM İNSANLARI İNCELEDİ

Burdur Valiliği, Abdurrahman Arıkan'ın açıklamaları sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) bilim insanlarını davet ederek, bugün gölde inceleme yaptırdı. İncelemeye MAKÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İskender Gülle, SDÜ deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, SDÜ Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Olcay Çakmak ile SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim görevlisi Erhan Şener katıldı.

Prof. Dr. İskender Gülle, göl suyunun elektriksel iletkenlik değerlerini ölçtü. SDÜ'den gelen bilim adamları ise termal kameralı drone ve gama spektrometre cihazı ile göldeki anamoli değişikliklerinin ölçümünü gerçekleştirdi.

'GAZLA KARIŞIK SU ÇIKIYOR'MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülle, "Süleyman Demirel Üniversitesi'nden gelen hocalarımızla birlikte mevcut imkanlar ölçüsünde birtakım ölçümler yapıldı, görüntüler alındı. Suyun tuzluluğunu ve sıcaklığını ölçtük. Durumu değerlendirip daha sonra gerekli açıklamalarda bulunacağız. İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor. Bu kaynaklardan göl kenarında yıllardır gözlemliyoruz. Gaz örneği almadık" dedi.

Öğretim görevlisi Erhan Şener ise "Drone ile su sıcaklığında anamoli var mı ona baktık, büyük bir anamoli yok. İskender Hocam'ın ölçümleri neticesinde 0,1- 0,2 santigrat derecelik fark var. Çok büyük bir fark olmamakla birlikte bize yer altı suyu boşalımını gösteriyor. Bunu net söyleyebilmek için su numunesinin analizini yapıp göl suyu ile ilişkilendirmek lazım. Göl suyu ile farkına bakıp burada kesin bir yer altı suyu çıkışı vardır denebilir analizlerden sonra" diye konuştu.