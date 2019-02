Dha Yurt Bülteni-16

Burhanettin Kocamaz'ın İsmet İnönü Bulvarı'ndaki Çamlıbel Merkez Seçim Ofisi'nin önünde toplanan destekçileri, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığının Mersin Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemesine tepki gösterdi. Yaklaşık 500 kişi, Kocamaz lehine sloganlar attı. Burhanettin Kocamaz da ofise gelip, seçim otobüsünün üzerinde bir konuşma yaptı. Kocamaz, şunları söyledi:



"Vatandaşımız, yaptırdığımız bütün anketlerde bizi beğeniyordu ama baronlar galip geldi akıllarınca, bizim önümüz kesildi. 'İYİ Parti ile yola çıktık' dedim, orada da birilerinin kuklası olarak bizim bu yoğun çalışma ortamımızda, 'Yetki bizde, biz kendimiz götürüp Seçim Kuruluna vereceğiz' demelerine rağmen, birilerinin gemisine rüzgar taşıdılar. Dolayısı ile sırtımızdan hançerlendik. Elbette onlar bağımsız yargıya bunun hesabını vereceklerdir. Böylesine bir hainlik, böylesine bir kriptoculuk şeytanın aklına bile gelmez. En sonunda yine vatandaşlarımızın çağrılarına kulak vererek, 'Ya bir yol bul ya bir yol aç' çağrıları ile Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdik ama bu kirli el orada da boş durmadı ve en son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik. Allah doğrularla beraber. Biz önümüz kesilse de kesilmese de doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."



Görüntü Dökümü



-----------------------



Burhanettin Kocamazın seçim otobüsüne binmesi



SÜRE: 00'29" BOYUT: 55,2 MB



Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



==========



ELAZIĞ'DA 3 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI İLE BİRLİKTE 9 KİŞİYE 'ZİMMET' GÖZALTISI



ELAZIĞ Adliyesi'nde görevli 3 icra müdür yardımcısı ile memurların da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, icra takibi yoluyla tahsil edilen paraları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Adliyesi'ndeki icra dairelerinde icra takibi yoluyla tahsil edilen paraları zimmetlerine geçiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, düzenlenen operasyonla icra müdür yardımcıları K.D., M.Ö. ve Z.K., vakıf şoförü A.D. ile memurlar A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



---------------------



Adliye'den görüntü



Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB



===============



Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama







DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 23 Şubat sabahı operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako da kullanıldı. Çako bir evdeki aramalar sırasında elbise dolabına tepki verdi. Elbise dolabının içine yapılan gizli bölmede 1,5 kilo esrar ele geçirdi. Diğer adreslerdeki aramalarda da toplam 105 uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ile 500 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.



Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Operasyon anı polis kamerası görüntüleri



-Narkotik köpeği Çako'nun yatak odasında adrama yapması



-Çako'nun elbise dolabına tepki vermesi



-Polislerin gizli bölmeyi bulması



-Gizli bölmede esrarın ele geçirilmesi



Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



============================



AK Parti'nin adayı Öztabak'tan 'Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonu icralık' iddiası



CUMHUR İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak, CHP'li Vefa Salman yönetimindeki Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonunun icralık olduğunu iddia etti. Bu nedenle Yalova'da çöp dağları oluştuğunu ileri süren Öztabak, "Yer altı çöplerini yalnızca üzerinde vinç platformu olan tek bir araç kaldırarak boşaltabiliyor. Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor" dedi.



Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Öztabak, Yalova Belediyesi'nin 12 çöp kamyonunun icralık olduğunu, bu nedenle kentte çöp dağları oluştuğunu iddia etti. Yusuf Ziya Öztabak, korkutucu durumun özellikle yer altı çöp konteyner sistemlerini kapsadığını belirterek, konuyla ilgili fotoğrafları paylaştı. Öztabak, "Yalova'da yaşanabilecek olan büyük rezilliklerin habercisi niteliğinde bunu düşünebiliriz. Yer altı çöplerini yalnızca üzerinde vinç platformu olan tek bir araç kaldırarak boşaltabiliyor. Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor. Ancak bu durum özellikle yer altı çöp konteynerlerine kafasını sokarak üstteki çöpleri alan personelin sağlığını tehdit eder hale geldi. Bunun yanı sıra dipte kalan ve tamamı boşaltılamayan çöpler çürümeye başladığı için bölge sakinlerine de hastalık tehdidi saçıyor. Bunun dışında, dolu olan çöp konteynerlerinin yanına konulan çöplerin de uzun süre alınamaması her köşe başında çöp dağları oluşmasına sebep oluyor" diye konuştu.



'ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVE HAZIRIZ'



Kenti ve Yalovalıları bu duruma düşürmeye kimsenin hakkının olmadığını belirten Yusuf Ziya Öztabak, "Biz felaketler üzerinden siyaset yapma derdinde değiliz. Durumu acilen düzeltmek ve çöp dağlarının kent imajına zarar vermemesi için üzerimize düşen göreve hazırız. Yalovalı vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına, günlük yaşantısının sekteye uğramasına, aksayan hizmetler yüzünden yaşam kalitesinin düşürülmesine asla göz yumamayız çünkü Yalova'ya hizmetin siyaseti olmaz. Yalovalılara hizmet siyaset üstüdür" dedi.



'HACİZLER YALOVA'MIZIN GELECEĞİNE İPOTEK ANLAMINI TAŞIYOR'



Toplantıda, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ise Belediye yönetiminin görevini yerine getiremediğini ileri sürerek, "Söylediği projelerin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi, milletin vergisini hizmete dönüştürmek yerine, aksine 250 milyon liraya yaklaşan bir borca dönüştürdü. Belediye personelinin maaşları da ödenememe noktasına doğru gidiyor. Belediyede hemen her gün haciz işlemi gerçekleştiriliyor. Bu hacizler aslında Belediyenin araçlarından çok, Yalova'mızın geleceğine ipotek konulması anlamını taşıyor. Tüm bu gerçekleri görerek, 31 Mart seçimlerinde işi ehline, iktidarla uyum içinde çalışacak ve hükümet olmanın gücünü Yalova'da daha çok hissettirecek olan AK Parti kadrolarına emaneti teslim etmenin zamanı geldi" diye konuştu.



Görüntü dökümü:



--------------------



-İl başkanının konuşması



-Başkan adayının konuşması



Haber/Kamera: YALOVA,



================



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü için Bursa Büyükşehir'den 18 dönüm arazi



BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler'de Bursa Emniyet Müdürlüğüne 18 dönüm arazi tahsis edildi. Tesis sayesinde, Acemler'de meydana gelen trafiğe buradan anında müdahale edebilecek. Tesisin adına ise, trafik kazasında şehit olan yunus polisi Hayrettin Yılmaz'ın ismi verilecek.



Acemler'de bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 18 dönümlük arazi, Bursa Emniyet Müdürlüğüne'ne tahsis edildi. Araziye yapılan olan tesiste, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul caddesinde olan yerlerinden buraya taşınacak. Bu şekilde de Acemler'de meydana gelen trafik de buradan yapılacak ani müdaheler ile çözüme kavuşacak. Kurulacak tesisin içinde mesleğe yeni başlayan yunus polislerine eğitim verilecek ve çocuklar için de bir trafik akademisi kurulacak. Asayiş Ekipler Amirliği de buraya taşınarak olaylara şehrin göbeğinden müdahale edilecek. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Emniyet teşkilatı şehrin güvenliği ile alakalı canla başla çalışmakta. Bizler geceleri evimizde dinlenirken, bayramımızı seyranımızı yaparken onlar da farklı noktalarda, meydanlarda görev yapıyorlar. 18 dönümlük bu alan ile alakalı Asayiş ve tüm motorlu ekiplerin burada konuşlandırılması ile alakalı bir karar aldık. Milli emlak nezdinde de gerekli yazışmalar ve çalışmalar yapıldı. Ayrıca Emniyet Müdürümüz ve teşkilatı tarafından belirlenecek alanda da 23 Ekim 2018 tarihinde henüz gencecik yaşında görevi başında şehit olan Hayrettin Yılmaz'ın ismi yaşatılacak" dedi. En büyük sorunlarının Trafik Şube Müdürlüğü'nün doğru yerde olmadığını ifade eden Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bu konuda bir kısım çalışmalar yaptık. Belediyemiz ve çevre şehircilik bakanlığımız ile aldığımız destekler ile bu alanda konuşlanmamız konusunda bir uygun görüş belirledik. Bunu yanı sıra bizim şehrimizde genel asayişin sağlanmasında, asayiş ekiplerimizin ve yunus timlerimizin daha etkin hizmet vermesi için onların da burada konuşlanması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın burada katkısının çok olduğundan bahsederek, "Asayiş ve güvenlil hizömetlerinin yönetilebilmesi için personelimizin daha iyi imkanlarda hizmet sunacak kapasiteye ulaşması önemli" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------



-Anlaşmanın imzalanması



-Belediye Başkanı, Vali ve Emniyet Müdürünün konuşması



-Polis ekiplerinden görüntüler



-İnşaat alanından görüntüler



Haber-Kamera: ISMAIL HAKKI SEYMEN/BURSA,



======================



Yaralı köpeklere sahip çıktılar



ŞANLIURFA'da dövülüp çenesi kırılan 45 günlük yavru köpek ile çenesinde tümör olan 5 yaşındaki sokak köpeği, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkilileri tarafından Gaziantep'e getirilerek tedaviye alındı.



Şanlıurfa'da boş arazide iddiaya göre dövülerek çenesi kırılan 45 günlük köpeği görenler durumu Gaziantep'teki CAHİDE'ye bildirdi. Dernek görevlileri, acı çeken köpeği havyan ambulansıyla getirirken yolda gördükleri ve ağız kısmında tümör oluştuğunu fark ettikleri köpeği de ambulansa aldı. Gaziantep'e getirilen iki köpek derneğin kliniğinde tedaviye alındı. Veteriner Esra Taşkın'ın yaptığı ilk kontrollerde yavru köpeğin çenesinin kırıldığı, diğer köpeğin ise tümör nedeni ile ağız kısmında doku kaybı olduğu belirlendi. Yavru köpeğin dövülerek çenesinin kırıldığını söyleyen CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş, "Bu köpeğimizi Şanlıurfa'dan alıp getirdik. İnsanlar tarafından darp edilerek çene kemiği kırılmış, şu anda hiçbir şey yiyip içemiyor. Burada ilk tedavisini yaptık. Yarın Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Orada plak takılarak sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz. Bu köpeğimiz yaklaşık 45 günlük, yemek yiyemiyor. Damar yoluyla besliyoruz" dedi.



İki köpeği de muayene eden Veteriner Esra Taşkın ise köpeklerin yaralarında aşırı derecede enfeksiyon olduğunu söyleyerek, "Büyük olan köpeğimizin burun ve ağız kısmında tümör var. İlk tedavisine başladık. Yarın Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Pataloji sonuçlarına göre uygun tedavi yöntemini uygulayacağız" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Yaralı köpekler



Tedavi edilmesi



Cemal Güneş ile Röp.



Esra Taşkın ile Röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



=============



Ödemiş'te ipek böcekçiliğini canlandırıp, kadınlara gelir sağlayacak proje



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir zamanlar yaygın olan ipek böcekçiliğini canlandırarak ev kadınlarına yeni bir gelir kapısı kazandırmayı amaçlayan 'Becerikli Kınalı Eller İpek Böceği Üretimini Canlandırıyor Projesi' başlatıldı. Proje için Ödemiş Belediyesi tarafından Üçkonak Mahallesi'nde sağlanan alana 1065 dut fidanı dikildi. Proje kapsamında, 'İpek Böceği Besleme Evi ve Dutluk Tesisi' de kurulacağı bildirildi.



Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü'nün 'Becerikli Kınalı Eller İpek Böceği Üretimini Canlandırıyor Projesi' Ödemiş Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirildi. Projenin tanıtımı için Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez katıldı. Program boyunca Ödemiş Kadın Kooperatifi üyesi Gülsüm Ergin kozadan ipek çekimi yaptı.



Projeye katılan Ödemişli kadınmlar adına konuşan Aynur Dumanlılar, bir zamanlar Birgi Mahallesi'nde çok yaygın olan ipekböcekçiliğinin 1990'lı yıllarla birlikte azalmaya başladığını söyledi. Dumanlılar, buna rağmen Ödemiş ve Birgi ipeğinin ününün hiç azalmadığına dikkati çekip, "İstanbul'da fuara katıldım. En çok ilgiyi Birgi ipeği gördü. İlgi o kadar çoktu ki broşürler tükendi. Bu kültürü yeniden yaşatmak istiyoruz. İpeğimizin Birgi olarak, Ödemiş olarak üretiminin artmasıyla dünya çapında ne kadar büyük değere sahip olacağını göreceğiz" dedi.



İPEK BÖCEĞİ BESLEME EVİ İNŞA EDİLECEK



Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü'nde görevli ziraat yüksek mühendisi Gülten Yeldiren Kahraman da projeyle ilgili bilgiler paylaştı. Proje çerçevesinde ipek böceği besleme evi inşa edileceğini aktaran Kahraman, projenin amacının Birgi ve Üçkonak Mahalleleri'ndeki kadın üreticilerle birlikte ipek böceği üretimini canlandırıp, kozaların, sağlıklı, temiz ve kaliteli olarak yetiştirilmesi olduğunu anlattı. Proje sonunda, kadın çiftçilere verilen eğitimlerle birlikte bu yıl 7-8 kilogram olan koza verimini 30-40 kilograma yükselteceklerini söyleyen Kahraman, Ödemiş'te geçmişi 1300'lü yıllara kadar uzanan ipek böcekçiliğinin canlandırılması ile kadınların ev ekonomisine de katkı sağlanacağını belirtti.



'KADIN ÇİFTÇİLERİMİZ ROL MODELİMİZ'



İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan da Ödemiş Belediyesi'nin projeye sağladığı destekle çalışmalara başladıklarını belirtip, kadınların tarımsal üretimde lider olduğuna dikkati çekerek, "Kadın çiftçilerimiz rol modelimiz" diye konuştu.



Dutluk kurulması sayesinde projenin başarıya ulaşacağını vurgulayan Bakan, "Biliyorsunuz ki ipek böceğinin tek gıdası dut yaprağıdır. Bir kutu ipek böceği yaşamı boyunca 450-500 kilogram dut yaprağına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple proje dahilindeki kadın çiftçilerimize kaliteli malzeme sağlamak amacıyla toplam 5 dekar alanda ipek böceği beslenmesine uygun dut bahçesi tesisi ve 117 metrekarelik ipek böceği besleme evi inşası gerçekleştirilecektir. Besleme evi içine kerevet, nem ölçer, ısı ölçer, askı tel gibi malzemeler de temin edilecektir" dedi.



'SAĞLIKLI DUTLUKLAR OLUŞTURACAĞIZ'



AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de Aydınoğulları Beyliği'nden bu yana Birgi'de ipekçiliğin hep gündemde olduğuna dikkati çekip,



"Benim çocukluğumda anneannemin evinde ipekböcekçiliği yapılırdı. Ama sonraki yıllarda sentetik ipeğin doğal ipeğin önüne geçmesiyle Ödemiş'te, Birgi'de ipekböcekçiliği kayboldu. Bizim belediye olarak tahsis ettiğimiz alanda tarım ilaçlarından etkilenmeyecek, sağlıklı dutluklar oluşturacağız. Hünerli kadınlarımız ipek böcekçiliği yapacak, ipeğimiz yarınlara aktarılacak" dedi.



Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu da "Bu proje kültürel değerlerimizi yeniden kazanmamıza vesile olacak" sözleriyle Birgi ipeğinin yeniden canlandırılması konusunda İŞKUR, Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi usta eğitmenlerinin gayretleriyle başarıya ulaşılacağını kaydetti.



'KADIN GÜÇLENİRSE AİLE GÜÇLENİR'



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Mardin milletvekilliği döneminde Mardin'deki kadın çiftçilerle akıllı tarım yaptıklarını belirterek, "Kadın güçlenirse aile güçlenir. Aile güçlenirse ülkemiz güçlenir anlayışıyla hareket ediyoruz. Heyecan verici bir proje. Üretimi çok düşmüş olan ipekböcekçiliğini canlandırmamız için dutluk ve yer ihtiyacımız vardı. Mahmut Başkanımız bizim istediğimizden fazlasını verdi. Geri kalan arazilerde de belki de Derik'te başardığımız gibi zeytin projemizi de hayata geçiririz. Bugün 30 kişiyle başlıyoruz ama daha çok kişiye ulaşacağımıza inanıyoruz. Ödemiş ipeğini canlandıracağız" dedi.



Milletvekili Çankırı daha sonra protokol üyeleriyle birlikte projeye katılan kadın çiftçilere sertifikalarını verdi.



Çankırı ve beraberindekiler daha sonra Üçkonak Mahallesi'ne hareket ederek, buradaki toplam 1065 dut fidanının dikileceği bahçede ilk fidanları toprakla buluşturdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Projenin tanıtımından görüntü



-Dut fidanlarının dikilmesinden görüntü



-Protokol üyelerinin konuşmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

