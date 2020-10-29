DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Otoyolda zincirleme kaza: 10 yaralı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 5'i asistan doktor 10 kişi yaralandı. İzmir'in Torbalı ilçesi ile Aydın'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında bugün saat 10.30 sıralarında 1 TIR, 1 kamyon ve 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı TIR, duramayıp, önünde kaza yapan 2 otomobile çarptı. Kazaya arkadan gelen Merve Bıyıklı yönetimindeki 64 NH 419 plakalı otomobilinde aralarında bulunduğu 5 otomobil ve 09 UN 294 plakalı bir kamyon da karıştı. Kazada, 5'i sıkışarak toplam 10 kişi yaralandı. Kazada TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 5 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 5 kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde asistan doktor oldukları öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla İzmir Torbalı ilçesi ile Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verilebilirken, uzun araç kuyruğu oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.