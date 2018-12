Dha Yurt Bülteni -19

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: Mağaradaki teröristler etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Munzur Vadisi 'ndeki bir mağarada sıkıştırılan teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ersoy, "Teröristler, 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince havadan ve karadan yapılan operasyonla mağara kullanılamaz hale getirildi" dedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Erzurum 'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli Munzur Vadisi'nde mağarada sıkıştırılan teröristlere düzenlenen operasyonla ilgili DHA 'nın sorusunu cevaplandırdı. Operasyonun 13 Aralık 'ta başladığını hatırlatan Ersoy, "Bugüne kadar teslim ol çağrılarına, her türlü teknolojik imkanı kullanarak kendilerine ulaştırdığımız mesajlara rağmen malesef her defasında ateşle karşılık verdiler. Biz de içerde kurdukları tuzaklara koydukları el yapımı patlayıcılara karşı tedbirli davranarak operasyonu çok dikkatli yürüttük. Nihayetinde bugün yine teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine havadan ve karadan yapılan operasyonla mağara tümüyle kullanılamaz hale geldi. İçerdeki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi" diye konuştu.Bakan Yardımcısı Ersoy, etkisiz hale getirilen terörist sayısının yarın yapılacak arama tarama sonrası belli olacağını ancak mağaranın tamamen kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.Boşandığı eski eşi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdüTolga YANIK/KONYA,- KONYA'da, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Mehmet G., tarafından bıçaklanan Hediye İnanç (34) ile arkadaşı Semi Oğuz Deniz , yaşamını yitirdi.Olay, saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki iş yerinde meydana geldi. Kreş sahibi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı Semi Oğuz Deniz'ın iş yerinde oturduğu sırada yanlarına 6 yıl önce boşandığı eşi Mehmet G., geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet G., iddiaya göre İnanç ve Deniz'e bıçakla saldırıp kaçtı. Çevredekiler, Deniz'in iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. Sucu da, iş yerine geldiğinde İnanç ve Deniz'i kanlar içinde görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Hediye İnanç, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırılan Deniz de ambulansla Konya Numune Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz de doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis , kaçan Mehmet G.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.'İÇERİSİ KAN GÖLÜYDÜ'Hediye İnanç ve Semi Oğuz Deniz'i kanlar içinde bulan Deniz'in komşusu Sedat Sucu, " Yoldan geçenler, karşıdaki iş yerinin camlarını kırık olduğunu söyledi. Bizde durumdan şüphelenip iş yerine baktığımızda kadın duvara yaslanmış şekilde, adam da yerde kanlar içindeydi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Biz içeri girdiğimizde içeri adeta kan gölüydü. Vücutlarında defalarca bıçaklanmışlar. "dedi.Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen hemşire Ezgi Uysal yaptı.Kaza, akşam saatlerinde Malkara- Edirne 'nin Keşan ilçesi karayolunda meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Mehmet Admış'ın(43) kullandığı 34 ABY 511 plakalı otomobil ile karşı yönden Mustafa Can(54) yönetimindeki 59 TC 984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Can ve Admış ile yanında bulunan Elçin Kula(27) yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken, ilçeye ailesini ziyarete gelen o sırada yoldan geçen Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ezgi Uysal, yaralıları ilk müdahaleyi yaptı.Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.Düğünde çıkan kavgada bıçağı önüne gelene salladı, o anlar kameradaDÜZCE'de, bir düğünde çıkan kavgada cebinden bıçağı çıkaran kişi sağa sola sallarken, gençler tarafından darp edildi.Olay bu akşam saatlerinde Düzce 'de bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bir genç cebindeki bıçağı çıkararak önüne gelene sallamaya başladı. Düğüne katılan diğer gençler tarafından etkisiz hale getirilen kişi darp edildi. Olay anı ise düğünde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kayıt edildi. Şahsın elinde bıçakla saldırması sırasında düğüne katılanlar çığlık çığlığa olay yerinden kaçmaya çalıştı.Polis ekipleri elinde bıçakla sağa sola saldıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.Deve heykeli, törenle açıldıAYDIN'n Efeler ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan deve heykeli törenle açıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Umurlu Mahallesi Bayramyeri mevkiinde heykeltıraş Mustafa Tunçay'a fiberglass'tan deve heykeli yaptırıldı. 3 metre boyunda, 2.5 metre yüksekliğinde, 250 kilogram ağırlığındaki heykel için açılış töreni düzenlendi. Törene, CHP 'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, CHP Denizli İl Başkanı Ali Çankır ve çok sayıda kişi katıldı.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Yerel gazetede yayınlanan bir haberde ilk resmi deve güreşlerinin 1911 yılında Umurlu'da yapıldığını öğrendik. Bu deve güreşinden elde dilen gelirinde yüzde 20'sini hayır işlerinde kullanılmasına karar veriliyor. O yıllarda güreşe giriş ücreti ise 2 kuruşmuş. O yıllarda yapılan deve güreşinde bir Rum vatandaşının devesi şampiyon oluyor. Bu güreşin geliri de Donanma'ya bırakılarak büyük heyecan yaşanıyor. Bu nedenden deve heykelini Umurlu Mahallesi'ne yaptırmayı uygun bulduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.Konuşmanın ardından Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na güreşlere verdiği destek nedeniyle plaket ve çiçek takdim etti. Daha sonra başkan Çerçioğlu, kurdelesini keserek heykelin açılışını yaptı.