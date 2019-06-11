Son Dakika Haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 22
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DHA YURT BÜLTENİ - 22

5 saat önce

Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendiSuriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendi

Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'nın Hileliye bölgesindeki havalimanı mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıldı. Nusaybin ilçesinden görüntülenen yangının devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Suriye'deki buğday tarlasında çıkan yangın
-Yanan buğday tarlasından yükselen alevler
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 414 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)
ŞENTÜRK, TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'da dün gece şizofren hastası İbrahim Yakut'un 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisten kaçarken zorla evine girerek öldürdüğü İsmail Şentürk'ün cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüldü. Şentürk'ün cenazesi helallik alınması için Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi. Şentürk'ün cenazesine Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Şentürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şentürk, buradan kılınan cenaze namazının ardından ilçeye 15 kilometre mesafedeki Kuyucu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenazenin gelişi
-Kılınan cenaze namazı
-Helallik alınması
-Cenazenin omuzlarda taşınması
-Cenaze aracına götürülmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 19.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.  Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.
36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin, Akdeniz'e indiği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus devriye gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Kayseri'de, H.K. (42) ve kızı D.K. (20), alışveriş merkezinin kapalı otoparkında otomobilin arka koltuğunda yarı çıplak yakalandı. Gözaltına alınan baba H.K., kızının şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün Melikgazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin kapalı otoparkında meydana geldi. Güvenlik görevlileri, otoparkta park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda H.K. ve D.K'yı yarı çıplak şekilde yakaladı. Güvenlik görevlilerinin haber vermesiyle gelen polis ekipleri H.K.'yı gözaltına alırken, D.K. da emniyete götürüldü. Yapılan incelemede D.K'nın, H.K.'nın kızı olduğu belirlendi. D.K., ifadesinde babasından şikayetçi olmadığını söyledi. D.K., 'hayasızca hareketler' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Babası H.K. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kızının şikayetçi olmadığı H.K., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, - 


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:00 Kaynak: DHA
Suriye, Mardin, Güncel
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