DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika

Eşinin 'bakımsızsın' diye darbettiği Filiz, yaşam savaşı veriyor

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim T., cinsel isteklerde bulunup, olumsuz cevap alınca 2 çocuk annesi eşi Filiz T.'yi (38), iddiaya göre "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek, dövdü. Başına aldığı darbe sonucu menenjit geçiren ve omuriliğinde kırık olan Filiz T.'yi, oğlunun ihbarı üzerine 3 kız kardeşi kurtardı. Filiz T., hastanede yaşam savaşı verirken, İbrahim T. tutuklandı. Kız kardeşlerden Sevgi Fatma Erol (45), " Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin." dedi.

Olay, geçen cuma günü Çaylı Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Eve alkollü gelen İbrahim T., 18 yıllık eşi Filiz T.'den iddiaya göre bir takım cinsel isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan İbrahim T., bunun üzerine eşine, "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin" diyerek, dövmeye başladı. İbrahim T., başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz T.'yi, bayılınca, evin odasına yatırdı. Baygın haldeki Filiz T.'yi hastaneye götürmek yerine evde bırakan İbrahim T., bunun da üzerine eşinin ve çocuklarının, baldızlarıyla görüşmelerini yasakladı.

OĞLU TEYZESİNE HABERİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Çiftin çocuklarından 16 yaşındaki Osman T., pazar gecesi arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Durumu öğrenen Sevgi Erol, Nesrin Geyranlı ve soyadı öğrenilemeyen Emine adlı kardeşler, sağlık ekiplerine haber verip, kız kardeşlerinin evine gitti. Burada 3 kardeş, Filiz T.'yi baygın halde buldu. 3 kardeş, sağlık görevlileriyle Filiz T.'yi alıp, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede durumun 'psikolojik' olduğu söylenince Filiz T., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DARP NEDENİYLE MENENJİT VE OMURİLİKTE 3 SANTİMETRE KIRIK SAPTANDI

Burada kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz T.'nin, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Filiz T. hemen ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Filiz T.'nin kardeşlerinin şikayeti üzerine İbrahim T., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BENİ BURADAN GÖTÜRÜN' VE 'JANDARMA' DİYE FISILDAMIŞ

Filiz T.'nin yanına gittiklerinde, kendilerine 'jandarma' diye fısıldadığını aktaran kardeşi Sevgi Erol, "Kardeşim, ahırdan bozma kötü bir odada tek başına yaşıyordu. Gittiğimizde yalnızca nefes alabiliyordu. Kardeşimize ne olduğunu sorduğumuzda kayınvalidesi bize hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Yanına yaklaşınca benim kulağıma 'Beni götürün', diğer kardeşimin kulağına 'jandarma' diye fısıldadı. Bunun üzerine Filiz'i Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ardından da Ege Üniversitesi'ne kaldırdık. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 'psikolojik' tanısı koyulan kardeşimin darptan dolayı menenjitinin bulunduğu ve omuriliğinde 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Hiçbir şey bizi teselli etmeyecek ama yapanın da yanına kar kalmayacak" dedi.

KARDEŞİMDEN FARKLI ŞEYLER İSTEMİŞ

İbrahim T.'nin, eşi Filiz T.'ye yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığının iddia eden Sevgi Erol, "İbrahim T., yıllardır kardeşime fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet uyguladı. 'Senden nefret ediyorum, senden iğreniyorum. Seni; anneme, çocuklara, ineklere bakmak için evde tutuyorum' diyordu. Filiz'den, bakımlı olmasını ve farklı şeyler istemiş. Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin. Biz Filizimizi kaybetmek üzereyiz. Siz Filizlerinizi kaybetmeyin, kırmayın" diye konuştu. Erol ayrıca, Filiz T.'yi ilk olarak kaldırdıkları Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 'psikolojik' tanısı koyulduğu iddiasıyla şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sevgi Erol röportaj görüntüsü

-Ege Üniversitesi'nden genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2)

Bayburt'ta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı (47) bıçakla ağır yaralayan Recai Ç.'nin, üniversite kampüsü önünde yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan polis aracına bindiriliyor. Recai Ç.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin yakalanma anı

Haber: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT DHA

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Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü

KAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 2 yıl önce açılan özel yaşlı bakım merkezinde geçen yıl çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntülerde bakım evinde kalan Mehmet M.'nin (92) kafasında açık olan yarada kurtlar oluştuğu görülüyor. Mehmet M.'nin çekilen görüntülerden bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başındaki yarada kurtçuk oluşan adam

Diğer yaşlılardan fotoğraflar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

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Taciz suçundan aranan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, taciz sucundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.D., polis operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taciz sucundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D.'nin Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan M.D., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB