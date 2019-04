Dha Yurt Bülteni -25

SURİYELİ ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDIBURSA'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, Suriyeli Hayat Meşail (29) ve annesi Sabah Meşail'in (54) elleri ve ayaklarını iple bağlayıp öldürmesinin ardından Suriye'ye kaçmak isterken Adana 'da yakalanan şüpheli Ali Hattap, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün apartman dairesinden ses duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı. Çevredekileri dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattap ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis, şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.J., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali Hattap'ın işlediğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi.AYNI EVDE İKİNCİ CESET BULUNDUBursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.ŞÜPHELİ ALTINLARI ALIP KAÇARKEN YAKALANDIGözaltındaki K.J. ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali Hattap'a vermediklerini, Ali Hattap'ın da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını ileri sürdü. Ali Hattap'ın çaldığı altınlarla birlikte Suriye'ye kaçacağı yönünde istihbarat alan polis ekipleri çalışmalarını genişletti. Ali Hattap'ın Adana'ya geldiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDIAli Hattap, Adana Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. Ali Hattap, Bursa Adliyesi 'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Katil zanlısı Ali Hattap'ın adliyeye getirilmesiHaber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,==============İKİZ PLAKA TAKILI OTOMOBİLİ, SÜRÜCÜSÜNÜN KREDİ KARTI YAKALATTIBURSA'da radar uygulaması sırasında kontrole takılan bir otomobilin tescil bilgilerinin farklı bir model otomobile ait olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen otomobil sürücüsünü kredi kartı bilgilerinden yakaladı. Sürücüye, 5 bin 488 TL ceza kesilirken, otomobiller otoparka çekildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cuma günü gerçekleştirilen radar uygulamasında 16 AAB 723 plakalı otomobilin tescil bilgilerinde farklılık olduğunu tespit etti. Otomobilde ikiz plaka kullanıldığını saptayan ekipler, aracın terör amaçlı kullanılabileceği ihtimali üzerinde soruşturmayı yoğunlaştırdı. Sürücünün otomobile aldığı yakıtın ücretini kredi kartı ile ödediğini tespit eden jandarma, kart bilgilerinden şüphelinin ikiz plakalı otomobili kullanan kişinin H.İ.T. olduğunu saptadı. Şüpheli gözaltına alınırken resmi belgede sahtecilik suçundan 5 bin 488 TL ceza kesildi.ASIL SAHİBİNE ULAŞILDI OTOMOBİLLER OTOPARKA ÇEKİLDİAraştırma sonucu gerçek plakanın bulunduğu otomobilin asıl sahibine ulaşıldı. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve yakıt istasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti yapıldı ve görüntü kayıtları alındı. İkiz plaka takılı araçlar otoparka çekilirken, plakalar incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------İkiz plakalı otomobillerden görüntü-Jandarma ekiplerinden görüntüSüre: 0.52 Boyut: 97 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,==========BARTIN'DA MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜBARTIN'da, seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.Yangın, akşam saatlerinde Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 67 DU 979 plakalı otomobilin motorundan duman yükseldiğini fark eden sürücü Engin Kılıç , aracı durdurdu. Otomobilin yandığını gören çevredekiler yardıma koşarak alevlere müdahale etti. Bu sırada itfaiyeye de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Otomobilin yanması İtfaiye ekiplerinin gelmesiYangının söndürülmesiVatandaşlardan görüntüHABER: Ayhan ACAR/BARTIN,===============================ESNAFTAN POLİSLERE PASTA SÜPRİZİBARTIN'da kent merkezinde kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine, esnaflar sürpriz yaptı. Esnaflar, polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti. Hükümet Caddesi'ndeki esnaflar, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı. Esnaf, polisi arayarak cadde üzerinde kavga olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Caddeye gelen polisler koşarak kavga eden gurubu ararken, esnaflar bir iş yerinden pasta ile çıktı. Esnaflar polislerin yanında toplanarak, alkışlarla Polis Haftasını kutladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polise ihbar yapılması-Ekiplerin gelmesi-Pastanın polislere ikramı-Polislerin şaşkınlığı-Hep birlikte pasta yemeleriHaber: BARTIN,===================================VAN'DA GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER 7 GÜN SÜREYLE YASAKLANDIVAN'da yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, açlık grevi, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikler, 7 gün süreyle yasaklandı. Van Valiliği , 31 Mart sonrası yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek ve provakatif olayları engellemek amacıyla 11 ile 17 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemleri, miting gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"31 Mart 2019 Pazar günü ülke genelinde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri yapılmış, söz konusu seçim sonuçlarının açıklanması akabinde yasal itiraz süreci başlamış ve ilimizde de söz konusu itiraz sürecinin uzaması nedeniyle, ilimizde ve bazı ilçelerimizde seçimi kazanan adaylara mazbataları verilememiş olduğundan sürecin vatandaşlar arasında gerginliğe sebep olduğu, ayrıca sürecin PKK/KCK Terör örgütü ve müzahir çevrelerce provoke edilmeye çalışılarak vatandaşlarımızın sokak ve yaygın şiddet hareketlerine kanalize edilmeye çalışıldığı değerlendirilmekte olup, bu kapsamda çeşitli kanallar üzerinden de toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir.Yukarıda izah edildiği üzere yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği, düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, ayrıca güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı vb. eylemlerin yapılabileceği, göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu itibarla; bu ve benzeri nitelikteki saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 11/04/2019 tarihinden geçerli 17.04.2019 tarihi de dahil olmak üzere (7) gün süre ile ilimiz mülki sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek miting, yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."Haber: Behçet DALMAZ/VAN,