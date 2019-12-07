DHA YURT BÜLTENİ - 28

Demir yüklü TIR şarampole devrildi

BOLU'da, TEM yolunda şarampole devrilen demir yüklü TIR, ters döndü. TIR sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM yolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Kadir Altundağ yönetimindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre boyunca bariyerlere sürterek şarampole devrildi. TIR ters dönerken, kazayı görenler durumu 112 Acil'e haber verdi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ters dönen araçtan dışarı çıktı. TIR'ın dorsesinde bulunan demirler ise etrafa saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kazanın oluşturduğu maddi hasar

-Yoldan görüntüler

Polis ve jandarmanın çalışmaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Gülsin Onay, mest etti

MERSİN'de, Dünya Piyanistler Günü dolayısıyla mini konser veren dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, performansı ile sanatseverleri mest etti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konseri çok sayıda sanatsever izledi. Onay'ın performansı öncesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencileri sahne aldı. Büyük alkış alan genç piyanistlerin ardından sahneye Onay çıktı. J.S. Bach ve F. Chopin'den parçalar çalan Onay'ı dinleyiciler, ayakta alkışladı. Performans sergileyen genç müzisyenleri ve eğitmenlerini tebrik eden Onay, gençlerle aynı sahnede olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konsere katılan dinleyicilerden görüntü

-Genç müzisyenlerin performansı

-Gülsin Onay'ın performansı

-Gülsin Onay'ın konuşması

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,

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TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (4)

'EKONOMİMİZE OLAN SALDIRANLARA CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE GEREKEN CEVABI VERDİK'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen '2019 Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Burada iş dünyasıyla yemekte buluşan Meclis Başkanı Şentop, iş insanlarına seslendi. Ülke ekonomisine pek çok kez saldırıldığına işaret eden Şentop, küresel güç odaklarının saldırılarına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gereken cevabı verdiğini, vermeye de devam edeceğini dile getirdi. Bugün dünyanın değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Şentop, "Dünya bir değişim yaşıyor, o değişimin içerisindeyiz. Küreselleşme dediğimizde, birçok şeyi küreselleştirdiğimizi ve kendimizin de küreselleştiğimizi görüyoruz. Bilgi bunlardan bir tanesi. Dünyanın bir yerindeki olay, hepimiz tarafından takip ediliyor, dünyanın her hangi bir yerinde gerçekleşen olay bütün dünyayı etkileyebiliyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR'

Meydana gelen olayların yalnızca ekonomiyi değil, siyasal yapıları ve uluslararası sistemi de etkilediğini belirten Meclis Başkanı Şentop, "Hiç kutuplu bir dünya üzerindeyiz, bu yeniden düzenlenecek. Yeni dünyanın başlangıcındayız, bu dönemde Türkiye 'nin kendini inşa etmesi gerekiyor. Türkiye de hükümet değişikliği sistemini bu bağlam içerisinde yaptı. Yeni kurulacak dünyada aktif aktör olabilmek için Türkiye, kendisini yeniden kurma düşüncesiyle hareket etti. Türkiye'nin zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

'NUFÜS DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ TÜM COĞRAFYAYI ETKİLEYECEK'

Dünya nüfusuna vurgu yapan Meclis Başkanı Şentop, "Uluslararası göç ve göçmenlerle ilgili toplantılar yapıyoruz, her zaman söylüyorum bugünü hararetle arayacaksınız. Çünkü öyle bir nüfus denge değişikliği var ki, tüm coğrafyaları etkileyecek. Dünyada barışı sağlayamazsak, herkesin kendi içerisinde barış içerisinde yaşayacağı ortam tesis edemezsin. Bütün insanlığın huzuru, diğer bütün fertlerin huzur ve barış içerisinde yaşamasına bağlı. Bütün bu değişiklikler, dünya düzeninin yeni bir dünya düzenine yol aldığını gösteriyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE İNANMALIYIZ'

Türkiye'nin, önümüzdeki 50 yıl içerisinde konuşulan ülkelerden biri olacağını kaydeden Meclis Başkanı Şentop, bunun sebeplerinden birinin genç nüfus ve ekonomi olduğunu vurguladı. Şentop, "Türkiye'nin gücüne, geleceğine inanmalıyız. Bu tarihin ve geleceğin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluk. Tarihin akışının hızlandığı dönemden geçiyoruz. Bu yürüyüşümüzde her birinizin kendi sahasında attığı iyi ve güçlü adımlar tartışılmaz. İyilik ve adalet için hep beraber yürüyoruz. Zayıflamamızı bekleyenlerin elleri, böğründe kalacaktır" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarının ardında farklı dallarda ödül kazanan firmalara ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mustafa Şentop'un masasından görüntüler

-Mustafa Şentop konuşması

Ödül töreninden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Gürkan DURAL - Mehmet İNAN/ BURSA,

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