DHA YURT BÜLTENİ - 3

Karasu Nehri çöplüğe döndü

Muş Ovası'nın 2'nci büyük nehri olan Karasu çöplüğe döndü. Çevredeki köylerin çöplerini attığı nehri adeta poşet kapladı. Yaz aylarında çocukların serinlemek için girdiği nehirdeki kirliliğin sağlığı tehdit eder duruma geldiğini belirten vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Muş Ovası'nı bereket taşıyan Karasu Nehri, çevresindeki köy ve mahallelerde yaşayanların çöplerini attığı bir alana dönüştü. Kıyısı naylon ve çöp yığınına dönen nehir insan ve hayvan sağlığını tehdit eder hale geldi. Çocukların serinlemek için girdikleri, hayvanların günlük su ihtiyaçlarını karşıladığı nehirde oluşan çöpler vatandaşların tepkisini çekiyor. Kısa bir süre önce yapılan değişiklikle Muş'a mahalle olarak bağlanan Yeşilce'nin muhtarı Mustafa İrfan Subaşı, "Mahallemizin yakınından akan ve meramızı ikiye bölen Karasu nehrine vatandaşlar çöplerini atıyor. Hatta araçlarla başka mahallelerden gelenler bile çöp, naylonlarını Karasu nehrine boşaltıyor. Köylüler tarafından atılan naylon poşet, bidonlar nehir suları tarafından getirilerek nehrin her iki tarafında birikiyor. Hayvanlarımız Karasu nehrinde günde en az 2 defa su içiyorlar, naylonu yiyen hayvanlarımız telef oluyor. Yaz aylarında serinlemek için suya giren çocuklarımızın hastalanma riski var" diye konuştu.

Mahallenin Çobanı Ekrem Yılmaz ise "Meramız Karasu kenarında bulunuyor. Her gün 180 adet hayvanı en az 2 defa su içirmek için çöplüğe dönüşen Karasu kıyısına getiriyorum. Hayvanlar burada hem su içiyor hem de otluyorlar. Zaman, zaman kıyıdaki naylon poşeti yiyen hayvanın telef olduğu da oluyor, hayvanlarımız hastalanıyorlar, nehir kenarında biriken naylonlar, çöpler yanında nehir suları bunları getiriyor, vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Nehir kıyısında oluşan çöp, haylon yığınlarından detaylar

-Karasu nehrinden detaylar

-Hayvanların Nehirden su içmeleri

-Hayvanların nehir kıyısında otlanmasından detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

======================

Trafik kazasında yaralandı, 22 gün sonra hastanede öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletinin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu ağır yaralanan Hüseyin Can (74), 22 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 6 Mayıs günü Bursa'nın İnegöl ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Muhammet Y.'nin (20) kullandığı 16 PP 600 plakalı hafif ticari araç, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Hüseyin Can'ın (74) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada, aracın ön camına çarparak savrulan Can, ağır yaralandı. Hüseyin Can, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Muhammet Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

22 gündür İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Hüseyin Can, dün akşam yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

----------

-Yaralının hastaneden görüntüsü

-Kaza yerinden görüntüler

Süre: 01.02 Boyut: 117 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

====================

Robotik kodlama ile geleceği tasarlıyorlar

Edirne'de, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu, büyük ilgi görüyor. Yaşları 7 ila 11 arasında değişen kursiyerler, 4 seviyeden oluşan 160 saatlik kursta robotik kodlamanın yanı sıra kendi tasarladıkları figürleri, 3 boyutlu yazıcıda basma imkanı buluyor.

Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl Şubat ayında açılan ve şu ana kadar 4 farklı seviyede 256 kursiyerin sertifika aldığı Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu, geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor. Kursiyerler robotları kodlamanın yanı sıra bilgisayar programıyla tasarladıkları figürleri, 3 boyutlu yazıcıda basıyor.

Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu Öğretmeni Duygu Solak, 4 farklı seviyede eğitim verdiklerini belirterek, "Her eğitim seviyesinde çocukların kendi davranışlarını gerektirecek ve bilimsel açıdan yaklaşacak farklı eğitimler veriyoruz. Kodlamaya giriş dersi biraz daha eğitim ve oyun amaçlı. 2'nci seviyede robotik kodlama eğitimlerini veriyoruz. Mevcut 4 robotumuz var. Öğrencilere burada aldıkları eğitimle robotları hareket ettirmesini öğretiyoruz. 3'üncü seviye kursunda da bildiklerini daha da ileriye taşıyoruz. Robotların hem üretimini kendileri gerçekleştirebiliyor hem de hareket ettirebiliyorlar. 4'üncü seviyede de 3 boyutlu yazıcı ve tasarım eğitimi alıyorlar. Öğrenciler her hafta farklı bir modül seçerek, uygulama içerisinde bir tasarım gerçekleştiriyor. Daha sonra ise 3 boyutlu yazıcıda bunları basabiliyoruz" dedi.

ULUKIŞLA: PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ ARTTIRIYORUZ

Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu öğretmeni Safa Ulukışla da, amaçlarının çocuklara 21'inci yüzyıl becerilerini aktarmak ve çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek olduğunu ifade ederek, "Bu alanda onların becerileri ve zeka seviyeleri üzerinde olumlu bir etki bırakmak istiyoruz. Burada çocuklara temel algoritma, robotik kodlama eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlere bağlı olarak problem çözme becerilerini arttırıyoruz. Avrupa'da bu tip eğitimlere çok önem veriliyoruz. Biz de burada bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

GÜN: TASARLADIKLARINI ONLARA HEDİYE EDİYORUZ

3 Boyutlu Yazıcı ve Tasarım Kursu öğretmeni Taner Gün, "Kursumuzda öncelikle yazıcının parçalarını, hangi parçada nasıl sorunlar çıkıyor bunları anlatıyoruz. Daha sonra yazıcıda nasıl tasarım yapabileceklerini ve bilgisayardan bu tasarımları yazıcıya nasıl aktarabileceklerini öğretiyoruz. Her hafta farklı şeyler tasarlamalarını istiyoruz. Bunları tasarlayarak, bastıklarında da onlara hediye ediyoruz. Bu ileride onlara grafiksel düşünmeyi sağlıyor" dedi.

KURSİYERLER HEM ÖĞRENİYOR HEM DE EĞLENİYOR

Kursiyer Reha Kaykı, dünyada robotların yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekerek, "Öncelikle bu robotları nasıl kodlayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Robotlara komut vermek için kodlama öğreniyoruz. Birçok alanda robotlar önemli bir yer tutacak. Türkiye'de de küçük yaşlardan itibaren robotik kodlama eğitimi alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Halil Ege Acar, ileride mühendis olmayı istediği için kursa katıldığını belirterek, robotik kodlama ve 3 boyutlu tasarımı eğlenerek, öğrendiklerini söyledi. Ecrin Beyza Balcı da, evinde oyuncak robotlar olduğunu ve bunları kodlamak istediği için kursa katıldığını ifade ederek, "Robotlar dünyamıza girdi ve bunları kodlamak zorundayız. Robotları kodlamayı ve hareket ettirmeyi öğrendim" diye konuştu. Ecem Nur Öztürk ise arkadaşı sayesinde kursa başladığını belirterek, "Bilgisayar bana başta hep zor geliyordu. Bu kursla hem bir hobi edindim, hem de bilgisayarı tanıdım. İleride doktor olmak istiyorum ama aldığımız eğitimin üzerine de çalışmalar yapabilirim" dedi. Özüm Dıngırdan da robotlara merakı olduğu için kursa katıldığını ifade ederek, geleceğin kodlamada olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

------------

-Kursta verilen eğitimler

-Çocukların robotları kodlaması

-Çocukların robotları hareket ettirmesi

-Bilgisayarda tasarım yapmaları

-3D baskı almaları

-3D basılan objeler

-3D yazıcının çalışması

-Öğrencilere sertifika dağıtılması

-Kurs Öğretmeni Duygu Solak röp.

-Kurs Öğretmeni Safa Ulukışla röp.

-Kurs Öğretmeni Taner Gün röp.

-Kursiyer Reha Kaykı röp.

-Kursiyer Halil Ege Acar röp.

-Kursiyer Ecrin Beyza Balcı röp.

-Kursiyer Ecem Nur Öztürk

-Kursiyer Özüm Dıngırdan röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

====================

Ramazanın sevilen tadı; Hurma tatlısı

Bursa'da 50 yıllık geçmişiyle 'Hurma Tatlısı', şehrin kendine özgü lezzetleri arasında yer buldu. Şekli ve rengi itibariyle hurmaya benzediği için bu ismi alan tatlı özellikle ramazan aylarında iftar sofralarını süslüyor.

1968 yılında açılan bir pastanede farklı lezzet arayışları üzerine geliştirilen ve şeklinden dolayı 'Bağdat Hurma Tatlısı' adını alan tatlı, gün geçtikçe popülerlik kazandı. Tatlı un, şeker, yumurta, yoğurt ve özel 10 baharat karışımından oluşuyor. Tatlının sunumu ise şerbet ve Hindistan cevizi ile yapılıyor. Bursa sokaklarındaki seyyar satıcıların da tercihi tatlının tarifi ise firma tarafından gizli tutuluyor. Hafif bir tada sahip olmasından dolayı ise Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

Hurma tatlısı üreten firmanın sahibi Yadigar Karaman, "Hurma tatlısı yaklaşık 50 yıl önce eşimin ailesi tarafından bulundu. Eşim tatlının popülerliğini buralara kadar getirdi. Bursa'ya özgü bir lezzet halini aldı. Eşimin vefatından sonra 10 aydır şirketi yönetmeye ben devam ediyorum. Tatlımız un, yumurta, şeker, yoğurt ve özel olarak hazırladığımız 10 baharatın bir araya gelmesiyle oluyor. Şerbetli bir tatlı. Bursalıların damak zevkine hitap ediyoruz" dedi.

Hurma tatlısının Bursa lezzetleri arasında kendisine yer bulduğunu belirten Yadigar Karaman, "Bursa'nın nasıl İskender kebabı ve pideli köftesi meşhursa hurma tatlısı da o derece popüler hale geldi. Ramazan aylarında hafif bir tatlı olması sebebiyle taleplerimiz çok fazla artıyor. Hurma tatlısını şehir dışlarına dahi kargoyla gönderiyoruz. Hurma tatlısı hafif bir tatlı ve geleneksel damak tadımıza hitap ediyor. Bizim tatlımızın özelliği üzerine Hindistan cevizi döküyoruz. Bu şekilde tercih ediyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------

-Hurma yapımından detaylar

-Paketlemesinden detaylar

-Satış detayları

-Genel detaylar

Süre: 03.59 Boyut: 446 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

=====================

Reyhanlı'da genç mozaik sanatçıları yetişiyor

Mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, okullarda mozaik sanatçılarını yetiştirmek için kolları sıvadı. Mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, okullarda mozaik sanatçılarını yetiştirmek için kolları sıvadı. Pilot okul seçilen ilçedeki Osman Gazi Anadolu lisesinde kızlı erkekli 30 öğrenci geleceğin mozaik ustası olmak için çalışmalarına başladı. Mervan Altınorak, çalışmaları sırasında atölyesini ziyaret eden öğrencilerin mesleğe ilgi duymalarından sonra okul iç duvarlarına mozaikle resim yapmaya başladı.

Altınorak, öğrencilerin atölye ziyaretinden sonra okul idaresi ile yaptıkları girişimle bir yandan manevi değerleri mozaikle birleştirmek ve aynı zamanda genç mozaik ustalarının yetişmesini sağlamak amacıyla geliştirdikleri proje kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Çalışmalardan detaylar

-Mervan Altınorak'ın konuşması

-Öğrencilerin konuşması

SÜRE: 03'45", BOYUT: 425 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),