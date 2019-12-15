DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika

Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

Mersin'de çarşamba günü polisin düzenlediği operasyonda Çin'den ithal 23 ton 200 kilo ciğerin ele geçirilmesinin ardından uzman hekimler, ithalatı yasak olan sakatatların tüketilmesi durumunda ortaya ciddi hastalıkların çıkacağı uyarısında bulundu. Uzmanlar kilosu 2 dolara ithal edilen sakatatların 75- 80 TL arasında satıldığını da söyledi.

Mersin'de geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., 'tavuk kırıntısı' olarak beyan ettiği 23 ton 200 kilo ciğeri, Çin'den konteyner gemi ile Mersin Limanı'na getirtti. Transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği beyan edilen ciğerler, soğuk hava deposuna konulurken yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Yükleme sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Ele geçirilen 23 ton 200 kilo ciğer, depo içerisinde mühürlendi. Ciğerin, kilosunun 75- 80 liradan satılacağı öğrenildi. Polis ekipleri, transit ticaret kapsamında getirilen ürünlerde 'usulsüzlük' yaptığı saptanan 10 kişiyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

VATANDAŞLAR RAHAT OLSUN

İthalatı yasak olan sakatatların kaçak yollardan yurda sokulması ile ilgili açıklama yapan, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı İsa Şahinkuşu, oda olarak Çin'den ciğer getirilme olayını araştırdıklarını söyledi. Sakatatların riskli ürün niteliğinde olmasından kaynaklı bakanlık tarafından ithalatına izin verilmediğini dile getiren Şahinkuşu, "Çin'den tavuk kırıntı beyanı ile çıkan ciğerler Mersin Limanı'na geliyor. Buradan da Taşucu Limanı üzerinden Lübnan'a gidecek şekilde planlanıyor. Ciğerler Mersin Limanı'nda bir antrepoya alınıyor. Burada tavuk kırıntısı mevcut konteynerlere aktarılıyor. İhbar üzerine polis buraya operasyon yapıyor ve ciğerler ele geçiriliyor. Bu tür gıdalar uygun koşullarda muhafaza edilmezse, soğuk zincire dikkat edilmediyse, uygun koşullarda kesim yapılmadıysa bozulmaya elverişli. Uygun koşullarda kaçak kesildiyse ilaç kalıntısı olabilir, antibiyotik kalıntısı olabilir. Yine sağlıklı koşullarda kesim yapılmadıysa ciğerde parazit olabilir, kist olabilir. Bunlar insan sağlığını son derece tehdit eden unsurlar. Çin'den gelen ciğerler ülkemize girmemiştir. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun" dedi.

2 DOLARA İTHAL EDİLİP 75-80 TL'YE SATILIYOR

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ise Çin'den kilosu 2 dolara ithal edilen sakatatların 75-80 TL arasında fiyata satıldığını belirtti. Hayvanın en zararlı, en hastalıklı ve en bulaştırıcı yerlerinden birinin sakatat kısmı olduğunu aktaran Antmen, şunları söyledi:

"Sakatatlar hayvanlarda hastalık durumunda hiçbir önlem alınamayacak organlardır. Bu yüzden sakatat ithali ülkemizde yasak. Kontrollü girmesi bile yasak ülkemize. İşin başında bile bir sakatlık var. Ülkeye tavuk kırıntısı adı altında sokmaya çalışıyorlar. Bu da esas büyük sıkıntıyı yaratıyor. İthalatı yasak olan ürünler Çin gibi ülkelerden 2 dolara getiriliyor, ama Türkiye'de 75-80 TL'ye satılıyor. Çok karlı bir iş. Sakatatın yasak olmasının temel nedeni ithalat sırasında kontrol edilemiyor olmasından kaynaklı. Hayvana antibiyotik yüklenmiş ya da kimyasal maddelerle korunuyor olabilir. Bu çok ciddi zararlar verir insan sağlığına. Soğuk zincir uygulamasına uymayabilirler. İnsan sağlığına çok ciddi zararları bulunuyor. Bu yüzden ciddi yaptırımlar uygulanmalı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Liman drone görüntü

-Ciğer yüklü konteynerlere operasyon yapılırken

-Ele geçirilen ciğerler

-Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı İsa Şahinkuşu ile röp

-Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ile röp

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi

Adana'da, 300 polis, yeni yıl öncesi içki satışının yapıldığı restorant ve barlarda denetim yaptı. Ekipler, özel olarak tasarlanan cihazla, şüpheli gördüğü ürünlerin barkot ve kare kodlarını okutarak inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde içki satışı yapan restoran ve barları denetledi. Ekipler, kayıt dışı ve sahte ürünler için özel olarak tasarlanan cihazla şüpheli gördükleri içki ve sigaraların üzerlerindeki barkot ve kare kodları okuttu. Yapılan işlemin ardından cihaz, ürünün menşeini göstererek sahte olup olmadığını digital ekranda gösterdi. 300 polisin eş zamanlı olarak yaptığı uygulamada, işyerleri tek tek incelendi.

ELE GEÇİRİLENLER

90 ayrı adres ve seyyar tezgahlar üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 286 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara, bin 700 doldurulmuş makaron, 36 elektronik sigara, 424 elektronik sigara kiti, 240 şişe sahte içki, 34 adet 50 gramlık pipo tütünü ele geçirildi. Denetimler sırasında 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatı olmayan 6 ayrı iş yeri için Vergi Dairesi görevlilerince idari işlemler uygulanacağı bildirildi. Denetimlerin ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Polislerin iş yerlerine girmesi

İçkiler üzerinde barkotları okutmaları

Denetimden genel ve detay görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü T.Ö.(49) hafif yaralandı. Yapılan ölçümde T.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün gece Barış Mahallesi Su Deposu Sokak'ta meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 37 AF 514 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki arsaya devrilip ters duran otomobilin sürücüsü T.Ö. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan T.Ö.'ye ambulansta tedavide bulundu. Polis ekibi, T.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğunu belirledi. T.Ö.nün 6 ay ehliyetine el konulurken, 1002 TL de para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilden detay

-Otomobilin çekiciye konulması

Haber-Kmaera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Gölcük'ün tarihi 'Yalı evleri' yeniden canlandırıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde aslına sadık kalınarak yeniden yapılan yalı evleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gölcük Belediyesi tarafından 'Tarih koridoru' projesi kapsamında inşa edilen evlerin kente değer kattığın söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Değirmendere Yalı Evleri, inşa edildiği günden beri ziyaretçi akınına uğruyor. Bu ve buna benzer projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gölcük Değirmendere Yalı Evleri, 'Tarih koridoru' projesi kapsamında restore edilerek yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından alınan onayın ardından aslına uygun olarak restore edilen 12 bina ve cami eski görüntüsünden kurtarılarak, sosyal yaşam alanı haline getirildi. Restore edilen binaların kafe, butik otel, sanat galerisi, seramik atölyesi gibi sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptığını ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yalı evlerinin kente değer kattığını ve ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Restore çalışmalarında Osmanlı mimarisinin tekniklerinin uygulandığını aktaran Ali Yıldırım Sezer şöyle konuştu:

"Değirmendere Yalı Evleri, Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerini oluşturuyor. Bu nadide eserleri yeniden gün yüzüne çıkarmak istedik. Restore ettikten sonra aktif olarak kullanılmaya başlandı. Biz burada misafirlerimizi davet ediyoruz. 19 yataklı bir otelimiz var, restoranımız var, kafeteryamız var, kütüphane ve sergi salonumuz var. Burası günlük hayatta vatandaşların yoğun bir şekilde kullandıkları bir yer haline geldi. Gündüz yemek yemek için akşam da kafede vakit geçirmek için geliyorlar. Seçkin bir mekan haline geldi ve kente değer kattığını düşünüyorum"

TARİH KÜLTÜR BİR ARADA

Restore çalışmaları sırasında tarihi dokunun yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini söyleyen Ali Yıldırım Sezer, "Yalı evleri, Değirmendere sahilinin hemen yanı başında bulunuyor. Otelde kaldığınız zaman denizi seyretme imkanınız bulunuyor. Güneşin en güzel battığı yer neresi diye soranlara ben burasıdır diye cevap veriyorum. Ben misafirlerimizi bu manzarayı ve bu tarihi dokuyu görmeye davet ediyorum. Burada kültürel etkinlikler yapmayı da planlıyoruz. Tarihin ve kültürün bir arada yaşatıldığı bir mekan olacağına inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Yalı evlerinden drone görüntüsü

-Yalı evlerinden aktüel görüntüler

-Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Detaylar