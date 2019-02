Dha Yurt Bülteni-4

1)İTFAİYE SÖNDÜRMEK İÇİN UĞRAŞTI VATANDAŞLAR İZLEDİİZMİR'in Buca ilçesinde, halı yıkama dükkanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

1)İTFAİYE SÖNDÜRMEK İÇİN UĞRAŞTI VATANDAŞLAR İZLEDİ



İZMİR'in Buca ilçesinde, halı yıkama dükkanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Meraklı vatandaşlar yangını ilgiyle izlerken, binada maddi hasar oluştu. Mustafa Kemal Mahallesi 694/33 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan halı yıkama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Sokakta çevre güvenliği alan polis, itfaiye ile birlikte apartman sakinlerini tahliye etti. Bu sırada vatandaşların yangını balkonlarda ve sokakta ilgiyle izlemesi dikkat çekti. Olası bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis vatandaşları sık sık uyarırken, yangında Emine Damar dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri Damar'a ambulansta müdahale etti. Damar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Apartman sakinlerinden Hamza Alkan, "Ben aracımı sokaktan çekmlek için aşağıya inerken dumanları fark ettim. Hemen zillere bastım. Eşim ve kızım da kendileri dışarı çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü" dedi. Halı yıkama dükkanı yangında kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Yanan binadan görüntü



Ekiplerin çalışmasından görüntü



Dumandan etkilenen kişiden görüntü



Genel ve detay görüntü



(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,



=======================================================



2)EVDEKİ YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Evde hasara yol açan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Yangının çıktığı apartman



Apartmandan yükselen dumanlar



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB



======================================================



(ÖZEL)



3)ENGELLİ ERKEK MEMURA 'KÜPE' TUTANAĞI



GAZİANTEP Adliyesi Tarama Bürosu'nda memur olarak görev yapan görme engelli Mustafa Emrah Hasgül (32) hakkında küpe taktığı gerekçesiyle birim müdürü tarafından tutanak tutuldu. 14 yıldır küpe taktığını söyleyen Mustafa Emrah Hasgül, 5 yıllık memurluk döneminde sorun yaşamadığını, son 3 aydır küpesi nedeniyle işyerinde kendisine baskı yapıldığını iddia etti.



Yüzde 60 görme engeli bulunan Mustafa Emrah Hasgül, 5 yıl önce engelli kadrosundan girdiği sınavı kazanarak memur oldu. İstanbul'da göreve başlayan, 3 yıl önce Gaziantep Adliyesi'nin Tarama Bürosu'na tayin olan Hasgül, iddiaya göre 3 ay önce çalıştığı birim müdürü tarafından küpe takmaması konusunda uyarıldı. Ancak, yıllardır küpe takan Hasgül, bunu kabul etmeyerek küpe takmayı sürdürdü. Birkaç kez daha sözlü olarak uyarıldığı öne sürülen Mustafa Emrah Hasgül, küpe takmaya devam edince 28 Ocak günü birim müdürü tarafından hakkında mesaiye uyarılara rağmen küpeyle gelmeyi sürdürdüğü belirtilerek tutanak tutuldu.



Ailesiyle birlikte yaşayan Hasgül, 14 yıldır küpe taktığını, bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadığını, ancak son 3 aydır kendisine küpe nedeniyle baskı yapıldığını iddia etti. Kendisinin küpe takması halinde sürgün edileceği tehdidinde bulunulduğunu ileri süren Hasgül, şöyle konuştu: "Yıllardır küpe takıyorum ve 5 yıldır Adalet Bakanlığı'nda görev yapıyorum. Bu zamana kadar küpemle alakalı hiçbir sıkıntım yoktu. Son 3 aydır küpemle alakalı baskılar var. Yaptığım araştırmada, daha önce benzer bir durumla karşılaşan memurun açtığı dava sonrası Danıştay, erkek memurun küpe takmasında bir sakınca olmadığı yönünde karar vermiş. Ben de bu hakkımı kullanarak küpemi takmaya devam ediyorum. Bana 'ya küpeyi çıkaracaksın, ya da sürgün yiyeceksin' diyorlar. Ben küpem nedeniyle sıkıntı yaşamak istemiyorum. Gerekirse sürgüne giderim, ama hakkım olan küpeyi takmaya devam edeceğim."



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



Mustafa Emrah Hasgül



Gaziantep Adliyesi



- Mustafa Emrah Hasgül ille Röp.



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 255 MB



=====================================================



4)'AKSARAY MALAKLISI' KÖPEKLERE YOĞUN TALEP



AKSARAY Malaklısı adıyla tanın, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeğine, sahiplenmek için yoğun talep oluyor. Köpeklerin 10 ila 30 bin lira arasında satıldığını belirten Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, "Özelikle Türkiye genelinde aşırı ilgi var. Hemen her gün Türkiye genelinden derneğimizle irtibat kurularak köpeklerden isteniyor. Ama gelen yoğun talepten dolayı üreticiler bu talepleri karşılamakta zorlanıyorlarö dedi. Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'Malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliğe ulaşabiliyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Anadolu'da bir 'Aslan' gördüm' şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu Aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.



YILDA 300 İLA 400 ADET YETİŞİYOR



AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz, bir Malaklı köpeğinin yılda bir kez 6 ile 9 arasında yavru doğurduğunu, bölgede 30 üreticinin bulunduğunu ve yılda 300 ile 400 arasında malaklı yetiştirildiğini belirtti. Sadakati ve iri yapısı nedeniyle yoğun talep olduğunu ifade eden Tıpırdamaz, "Özelikle Türkiye genelinde aşarı ilgi var. Hemen her gün Türkiye genelinden derneğimizle irtibat kurularak malaklı isteniyor. Bizde üreticilerimize yönlendirerek taleplerin karşılanmasını sağlıyoruz. Ama gelen yoğun talepten dolayı üreticiler bu talepleri karşılamakta zorlanıyorlar.ö dedi.



'İYİ BİR BEKÇİ KÖPEĞİ'



Aksaray Malaklısı'nın fiziki olarak dünyada önde gelen çoban köpeklerinden olduğunu ifade eden Tıpırdamaz, şunları söyledi:



"Malaklı, fiziki olarak dünyadaki çoban köpekleri içinde en büyüğüdür. Kiloları normalde 85-90 kilo arasındadır ;ama daha ağır olanlarda var. Omuz başı 85 ile 90 santimetre arasındadır. Aksaray Malaklısı'nın özelliklerinden ağırlıklıları kafada toplanır. Tüyleri ekseriyetle kısadır. Çobanlara koyun sürüsünü, kurtlara karşı korumakta yardımcı olan iyi bir bekçilik görevi vardır. Malikane ve fabrikalarda koruma bekçiliğini de en güzel şekilde yapmaktadır."



Malaklı köpeklerinin katıldıkları tanıtım fuarlarının da gözdesi olduğunu belirten Tıpırdamaz, "İstanbul'da geçen yıl düzenlenen Emitt Fuarı ile Ankara Fuarında yoğun ilgi gördü. Fuar katılımcılarının bir çoğuna Malaklı gönderdik. Bir çoğuna da yine yoğun talepten dolayı gönderemedik. İstek gün ve gün artıyor. Malaklılara Avrupa'dan tutunda, uzak doğu ülkelerinden Çin'e varıncaya kadar talep var. Brezilya, Arjantin, gibi ülkelerden yoğun bir talep gelmeye başladı." diye konuştu.



Malaklı yetiştiricisi Fatih Dağtaş,, "Eskiden hobi olarak besliyordum. Şimdi ise bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Şu anda 12 tane damızlık malaklım var. Bunların aylık masrafı bir evin giderinden fazla .Ben bu işi sevgiyle yapıyorum." dedi.



Malaklı köpeğini sevdikçe günün stres ve yorgunluğunu attığını hissettiğini ifade eden Dağtaş, "Benim çocuğum nasılsa, bunlarda benim için aynı. Zaten bir kişi beslediği zaman Aksaray Malaklısı'ndan vaz geçilmeyeceğini anlar." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------------



Köpeklerden detay



Yetiştirici ve çocukların köpeklerle ilgilenmesi



Röportajlar



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



===================================



5)'UNUTMAYI UNUTMA' PROJESİYLE OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRIYORLAR



OKUMA alışkanlığını artırmak için TÜGVA Bursa Osmangazi İlçe Temsilciliği tarafından 'Unutmayı Unutma' adlı proje hayata geçirildi. Metro istasyonu, otobüs durakları, AVM gibi kalabalık yerlerde bilinçli bir şekilde unutularak başka birinin o kitabı okumasını sağlayan projeye kısa sürede 17 ilden ve yurt dışından destek geldi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmangazi İlçe Temsilciliği tarafından, okuma alışkanlığını arttırmak ve toplumu bilinçlendirmek adına 'Unutmayı Unutma' adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, okunulan kitapların kapak kısmına o kitabın Unutmayı Unutma projesi kapsamında bulunulan bölgede bilerek unutulduğu not düşülerek uygun bir yere bırakılıyor. Bu sayede kitabı bulan bir başka kişi o kitabı okuma fırsatı elde ediyor. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak için hayata geçirilen proje kısa sürede 17 ilde ve yurt dışında destek gördü. Okuma seferberliğine veren üyeler sosyal medyadan belirlenerek aralarında çekiliş yapılarak çeşitli hediyeler de dağıtılıyor. 2019 yılının ilk talihli üyelerini ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar belirledi. Belirlenen talihlilere çeşitli hediyeler takdim edildi.



Projenin detayları hakkında bilgi aktaran TÜGVA Osmangazi İlçe Temsilcisi Alican Göç (28), "Bizim amacımız, TÜGVA'nın her kesime hitap eden bir kuruluş olarak okuma alışkanlığının arttırılması için yapmış olduğumuz bir faaliyettir. Burada her yaş kesiminden gençlerimiz okumuş oldukları kitapları kafelerde, tren istasyonlarında, kütüphanelerde, otobüslerde, meydanlarda, AVM'lerde okumuş oldukları kitapları unutarak vatandaşlarla aralarında hediyeleşme kültürü oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.



"VARDAR NEHRİNE KİTAP BIRAKILDI"



Kısa sürede büyük kitlelerin projeye destek verdiğini belirten Göç, "Projemize 17 ilden destek geldi. Yurtdışında üniversite okuyan bir öğrenci projeyi duyarak bizi aradı. Bizlerde kendisine detaylarını anlattık. Kendisi de beğenerek okumuş olduğu bir kitabı Vardar Nehri'nin kıyısına bırakarak bizlere destek oldu" diye konuştu.



Toplumun okumaya uzak kaldığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise proje hakkında yaptığı açıklamada, "Okumayı teşvik etmek adına yapılan bir çalışma. Bir espri ile okuduğu kitabını unutuyor ve başka birisinin o kitabı alıp okumasına vesile oluyor. Bulan kişinin de kitap ilgisini çekerse o kitabı okumuş oluyor. Bu tür dikkat çekici eylemler önem arz ediyor. Toplumda bir hareketi, düşünceyi gündeme getirerek okuyacak olan kişilerin sayısını artırıyor" dedi.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN İSTASYONDA DESTEK



Projeye pek çok sanatçı, siyasetçi ve iş adamı da destek verdi. Okuduğu kitabı Şehreküstü Metro İstasyonu'nda bırakarak projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Unutmayı unutma projesi kapsamında şahsım, Osmangazi Belediye Başkanı ve bir çok arkadaşımız bu projeye katılarak, bana göre ülkemizin en önemli konuları az kitap okuduğumuz için daha fazla kitap okunması adına önemli bir projeye aracılık ettiler. Farkındalık oluşturdular. Kitap okuma konusu önemli ve hassas bir konu. Kitap okuyan zihinler ve beyinler daha sağlıklı düşünür. Daha çok teori üretebilir. Ülkesi ve şehri adına daha fazla değer katabilir. Bu anlamda gençlerimizin ve büyüklerimizin kitap okuma alışkanlığının daha fazla yaygınlaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



-Kitap okuyan üye detayları



-Kitap unutan üye detayları



-Belediye başkanının kitap unutması



-Röportajlar



-Süre: 05.11 Boyut: 579 MB



-Haber: Semih ŞAHİN



-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,



====================================================



6)'GÜZELLİK' KARŞILIĞI 150 KİLO MAMA



BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren güzellik salonunun sahibi Deniz Çınar tarafından doğa hayvanlarına destek için 'Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla düzenlenen kampanya da 150 kilogram mama toplandı. Güzellik karşılığı toplanan mamalar, törenle doğa hayvanlarına ulaştırılmak üzere Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubuna teslim edildi.



150 KİLOGRAM CİVARINDA MAMA TOPLADIK



Güzellik merkezinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Kuaför Deniz Çınar, "Mamalar sizden hizmet bizden' sloganıyla can dostlarımız için güzel bir kampanya yaptık. Halkımız gerçekten çok duyarlı davrandılar. 150 kilogram civarında mama topladık. Bu mamaları Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubuna teslim ediyoruz. Onlar da doğa hayvanlarına ulaştıracaklar. Bu proje umarım; ses getirir, algı oluşturur, farkındalık oluşturur. Bize destek veren İnegöl halkına teşekkür ediyorumö dedi.



GERÇEKTEN BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ



Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Dönmez, "İnegöl de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Güzellik hizmetinin sokak hayvanları yararına yapılabilmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Mamaları sokak hayvanlarına ulaştıracağız.ö Dedi.



BU TÜR FARKINDALIK PROGRAMLARININ ARTMASINI DİLİYORUM



Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin de, "İnegöl Belediyesi olarak da biz, sokak hayvanlarıyla ilgili elimizden gelen tüm yapmamız gerekenleri yapıyoruz ama bunların sadece belediye eliyle yapılması yetmiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor. Bu duyarlılık da, bu tür farkındalık yaratan etkinliklerle çok daha fazla etkili oluyor. Farkındalık çalışmaları gerçekten çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür farkındalık programlarının artmasını diliyorum.ö dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



-genel görüntü



-açıklamalar



SÜRE: 1.21 BOYUT: 152 MB



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



=======================================================



7)ÇILGIN MİLLİ YÜZÜCÜLER



ERZURUM'da kampa giren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımının milli sporcuları kampın son gününde vücut direncini artırmak için karda kulaç attı.



Erzurum merkez Palandöken ilçesinde deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki 21 günlük kampları sona eren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımının milli yüzücüleri, finali karda yüzerek yaptı. Kaldıkları Kayakla Atlama Kule Oteli'nde piste çıkan milli yüzücüler eşofmanlarını çıkarıp karda kulaç atmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi bulduğu atlama kuleleri önünde yaklaşık 10 dakika karda kalan sporcular, "Final böyle yapılır" dediler. Sporcular, şort ve mayoları ile birilikte girdileri karda zaman zaman zor anlar yaşasalarda unutulmaz bir gün yaşadılar.



Vücut direncini artırmak için hocaları ile birlikte böyle bir karar verdiklerini söyleyen milli yüzücü Şire Nur Eroğlu (14), "Mersin'de yaşıyoruz. Erzurum'a yüksek irtifa kamp için geldik. Burayı çok sevdik. Karlar içinde bir şehir. Tesisler çok güzeldi. Kampın sonunda böyle bir final yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımla kayak pistinin varış tarafına çıkıp buradan aşağı indik. Hava güneşli ve güzeldi. Ala vücudumuz kara değince kısa sürede adeta uyuştu. Zor ama o kadarda eğlenceliydi. Ben ve arkadaşlarım ilk kez kara maoyalarımız ile girdik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Kaslarımız için de iyi oldu" diye konuştu.



TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme ve Milil Takım Antenörü Volkan Burak Tuncil ise, "21 günlük yükselti kampı için Erzurum'a geldik. Önümüzdeki günlürde yapılacak olan Avrupa ve Dünya şampiyonalarına çok iyi hazırlandık. Sporcuların vücut dirençlerini artırmaları ve birazda eğlenmeleri için kara girdiler. Yaklaşık 19 gündür buradayız. Sporcular ve biz teknik ekip hiçlir hastalık yaşamadık. Mersin'de ayda bir hastalık olurdu. Buradan son derece sağlıklı bir şekilde geri dönüyoruz. Kar sporcuların vücutlarını zımba gibi yaparken kasları da sertleştiriyor" dedi



Görüntü Dökümü



---------------



-Öğrencilerin kayakla Atlama Kule Otelinden çıkmaları



-Karda yürümeleri



-Elbiselerini çıkarması



-Karda yuvarlanmaları



-Üşüyen sporcuların kaçarak otele gitmeleri



-Drone ile çekilen görüntüler



-Volkan Burak Tuncil ile röp



-Şire Nur Eroğlu ile röp



Haber: Turgay İPEK - KAmera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



SÜRE: 07.29 BOYUT: 837 MB

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz

Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı

Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu