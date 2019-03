Dha Yurt Bülteni-4

1)İZNİK GÖLÜ KENARINDAKİ CANKURTARAN KULÜBESİ YAKILDI BURSA'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki cankurtaran kulübesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

1)İZNİK GÖLÜ KENARINDAKİ CANKURTARAN KULÜBESİ YAKILDI







BURSA'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki cankurtaran kulübesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Kulübe kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. İznik'te daha önce de parktaki banklar yakılmış ve otobüs durakları parçalanmıştı. İznik'te, 3 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi'nce göl kıyısına yaptırılan cankurtaran kulübesi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Kulübenin yandığını görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, söndürülürken, kulübe, kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Cankurtaran kulübesinin yakılmasına tepki gösteren göl kenarındaki işletmeci Ali Karaman, "Bunları yapanları Allah kahretsin. Bu devletin ve milletin ortak malıdır; ama birkaç serseri gelip, burayı yaktı. Burası bir aile plajıdır. Burada cankurtaran olmazsa olmaz" diye konuştu. Öte yandan İznik'te 2 ay önce parktaki banklar yakılmış ve geçen ay da otobüs durakları parçalanmıştı.



Görüntü Dökümü



------------------



-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntüler



-Yanan kulubeden detaylar



-Sahilden görüntüler



-Röportaj



Süre: 2.14 Boyut: 249 MB



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,



==================================================



2)ELEKTRİK 'KAPAMA- AÇMA' BEDELİNİN İADESİNİ KAZANDI, ELEKTRİK FİRMASI DA İTİRAZ DAVASI AÇTI



KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Zekeriya Başar (35), otomatik ödeme talimatında bulunan elektrik faturası iki kez ödenmediği için alınan 53,60 lira 'kapama-açma' bedelinin iadesini kazandı. Elektrik dağıtım firmasın da Tüketici Hakem Heyeti'nin ödeme bedelinin iadesi yönünde aldığı karara itirazda bulunarak dava açtı. Ermenek ilçesi Seyrah Mahallesi'nde oturan Zekeriya Başar'ın otomatik ödeme talimatı bulunan elektrik faturası geçen yıl mayıs ve ağustos ayında ödenmediği için, ilgili elektrik dağıtım firması tarafından elektrik kesildi. Başar, fatura ödemesini yaptıktan sonra da yeniden elektrikleri açıldı. Elektrik dağıtım firması Başar'dan her bir açma- kapama için 26,80 lira olmak üzere toplam 53,60 lira 'kapama- açma' beledi aldı.Başar da, elektrik dağıtım firmasının her hangi bir ihbarda bulunmadan elektriklerini kesintiye uğrattığını ileri sürerek, ödediği 53,60 lira paranın iadesi için 28 Aralık 2018 tarihinde Karaman İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu. Tüketici Hakem Heyeti, ilgili firmadan konu hakkında savunma istedi.



TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ, PARANIN İADESİNE KARAR VERDİ



Hakem Heyeti, firmanın savunmasında mayıs ve haziran ayında abone faturalarını ödemediği için elektriklerin kesildiği, ödeme işleminin ardından da açıldığını belirtti. Heyet, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin Elektriğin Kesilmesi ve Bağlanması maddesine göre, 'fiilen elektriği kesilmeyen kullanım yerinde tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilemez' ifadesinin yer aldığı ve firmanın gönderdiği savunmada fiilen elektriğin kesildiğini kanıtlar herhangi bir bilgi veya belge sunmadığı gibi tüketiciye elektriğin kesileceğine dair yazılı olarak kesme ihbarnamesini göndermediğinin anlaşıldığını belirterek, 53,60 liranın iadesini karar verdi.



ELEKTRİK DAĞITIM FİRMASI DAVA AÇTI



Tüketici Hakem Heyeti'nin iade kararı üzerine elektrik dağıtım şirketi, Karaman 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2 Mart günü başvuruda bulunarak dava açtı. Hakkını aramak için Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu belirten Zekeriya Başar, hakem heyetinin kendisini haklı bulup, paranın iadesi yönünde karar verdiğini belirtti. Elektrik dağıtım firmasının da 53,60 lirayı ödememek için itiraz davası açtığını ifade eden Başar, şunları söyledi:



"Hakkımın peşindeyim. Mağdur edildim, bunun peşindeyim. Yoksa 53 lira ile ben zengin olmam.



Otomatik ödemede olan faturalarım, herhangi bir sebeple ödenmemiş. Meram elektrik ne elektriğimi kesmeden önce, ne de kestikten sonra herhangi bir bildirimde bulunmadan elektriğimi kesmiş, Bunun sonucunda benden 53, 60 kuruş, 'açma- kesme' beledi tahsil ettiler. Bende Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici Hakem Heyeti, benim haklı olduğumu bildirip 53,60 kuruşu, Meram elektrikten talep ettiler. Bunun sonucu sadece 53,60 kuruş ödememek için bana dava açmış."



Davanın Karaman'da görüleceği ve Ermenek ile Karaman arasının yaklaşık 155 kilometre mesafede olduğunu belirten Başar, "Davaya gideceğim. Ermenek'ten çıkacağım, 155 kilometre mesafedeki Karaman merkeze yürüyerek oraya gideceğim. Avukat dahi tutmayacağım. benim kendi kendimi savunacak kabiliyetim ve yüreğim var. "dedi.



Elektrikler kesildiğinde normal bir kesinti sandığını hatırlatan Başar, "Normal kesinti sandık; ama komşularda vardı bizde yoktu. Anında online ile ödeme yaptım. Ama mesai saati dışı olduğu için açmaya gelmediler bile. Küçücük çocuğum vardı ve mağdur olduk." diye konuştu. Dava ise nisan ayında görülecek.



Görüntü Dökümü



-----------------



Başar'ın evinden çıkması



Elektrik sayacının yanında bulunması



Başar'dan detay



Başar röp.



(Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA



======================================================



3)DAMPERİ AÇILAN KAMYON KARAYOLLARI YÖN LEVHASINI YERİNDEN SÖKTÜ



ESKİŞEHİR'de seyir halindeyken damperi açılan kamyon, karayollarının büyük yön levhasına çarparak yerinden söktü.



Eskişehir'den yola çıkan S.S.'nin kullandığı 06 PZC 58 plakalı yükü olmayan kamyon, Bilecik karayolu Söğüt ilçesi yol ayrımına geldiği sırada damperi açıldı. Bir süre damperi havada ilerleyen kamyon, karayollarının Bilecik, Bursa, Bozüyük ile Söğüt ilçesi yol ayrımını gösteren büyük yöne levhasına çarparak yerinden söktü. Kazada kamyon sürücüsü S.S., aracı yaklaşık 100 metre ileride durdurdu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Kamyon sürücüsü S.S., Bilecik'in Boyüzük ilçesine gitmek için yola çıktığını ve seyir halindeyken bir anda damperin açıldığını söyleyerek, "Seyir halindeyken sanırım teknik arıza nedeniyle damper bir anda açıldı. Sonra tabelaya çarptım ve yerinden söküldü. Bende hemen aracı durdurdum polis haber verdim. Kamyonda maddi hasar var, onun dışında yaralanma olmadıö dedi. Karayolları kazada kamyon ile damper arasına sıkışırken, polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Kamyon ve yön levhası



-Levhadan detay



-Kamyon ile dampere sıkışan levha



-Polis ekipleri



-Yoldaki güvenlik tedbiri



-Yön levhası ve araç



-Yoldaki trafik ve araçlar



-Sürücü S.S. ile röp.



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-



==================================================



4)MERSİNLİ MUHTAR ADAYINDAN CEM YILMAZ'A BU KEZ DE 'MANGAL' DAVETİ



MERSİN'in Selçuklar Mahallesi muhtar adayı Recep Ekin (34), sosyal medya hesabından kendisine yanıt veren Cem Yılmaz'ı 'mangal'a davet etti. Ekin, "Seçimi kazandığımda onunla birlikte mangal yakmak istiyoruz. Her zaman onun yanındayız" dedi.



31 Mart seçimlerine sayılı günler kalırken, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak isteyen adaylar farklı propaganda yöntemleri deniyor. Mersin'de yaşayan ve doğup büyüdüğü Selçuklar Mahallesi'ne muhtar olarak hizmet etmek isteyen Recep Ekin de twitter'dan iletişime geçtiği ünlü komedyen Cem Yılmaz'a, 'Abi ben Selçuklar Mahallesi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz sadece destek ol sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada' ifadelerinin yer aldığı mesaj gönderip, destek istedi.



Cem Yılmaz da muhtar adayı Recep Ekin'e, 'Sevgili Recep Bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum… Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler' şeklinde yanıt verdi.



Yılmaz ve Ekin arasındaki bu diyalog haberlere konu olurken, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Recep Ekin, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.



Özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını ancak seçimler nedeni ile işinden istifa ettiğini dile getiren Ekin, "Sosyal medyada Cem Yılmaz abi ile söyleşim oldu. Kendisi bana yanıt vererek, desteğini iletmiş oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de bir araya gelmek isterim. Mahalle ve Türkiye olarak onu çok seviyoruz. Seçimler mahallemize ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Selçuklar Mahallesi kazanır. Seçimleri kazandığımda Türkiye'nin gururu olan Cem Yılmaz abimizi buraya davet ediyorum. Ona sevgilerimizi iletiyoruz. Kazandığımızda onunla birlikte mangal yakmak istiyoruz. Her zaman onun yanındayız. Hep birlikte Cem Yılmaz'ı Selçuklar Mahallesi'ne bekliyoruz" dedi. Öte yandan Nurten Ekin ile evli olan muhtar adayı, yaklaşık 3 ay sonra baba olmanın sevincini de yaşayacak.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Ekin'in berbere girmesi



Projelerini anlatması



Bir sürücü ile sohbeti



Bir işyerinde esnafla çay içmesi



Sürücü ile röportaj



Mahalle halkı ile buluşması ve broşür dağıtması



Vatandaşlarla sohbet etmesi



Bir kadın ile röportaj



Ekin'in destek istemesi



Ekin ile röportaj



Cem Yılmaz ile yaptığı yazışmayı göstermesi



SÜRE: 04'50" BOYUT: 523 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



====================================================



5)SERAMİK ATIKLARINDAN ÜRETTİKLERİ KÖPÜK BETONLA MALİYETİ DÜŞÜRDÜLER



BÜLENT Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Nazım Kunduracı ve öğrencisi Sinan Yılmaz, seramik atıklarından ürettikleri köpük beton ile hem kaliteyi arttırdı hem de maliyeti diğer tuğlalardan yüzde 10 düşürdü. BEÜ Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Nazım Kunduracı ve son sınıf öğrencisi Sinan Yılmaz, 1 yıl önce seramik atıklarından beton tuğla üretmek için çalışma başlattı. Dr. Kunduracı ve Sinan Yılmaz, laboratuarda kurdukları sistemle testler yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgedeki seramik fabrikalarından topladıkları atıklarla piyasadaki ürünlerle aynı kalitede beton tuğla üretildi. Üretilen köpük betonun yapılan testlerde maliyetinde yüzde 10 oranında düşüş sağlandı. Dr. Nazım Kunduracı, sanayicilerle yaptıkları toplantılarda iş insanlarının yaptığı öneri ve görüşleri dikkate alarak bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Sektörde böyle bir çalışma yapılması ihtiyacını gördüklerini anlatan Dr. Kunduracı, şöyle dedi:



"İş insanları, 'evet üniversitelerde yapılan çalışmalar güzel ama biz bundan yararlanamıyoruz' diyorlardı. Bizde önerileri doğrultusunda bu çalışmayı yaptık. Seramik atıklarını kırıp öğütüp hazırladığımız kompozisyonlar dahilinde elde ettiğimiz ürünlerle hem maliyet açsından hem de ürün hafifliği açısından tuğla ürettik. Aynı mukavemet değerlerine ait ancak kalite standartlarına uygun ve hafiflik olarak bir ürün üretmiş olduk. Maliyet olarak yüzde 10 diğerlerinden daha aşağıya oldu. Köpüklü tuğla piyasada 5 tanesi 5 liraysa bunda 4.5 liraya düşüyor. Bundan sonraki aşamada ticari olarak ürün tanıtımları olarak sanayicilerle bir araya geleceğiz."



Sinan Yılmaz da 1 yıl süreyle yaptıkları çalışmayı anlattı. İlk olarak seramik atıklarını kırıcılarda kırarak öğüttüklerini ifade eden Sinan Yılmaz, "Köpük betonun çimento ve su ile içinde köpük yapıcı madde bulunuyor. Biz çimento miktarını azaltarak seramik katkı maddelerini girdik. Bu şekilde güzel sonuçlar aldık. 1 yıldır uğraşıyoruz. Test sonuçları son derece başarılı oldu. Bu şekilde üretmeyi başardık. Yatırımcıların ilgisini çekmesini istiyoruz." dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Çalışmalardan detaylar



-Üretilen tuğla



-Tuğlaya yapılan dayanıklılık testi



-Dr. Nazım Kunduracı ile röp.



-Öğrenci Sinan Yılmaz ile röp.



(7.48) Boyut: (875 MB)



Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,



=====================================================



6)ÖZEL REHABİLİTASYON OKULU ÖĞRENCİLERİ YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTI



VAN'ın Erciş ilçesinde Özel Rehabilitasyon Okulu öğrencileri ile Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenleri, kış koşullarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Kış şartlarının ağır geçtiği Erciş ilçesinde, Erciş Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenleri, Özel Rehabilitasyon Okulu öğrencileriyle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenler ve öğrenciler, yaban hayvanları için okullarında hazırladıkları pankartlarla birlikte araçlarla kırsal alanlara doğru yola çıktı. Kimi görme, kimi işitme engelli öğrenciler, ilçe merkezine yakın ve özellikle yaban kuşlarının uğrak yerlerine yem bıraktı. Okul öğrencilerinden görme engelli Selma Yıldırım, hayvanların da doğal ortamlarında yaşama hakkı olduğunu belirterek, "Biz bu hakkı onlara tanımamız lazım" diye konuştu.



Erciş Özel Eğitim Ortaokulu öğretmenlerinden Serpil Koçak Yılmaz ise kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlara yardım etmek istediklerini belirterek, "Evimde biriktirdiğim yemek artıkları ve ekmek kırıntılarını balkonumun dibine bırakıp, çevredeki hayvanların gelip yemesini beklerdim. Bunu daha nasıl geniş bir alana yayabilirim diye düşündüm. Bugün bu düşüncemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Amacım bir farkındalık oluşturup, yaban hayvanlarına olan hissiyatı artırmak ve ilgiyi oraya çekmekti. Kış aylarında aç kalan hayvanlara yardımcı olup, onlara sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Öğrencilerin afiş hazırlamaları



-Doğaya yiyecek bırakmaları



-Öğretmen ve öğrencilerle röportajlar



-Kuşlardan genel



468 MB -4 Dakika 11 Saniye



Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -



======================================================



7)3 ÇERKES KADIN RESİM SERGİSİ AÇILDI



ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, '3 Çerkes Kadın Karma Resim Sergisi' açıldı. Adana Çerkes Kültür Derneği sosyal salonunda düzenlenen serginin açılışını Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ve Dernek Başkanı Aysel Ateş birlikte yaptı. Resim sergisinde Feriha Eviren Kankoç, Songül Kınık ve Yonca Doğbay Dinç adlı kadınların 50'ye yakın yağlı boya resimleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eserleri tek tek inceleyen Beyhan Demirtaş, kültür sergilerinin, sanatsal faaliyetlerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, "Her şey sanatla başlıyor. Sergileri gezerken tüm düşünceler dağılıyor, kafa rahatlıyor" dedi. Sergiye katılımları için Beyhan Demirtaş ve tüm misafirlere teşekkür eden Çerkes Kültür Derneği Başkanı Aysel Ateş ise, "Geçmişten bugüne Çerkes kültürünü farkı sanat dallarında sergilemek, daha farklı kitlelere ulaşmak, gençlerimizi sanata yönlendirmek çağımızda çok önem teşkil etmektedir. Bu anlamda çalışmalar yapan başarılı Çerkes kadınlarımıza kültüre katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu organizasyon sergimizin açılışını yapan sayın Valimizin eşi Beyhan Demirtaş hanımefendiye ve misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Kurdele kesimi



Sergiden genel ve detay görüntüler



SÜRE: 01'14" BOYUT: 137 MB



Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,



=====================================================

