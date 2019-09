Dha yurt bülteni - 6

Karayazı'da Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu

ERZURUM'da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan ve dün cezaevine konulan Karayazı ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine, Başkan Vekili olarak Kaymakam Masut Tabakcı görevlendirildi.

Konuyla ilgili olarak Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan devam eden savcılık soruşturması, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardı

Düzce'de, başını karton borunun içerisine sokan köpeğin boynuna inen boru itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.

Düzce Çerkeztaşköprü mevkiinde otomobil satışı yapan bir işyerinin güvenlik görevlileri, başını karton borunun içerisine sokan köpeği gördü. Köpeğin boynuna inen boru nedeniyle sıkıntı yaşadığını fark eden güvenlik görevlileri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi işyerine gelerek, köpeğin boynuna inen karton boruyu keserek çıkardı. Köpek daha sonra işyerinde bakıma alındı.

Forma aşkıyla önce imalata, sonra ihracata başladı

Antalya'da, 2004 yılında 'Hayal et yeter' sloganıyla yola çıkan Spordem kurucusu eski futbolcu Metin Maden, Türkiye ve dünyanın çeşitli spor kulüplerinin forma ihtiyacını karşılıyor. Maden, profesyonel futbol hayatını bıraktıktan sonra forma aşkını bırakamadığı için bu işe yöneldiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır Antalya'da grafik tasarım odaklı reklam ve tanıtım çözümleri üreten Spordem, özel tasarımlı tanıtım ürünlerinin yanı sıra şirketler, aktivite grupları ve spor kulüpleri için de özel tasarım tişörtler, formalar, bayraklar, ödüller ve pek çok promosyon ürünü üretiyor. Kendisi de eski bir futbolcu olan Metin Maden'in aynı çatı altında 2006'da kurduğu 'Made in Design' firması grafik tasarım ürünlerine yönelirken, Spordem Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinin spor malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor.

FUTBOLU BIRAKTI FORMA TUTKUSU DEVAM EDİYOR

Firmanın kurucusu Metin Maden, profesyonel futbol hayatını bıraktıktan sonra, forma aşkını bırakamadığını, her zaman içinde yaşattığı forma hayalinin peşinden gittiğini söyledi. Maden, "Yıllarca forma için ter döktüm. Amatör ve profesyonel futbol oynayan biri olarak, formayı bıraktıktan sonra elbette forma aşkından vazgeçmedim. Spor malzemeleri eksikliğini yaşayan biri olarak sorunlara sürekli çözüm odaklı yaklaştım ve işin mutfağında olmam gerektiğine karar verdim. Tekstil imalatına kendi firmamı kurarak girdim" dedi.

DÜNYAYA FORMA ÜRETİYOR

Almanya, Katar, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin birinci ve ikinci lig takımlarına forma üreten Maden, "Antalya merkezli firma olarak Türkiye'de önemli sayıda firmanın spor malzeme ihtiyacını karşılıyoruz. Modern ve inovatif teknoloji altyapımız sayesinde ihtiyacı olan kulüp ve spor mağazalarına sunduğumuz kaliteli ürün çıtasını her geçen gün yükseğe taşıyoruz. Spor hayatından edindiğim tecrübeler sayesinde Türk sporunun ve sporcu başarısının artmasına yenilikçi, gençleri spora özendirici özel ürünlerle katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

İnsanların hayallerini gerçeğe dönüştürme misyonu ile yola çıktıklarını belirten Metin Maden, artık insanların kendilerine sunulan sınırlı sayıdaki tasarımla yetinmediğini, sevdikleri ve inandıkları ürünleri yaptırmayı tercih ettiklerini aktardı. Maden, "Artık trend kişiselleştirilmiş ürünler. İnsanlar artık tek bir logo ya da amblem için çok büyük paralar ödemektense, kendi beğendikleri tasarımları ürettirmeyi tercih ediyor. Bu noktada da Spordem olarak başarılı çalışmalar yapıyoruz. Dijital baskı teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde insanların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Forma üretimiyle sınırlı kalmayıp, dijital baskılı mont, yağmurluk, çift taraflı yelek, ayakkabı ve hatta havlu ve bornoz üretiyoruz" diye konuştu.

Ismarlama elbise terzisinin örnek meslek ahlakı

SİVAS'ta 1956 yılında çırak olarak terzilik mesleğine adım atan Abdullah Çakır (71), yıllardır ısmarlama terzilik yapıyor. 63 yıllık meslek hayatında disiplin ve titizliği ile tanınan Çakır, dükkanında gömlek ve kravatla çalışıyor. Sivas'ta yaşayan evli 2 çocuk babası Abdullah Çakır, terzilik mesleğine 1956 yılında Ermeni usta Mircan Gamber'in yanında çırak olarak başladı. Zamanla kendisini geliştirerek ustalaşan ve 1970 yılında kendi iş yerini açan Çakır, mesleğini büyük bir özen ve titizlikle icra ediyor. Sabahın erken saatlerinde her gün evinde sakal tıraşını olan Çakır, takım elbisesini giyip, kravatını takarak terzi dükkanını açıp işinin başına geçiyor. Yıllardır severek yaptığı ısmarlama terziliğin kentte son nesli olduğunu ifade eden Çakır, çırak bulmakta da güçlük çekiyor. Şehrin tanınan en önemli elbise terzisi durumundaki Çakır, geçmişte Sivas'ta görev yapan valiler Alim Barut, Zübeyir Kemelek, Lütfullah Bilgin ile eski belediye başkanları Süleyman Çanka ve Sami Aydın'a da takım elbise dikmesiyle biliniyor.

'BU MESLEKTE YETİŞEN YOK'

Terzilik mesleğine çocuk yaşlarında başladığını ve bir kaç dükkanda çalıştığını belirten Abdullah Çakır, "1967 yılında askere gittim. Askerden geldikten sonra terzilik mesleğine devam ettim. 1970 yılında ilk defa dükkan açtım. 1970 yılından bu zamana kadar da devam ettim. Eskiden çok iş vardı. Haftada 15-20 takım iş bitiriyorduk. 8 tane çırağım vardı. Onlar da hep yetişip dükkan açtılar. Bir kısmı da Dikimevi'nde çalışmaya başladı. İşlerimden hiçbir zaman şikayetim olmadı. Bazıları 'konfeksiyon çıktı, sizin işleriniz öldü' dedi ama bu beni hiçbir zaman etkilemedi. İşlerimden hiçbir şikayetim yok. Tek sıkıntım eleman bulamıyorum. Eskiden çocukları çeşitli mesleklerde çırak olarak verirlerdi, ama şimdi böyle bir şey yok. Bu başlı başına bir sıkıntı. Şu an çırak bulamıyorum. Mesleğimde 63'üncü yılın içindeyim. Terzilik çok güzel bir meslek. Ben mesleğimi severek yapıyorum ve şevkle çalışıyorum. 1970 yılında ilk dükkanımı açtığım zaman Sivas'ta 100'ün üzerinde ısmarlama elbise terzisi vardı. Ama şu anda bitti. Bu meslekte yetişen yok. Mesleğin bitmesine üzülüyorum" dedi.

'TAKIM ELBİSE VE KRAVATLI BİR ŞEKİLDE İŞE GELİRİM'

Her sabah işine özenerek geldiğini ve mesleğine saygı duyduğunu söyleyen Çakır, "Ben sabah ilk kalktığımda tıraşımı olurum. Kıyafetlerime bakarım ve hangisini giymem gerekiyorsa seçerim. Her gün farklı kıyafet giyerim. Titiz bir insanım. Giyimime titiz olduğum gibi işimde de çok titizim. Her zaman işimi en iyi şekilde yapmak isterim. Ustalarım da her zaman bana bunu öğretti. Her zaman takım elbise ve kravatlı bir şekilde işe gelirim. Bir çok müşteri işyerine geldiğinde bana 'usta nerede' diye soruyorlar ve 'usta benim' diyorum. Eskiden bir çok terzi benim gibi giyinirdi ama şu anda yoktur. Bana Sivas'ta böyle terzi var mı diye soruyorlar. Hep kentteki seçkin insanlara elbise diktim. Hakimlere, savcılara, subaylara, eski belediye başkanlarına, valilere takım elbiseler diktim. Ben işimde çok prensipli çalışırım. Müşterilerime asla 'bugün git, yarın gel' demem. Uyumam, eve gitmem ve elimdeki işi bitiririm. Müşterinin memnuniyeti benim için ön plandadır" diye konuştu.

Çakır, gücü yettiği sürece de mesleğini devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.

Kuyuya atılan 4 yavru köpekten biri kurtarılabildi

MERSİN'in Mut ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvalla kuyuya atılan 4 yavru köpekten biri kurtarıldı. Koruma altına alınan minik köpeğe 'Mucize' adı verildi.

Mut İlçesi Kayabaşı Mahallesi sakinleri, kırsalda bulunan su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kuyunun içine girerek yavruları bulundukları kuyudan çıkardı. Köpeklerin içine konulduğu ve ağzı sıkıca bağlanan çuval kuyudan çıkarılınca yürekleri sızlatan görüntüler yaşandı. Çuvalın içini açan itfaiye ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çuvalın içine atılmış 4 kardeş yavrudan 2'si ölü olarak bulundu. Acı içinde inleyen diğer iki yavru ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Günlerce aç kalmış yavrulara yine ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yakındaki bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içiren ekipler, ardından yavruları Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Ancak yavru köpeklerden biri de burada öldü. Hayatta kalan tek yavru köpeğe, 'Mucize' adı verildi. Bakım ve tedavisi devam eden Mucize, kısa sürede bakımevinin gözbebeği oldu. Tüm yaşadıklarına rağmen hayata sımsıkı tutunan Mucize, bakım ve tedavileri tamamlandıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşmak için kendisini sahiplenecek aileyi bekleyecek.

Domuz mahalleye indi

Bartın'da yaban domuzu şehir merkezindeki mahalleye indi. Çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşan yaban domuzunu görenler şaşırdı.

Dün akşam saatlerinde, Karaköy Mahallesi'ne yaban domuzu geldi. Ormanlık alandan merkeze inerek site içinde gezen yaban domuzu bir süre, çöp konteynerinin çevresinde yiyecek aradı. Site çevresindeki vatandaşların bağırmasıyla domuz yeniden ormanlık alana girerek, gözden kayboldu. Vatandaşlar, site çevresinde dolanan domuzu cep telefonlarıyla kaydetti.

Çeşme'de 6 lastik botta 225 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan 6 lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 225 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında, Çeşme açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Durdurulan 6 ayrı botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 225 kaçak göçmen yakalandı. Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme Limanı'na getirildi. Kimlik tespitlerine devam edilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

