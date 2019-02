Dha Yurt Bülteni -8

Tanzim satışlara Antalyalı üreticilerden destekÖrtü altı sebze ve meyvenin Türkiye'deki 'başkent'i Antalya'dan İstanbul ile Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarına domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gönderiliyor.

Tanzim satışlara Antalyalı üreticilerden destek



Örtü altı sebze ve meyvenin Türkiye'deki 'başkent'i Antalya'dan İstanbul ile Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarına domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gönderiliyor. Antalyalı üreticiler, yükü kendilerinin çektiğini belirterek, hal ve market fiyatları arasındaki farkın tanzim satışlarla ortadan kaldırılabileceğini söyledi.



Çiftçilerin ürettiği sebze- meyvelerin büyükşehirlerde yüksek fiyatlarla satılmasının ardından kurulan tanzim satışlar için İstanbul ve Ankara, pilot iller oldu. Bu kentlerdeki tanzim satış noktalarına, Türkiye'nin 5 noktasındasından TIR'larla sebze ve meyveler taşınıyor. Domates, patlıcan, kabak, salatalık ve biberin büyük bölümü ise Antalya'dan İstanbul ve Ankara'ya TIR'larla ulaştırılıyor. Tanzim satışların yapılacağının duyurulmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği'nce harekete geçildi. Antalya'daki çoğu üye olan üreticilerle görüşen birliğin ziraat mühendisleri, çiftlerin ürünlerini birliğe satma kararının ardından 7 ilçede alım noktası oluşturdu. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çalışanları, 7 gün 24 saat esasına göre, tanzim satış noktalarına mal yetiştirmek amacıyla çalışma başlattı.



YÜKÜ ANTALYA ÇEKİYOR



Ziraat mühendisleri, ürünü satmak isteyen çiftçilerin mallarını yerinde kontrol ettikten sonra birliğin anlaştığı paketleme yerlerine sevkiyatı sağlıyor. Paketlenen ürünler, birliğin kiraladığı ardiyelerde toplanıyor. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin taleplerine göre de ürünler, TIR'larla kooperatif aracılığıyla sevk ediliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nce tanzim satış noktalarından bugüne kadar en çok talep gören domatesin gönderimi için Antalya'nın batıdaki son ilçesi Kaş'ın Kınık Mahallesi seçildi. Domatesin bu mevsimde en erken ve en çok bulunması nedeniyle Kaş, merkez seçilirken, diğer ürünler için de daha çok Demre ile Kumluca'dan alım yapılıyor.



KOMİSYON VE KAR YOK



Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal, tanzim satış noktaları için en iyi ürünleri çiftçiden satın aldıklarını söyledi. Günde ortalama Antalya'dan 20 TIR'la 22'şer ton ürünün Ankara ve İstanbul'a götürüldüğünü belirten Kasal, ürünleri halde belirlenen fiyatlar üzerinden üreticiden aldıklarını anlattı. Tek kullanımlık kasa ve paletlerle sevkiyatı sağladıklarını kaydeden Kasal, üreticiden aldıkları ürünleri yaptıkları masrafı ekledikten sonra satışa gönderdiklerini söyledi. Komisyon ve kar koymadıklarına da vurgu yapan Kasal, "Bütün masraf kalemleri eklendikten sonra ürünlerimiz yolculuğuna çıkıyor. Ürünleri çiftçiden aldıktan sonra kilo başına 80 kuruş ile 1 lira arasında maliyet biniyor. Eğer sera işleme merkezine yakınsa masraf 50 kuruşa kadar düşebiliyor" dedi.



Domatesin tanzim satış noktalarında bugünlerde 3 liradan satıldığını dile getiren Bölge Müdürü Kasal, üreticinin, ürününü 1,80 liraya mal ettiğini, kendilerinin de onlardan yaklaşık 2,5 liraya alım yaptıklarını söyledi. Ürün tedarikinde sorun olmadığını vurgulayan Kasal, istenilen miktarı her an göndermeye hazır olduklarına dikkat çekti.



'ÇİFTÇİYLE ŞEHİRDE YAŞAYANLARI KARŞI KARŞIYA GETİRMESİNLER'



Antalya'nın üretim merkezlerinden Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Süleyman Cihangir Yılmaz ise Antalya Toptancı Hali'nde sattıkları ürünlerin fiyatlarını gördüklerini söyledi. Yılmaz, "Bizim burada 3 liraya sattığımız domates, İstanbul ve Ankara'da pazar ve marketlerde 8- 9 liraya satılıyor. Bunu anlamıyoruz. Biz masraf edip, emek veriyoruz. Üretici olarak biz yeteri kadar kazanmıyoruz; ama üretici de pahalı yiyor. Müthiş bir fark oluyor. Biz bunu yapanların ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Komisyoncularımızın da suçlu olduğunu düşünmüyoruz. Onların sattığı fiyatı biz de görebiliyoruz. Yüzde 12'lik bir kesinti bizden oluyor. Bunun yüzde 8'ini komisyoncular alıyor, yüzde 4'ü vergi kesintisi. Düzene giriyor yavaş yavaş. Biraz sabretmemiz lazım. Ankara ve İstanbul'daki adamın suçu ne? Benim burada 3 liraya sattığım malı neden pahalı yesin ki? Tanzim yerleri bunun önüne geçiyor. Simsarlar aradan çekilsin, çiftçi ile şehirde yaşayan vatandaşları karşı karşıya getirmesinler" diye konuştu.



'ARADAKİLER BİZDEN FAZLA KAZANIYOR'



Üretici Hasan Dalman da Antalya Toptancı Hali'ne kilosunu 2- 3 liradan sattığı domatesin, halden 5 kilometre uzaklıktaki zincir marketlerde dahi 5,99 liradan satıldığını gördüğünü söyledi. Dalman, "Aradaki fark, Antalya'da bile yüzde 100'ü geçiyor. Buna bir çare bulsunlar, bu kadar fark olmaz. Tanzim satış yerleri buna bir çare olabilir. Bizim 3 liraya sattığımız domates, bazı marketlerde 6- 7 liraya satılıyor. Aradakiler, bizden daha fazla kazanıyor" dedi.



KUMLUCALI ÜRETİCİ MEMNUN



Antalya'nın örtü altı sebze üretim merkezi Kumluca ilçesinde, yıllardır sebze üretimi yapan Bayram Atılgan, "Devletimiz böyle bir tanzim satış uygulaması getirmişse temmuz ayına kadar garanti istiyoruz. Devletimizden hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumasını istiyoruz" diye konuştu.



İlçedeki üreticilerden Galip Çatal ise "Üreticinin ürün fiyatlarının düşeceğini zannetmiyorum. Tanzim satışlar bizi çok da etkilemedi. Önce de aynıydı, aşağı yukarı şimdi de aynı. Üretici olarak biz malımızı haldeki fiyattan kooperatiflere de satabiliyoruz. Paramız da devlet güvencesinde ve 21 gün içerisinde ödeniyor" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------



ANTALYA



TKK Başkanı Yakup Kasal açıklama



Üretici Hasan Dalman açıklama



Üretici Bayram Atılgan açıklama



Sera detay



Ürün detay



Genel detay



Süre: 7.30



KUMLUCA



---------



Kumluca'daki seraların genel görünüşü



Serada üretici Bayram Atılgan ile röportaj



Hale sebze getiren araçlardan görüntü



Üretici röportaj



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Ramazan SARIKAYALI Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-KUMLUCA-DHA)



================



Suriyelilerin Avrupa'ya gönderileceği söylentisi izdihama neden oldu



Şanlıurfa'da, bir derneğin kentteki Suriyelileri Avrupa ülkelerine göndereceği söylentisi izdihama yol açtı. Sabah erken saatlerinde dernek binası önünde uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler, çevik polisinin müdahalesi ile dağıldı.



Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı illerden Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD- ASAM), Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi kısa sürede kentte yayıldı. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Suriyeli, dernek binası önünde toplandı. Dernek yöneticilerinin bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemesine karşın kalabalık dağılmadı. Çevrede önlem alan Çevik Kuvvet polisleri, bina önünde bekleyen Suriyelilerin evlerine gitmesi için uyarıda bulundu. Ancak kalabalık uyarıları aldırış etmeyince, polis kalabalığı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada demir korkuluk kırıldı. Yerlere düşen çok sayıda kişi, ezilmekten son anda kurtuldu.



Kalabalık, polisin uzun uğraşları sonrası dağıldı.



Görüntü Dökümü



-----------



Dernek binası önünde toplanan Suriyeli grup



Uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler



Dernek yöneticileri ve polisler Suriyelileri bina önünde uzaklaştırmaya çalışması



Yaşanan izdihamda demir korkulukların kırılması yere düşen Suriyeliler



Çevik kuvvet polisleri Suriyelileri uzaklaştırması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.094MB



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



===============



Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor



MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim seviyesinin yükselmesi için yerel yönetimlerle iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesini, çocuklarımızın dünyayla yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz varsa, bir beklentimiz varsa, muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor" dedi.



Bakan Selçuk, dün Tunceli gezisinin ardından geceyi geçirdiği Elazığ'da sabah muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen ve AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ile AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze'nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Ziya Selçuk, "Birçok ilimizdeki ziyaretlerimizde olduğu gibi milli eğitim hizmetlerinin ne şekilde gittiği, nasıl devam ettiği, kalitesi, eksiklerimiz, iyi yönlerimiz bütün bu konularda bir değerlendirme ve istişare yapmak üzere Elazığ'da bulunuyoruz. Bir ekiple beraber geldik. Sayın Valimiz, başkanımızla ve bütün ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız bu değerlendirmeler sonucunda da eğitim sistemimizin daha iyi ve nitelikli bir yere ulaşması için her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.



'YEREL YÖNETİMLERLE ÇOK GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'



Eğitimin, temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak, muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü bir işbirliğine ihtiyacımız var. Toplumun bütün kesimlerinin eğitimi yükselmeden, bizim ekonomimiz ve demokrasimiz yükselmez. O sebeple eğitim konusunda eğer hepimiz bir mutabakata sahipsek, çocuklarımızın geleceği konusunda bir kaygımız, umudumuz, tasavvurumuz varsa, eğitim konusuna hassasiyetle eğilmek zorundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2013 yılından beri yapılan bir çok eğitimsel faaliyetler üzerinde şu anda duruyoruz ama AK Parti'nin iş başına geldiği dönemden beri çok büyük işler başarıldı. 'Keşke şu kadar dersliğimiz, öğretmenimiz ve dijital alt yapımız olsa' dediğimiz dönemlerden şimdiki fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şey şu; Türkiye eğitimle ilgili alt yapısı konusunda nicel konularda çok büyük mesafeler aldı ve bu mesafelerin alınmış olması şu anda bizim işlevimizi kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.



'BİZ GELECEKTEN BAHSETMEKLE İLGİLİYİZ'



Bakan Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu'nun Türkiye'nn geleceği olduğunu, bu konuda da yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç olduğunu anlatarak, şunları söyledi:



"2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda da yapmak istediğimiz program, aslında Türkiye'nin geleceği. Bu programı biz yerel yönetimlerle çok ilişkili görüyoruz. Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesini, çocuklarımızın dünyayla yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz varsa, bir beklentimiz varsa, muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor. O sebeple bu seçim çok önemli. Gerçekten verdiğimiz önemin altını çizerek ısrarla söylemeye çalışıyorum. Tabi bu doğrudan doğruya biz oy istemekle ilgili değiliz. Biz gelecekten bahsetmekle ilgiliyiz. Biz hizmet anlamında yapılacak işlerle ilgiliyiz. Biz eğer çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir talebimiz beklentimiz varsa onunla ilgiliyiz. Eğer sizin böyle bir beklentimiz varsa bu konuda desteğinize talibiz. ve bu destek olduğunda emin olun Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak ve bu çıtadan neticesinde de ekonomisi büyüyecek ve demokrasisi çok çok daha fazla gelişecek."



Görüntü Dökümü:



----------------



Bakan Ziya Selçuk'un gelişi



Bakan Selçuk'tan görüntü



Bakanın konuşması



- Genel ve Detay Görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 428 MB



Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,



================



Bodrum'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 13 yaralı



Bodrum'da, otomobil ile liselilerin taşındığı servis minibüsü virajda çarpıştı. Kazada, sürücüler ve 11 öğrenci yaralandı. Otomobil sürücüsü Ali M., yapılan testte, 1.65 promil alkollü çıktı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali M. yönetimindeki 48 VD 178 plakalı otomobil, virajda, lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Demir'in kullandığı 48 S 0859 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler ile servisteki 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Öte yandan Ali M.'nin, yapılan testte, 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-----------



Vatandaş cep telefonu görüntüsü



Kaza yapan araçlardan görüntü



Haber: Mehmet Can MERAL- Kamera: BODRUM (Muğla),



===============

