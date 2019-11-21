DHA YURT BÜLTENİ-9

Baltayla elektrik panosunu parçaladı

Erzurum 'un Hınıs ilçesine bağlı Yelpiz köyüne 2 bin 106 lira borç nedeniyle elektriği kesmeye giden Aras EDAŞ ekiplerine tepki gösteren ev sahibi H.A., görevlilerin gözü önünde baltayla panoyu parçaladı.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il ve 52 ilçede hizmet veriyor. Hınıs ilçesinin Yelpiz köyünde bir yıldır 2 bin 106 lira borcunu ödemeyen abonenin elektriğini kesmeye giden ekipler, ev sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Elinde balta ile gelen H.A., duvara asılı elektrik panosonu parçaladı. Görevliler, panonun parçalanmasına rağmen H.A.'nın evine gidip elektrik akımını keserek geri döndü.

Aras EDAŞ yetkililerinin söz konusu abone hakkında kamu malına zarar vermek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ERZURUM, (DHA

=========================

Hırsızlar tonlarca zeytini çaldı, korkan üretici erken hasat yaptı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde zeytin hırsızlığına karşı görev yapan kır bekçileri, 11 ton 250 kilo çalıntı zeytin ele geçirdi. Edremit Körfezi'nde zeytin hırsızlığının yoğun olduğu belirtilirken, talandan korkan üreticilerin ürünü erken topladığı, bu nedenle elde edilen yağ miktarında da yüzde 40'lara varan ekonomik kayıp beklendiği belirtildi.

Yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı ve zeytinyağındaki kalitesiyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçelerinden oluşan Edremit Körfezi'nde, hırsızlar, üreticinin korkulu rüyası oldu. Tarlalara 5 ila 40 kişilik ekipler halinde kamyonetlerle girdikleri ileri sürülen hırsızlar, hızlı bir şekilde sırıklarla silkeleyip zeytinleri topluyor. Hırsızların, usulüne uygun olmayan hasadı ile dalları kırılan zeytin ağaçlarının birkaç yıl boyunca verimi düşüyor.

Toplam 30 kır bekçisinin görev yaptığı Edremit ilçesinde bu yıl 11 ton 250 kilo çalıntı zeytin ele geçirdi. Bekçiler, bunun yaklaşık 8,5 tonunu sahibini bularak teslim ederken, kalan zeytinler ise, yediemine bırakıldı. Kır bekçileri, zeytinliklerde motorize şekilde dönüşümlü olarak 24 saat devriye geziyor.

Bu sene hırsızlık olaylarındaki artış nedeniyle zeytinlik sahipleri erken hasada başladı. Kasım ayı sonuna doğru başlanan hasat, neredeyse bitme noktasına geldi.

'ARALIK'IN 15'İNDEN ÖNCE SIRIK VURULMAZDI'

Bölgede normal şartlarda 15 Aralık'tan sonra hasada başlandığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, hırsızlık olaylarındaki artış nedeniyle bu yıl yağlık zeytin hasadının da çok erken yapıldığını bu nedenle de üreticinin ciddi ürün kaybı yaşadığını belirtti. Diker, "Kaymakamlığın nezaretinde İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Edremit Merkez Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı toplanarak, zeytin hasat zamanının geldiğini ifade eden bir ilanla hasat zamanını üreticiye duyurur ve zeytinlerimiz toplanmaya başlanırdı. Bu da Aralık ayında olurdu" dedi.

'HIRSIZLIKLAR HASAT ZAMANINI DEĞİŞTİRDİ'

Bu sene hırsızlık nedeniyle hasat zamanlarının değiştiğini söyleyen Diker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeytinliklerimiz açık arazide olduğu ve herhangi bir koruma bulunmadığı için üretici hasada erken başladı. Bu sene sadece yeşil çizik zeytinin toplanmaya başladığı 15 Ekim tarihini bırakın, 1 Ekim'de yağlık zeytinler toplanmaya başladı. Zeytin, yeşilken fabrikalarda sıkıma gitti. Bunun en büyük nedeni hırsızlığın önüne geçilememesi. Yağ randımanları düşük çıksa bile üretici ürününü erken hasat olarak değerlendirip, fiyat avantajından açığı kapatmaya çalışıyor. Bu durum rekolteyi de etkiliyor. Erken hasat edilen zeytinden çıkan yağ oranı yüzde 12-14 arasındayken, zamanında toplanan yağlık hale gelmiş zeytinden çıkan yağ oranı yüzde 20 randıman alınır."

'YÜZDE 40'LARA VARAN YAĞ KAYBIMIZ OLUYOR'

Edremit'in Dereli Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Lütfü Muammer Alemioğlu, "Bu sene zeytinler pembeleşmeden yeşil çizik olarak normal zamanından 15 gün önce toplanmaya başlandı. Yağlık zeytin için ise bu süre daha da fazla. Fiyatlar tam olarak tatmin edecek düzeyde değil. Zeytin, 1 numara 6 lira, 2 numara 5 lira, 3 numara 4,5 lira, 4 numara 4 lira olarak alımları yapılıyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde olması, zeytin tanesinin de biraz küçülmesine neden oldu. Umulan yeşil zeytin rekoltesi elde edilemeyecek görülüyor" diye konuştu.

Normal zamanlarda Ekim sonu Kasım başı toplanmaya başlanan yeşil zeytinleri Ekim başından itibaren toplamaya başladıklarını söyleyen zeytin üreticisi Yahya Alemioğlu ise, "Zeytinlik alanlardaki güven sorunundan dolayı üretici erken hasat yaptı ve Edremit genelinden çoğu zeytinlik toplandı. Bu durumda da yüzde 40'lara varan yağ kaybımız oluşuyor. Zamanında toplanan zeytinden 1 tonda 200 kilo zeytinyağı elde edilirken, erken hasat zeytinden alınan randıman yüzde 12'ye kadar düşüyor" dedi.

'BUNLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ'

Zeytin üreticileri hırsızlık olaylarına karşı cezaların caydırıcı olmasını istedi. Hırsızlık olaylarını 5- ile 40 kişi arasında değişen grupların yaptığını belirten üretici, tarlalara araçla girdiklerini, hızlı bir şekilde sırıklarla ağaçları hırpalayarak zeytinleri çaldıklarını belirtti. Hırsızların zeytini daha önceden anlaştıkları kişilere götürdüklerini, bunların da satışını yaptığını belirten üretici, organize bir suç şebekesiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

'EDREMİT'TE BAŞAK YASAKLANDI'

Edremit Merkez Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Ömer Billerlioğlu, kilosu 6- 7 TL'ye ulaşan tane zeytinin, hırsızlar tarafından 1,5- 2 TL'ye satıldığını belirtti. Fabrikaların ve elek adı altında bu ürünleri satın alınması durumunda hırsızlığın önüne geçilemeyeceğini söyleyen Billerlioğlu, "Kilosu 6- 7 TL olan tan zeytinin başak adı altında 1,5- 2 TL'ye satılıyor olması, hırsızlığın alenen imasıdır. Başak adı altında yapılan hırsızlıklar, daha üretici tarlaya girmeden yapılıyor. Bu durum Sayın Edremit Kaymakam Ali Sırmalı'nın kişisel girimleri sayesinde 14 Kasım 2019 tarihli çiftçi mallarının korunmasıyla ilgili emirler doğrultusunda, başak adı altında yapılan genel talan yasaklanmış ve ilgili kurumlar ve iş yerlerine bu yasak tebliğ edilmeye başlanmıştır" dedi.

'ÇALINTI ZEYTİNLER ALINDIĞI SÜRECE, BU HIRSIZLIK BİTMEZ'

Hırsızların çalışma yöntemiyle ilgili bilgi veren Billerlioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İlk olarak zeytin çalınacak ağaçları belirleyen hırsızlar, buralara gündüzden işaretler koyuyor. Üreticinin tarladan çıkmasının ardından açık kasa araçlarla tarlalara giren malum şahıslar, sırıklarla gelişigüzel vurarak araç içerisine zeytinleri toplayarak hırsızlık eylemini oluşturuyor. Biz kendilerini takibe aldığımızda onlar da saatlerini kaydırıyor. Böyle dönüşümlü olarak kovalamacamız devam ediyor. Bu ürünü satabiliyorlar. Ürünü satamasalar, hırsızlık olayları büyük ölçüde engellenecektir. Çalınan zeytinler, sağda solda elek adı altında veya 'başak zeytini alıyoruz' diye ilan veren iş yerleri, fabrikalar bu ürünlere rağbet ettiği sürece, bunun önünü kesmek maalesef zor olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zeytin hasadından genel ve detay görüntüler

-Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker röp

-Lütfü Muammer Alemioğlu röp

-Yahya Alemioğlu ile röp

-Kır bekçilerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Edremit Merkez Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Ömer Billerlioğlu röp

==========================

Rabia Naz'ın babası hakkında 'tehdit' soruşturması

Giresun 'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan hakkında annesi Fikriye Vatan'ı tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu 'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan, dün jandarmaya giderek oğlu tarafından tehdit edildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Fikriye Vatan, jandarmaya verdiği ifadesinde, torunu Rabia Naz'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, kendisi ve diğer oğlu Muhammet Vatan'ı, kızının ölümünden sorumlu tuttuğunu, bu nedenle de sıkça eve gelip kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Fikriye Vatan, oğlu Şaban Vatan'ın Eynesil ilçesindeki evine ara ara geldiğini, "Kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" diyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. İlçede yaklaşık 1 ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdüğü Şaban Vatan'ın davranışları ile tehditlerinden rahatsız olduğunu anlatan anne Fikriye Vatan, oğlunun evine gelmesini istemediğini söyledi.

Cumhuriyet Savcılığı , Şaban Vatan hakkında tehdit suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C., ile birlikte sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

================================

Çin'den ithal edilen sistem, yerli ve milli kaynaklarla ilk kez Zonguldak'ta üretildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) makineyle kömür üretiminde kullanılan mekanize sistemin tahkimat ayakları, Türkiye'de ilk defa yerli ve milli kaynaklarla Zonguldak'ta üretildi.

Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON), Zonguldak Valiliği 'nin desteğiyle Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) Eğitim Merkezi'nin atölyesinde, TTK'nın maden ocaklarında kullandığı ve Çin'den ithal edilen mekanize tahkimat sistemini üretti. Yerli ve milli kaynaklarla 20 günde, ilk kez üretilen mekanize sistemin adına 'Makzon 1' adı verildi. TTK'nın büyük maliyetlerle Çin'den ithal ettiği sistemin üretilmesiyle maden makinelerindeki dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş , MAKZON Başkanı Murat Uzun , TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz Bülent Ecevit Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Umut Sefer Güneşcik, MEKSA sorumlusu Soner Aksakal , üretilen sistemi atölyede inceledi. Vali Erdoğan Bektaş, maden makinelerinin üretimi konusunda dernek kurduklarını ve kısa sürede önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. Çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Vali Bektaş, "Bu daha bir başlangıç. Bizde bu ürünü üretecek bilgi ve teknoloji var. Alt yapı var. Bu ürünü satacak bir pazar da var. Maden makineleri konusunda bizim bilgimizi ve becerimizi ürüne dönüştürüp hitap edebileceğimiz yerli bir pazar var, hem de bütün maden sektörüne gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ürün verebileceğimiz devasa bir pazar var. TTK'nın bize olan yaklaşımı da güzel. Zonguldak'ta maden makine sektörü bu yolda alınacak yapılacak çok işleri var. Bu işlerin bir başlangıcı olacağını umuyoruz" dedi.

170 METRESİ 12 MİLYON 500 BİN DOLARA İTHAL EDİLİYOR

MAKZON Başkanı Murat Uzun da Çin'den ithal edilen bir ürünü yerli ve milli imkanlarla kısa sürede güç birliğiyle ürettiklerini söyleyerek, "TTK önümüzdeki süreçte bu sistemle yaklaşık 400 metrelik bir alanda üretim yapacak. Bu da milyonlarca lira demek. Bu paranın Çin'e gitmesini engellemiş olacağız" dedi.

TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise kurumun, geçen yıl sistemi Çin'den 170 metresini 12 milyon 500 bin liraya ithal ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Vali Erdoğan Bektaş'ın atölyeyi ziyareti

-Üretilen makine

-Dernek başkanı Murat Uzun'un konuşması

-Vali Erdoğan Bektaş'ın konuşması

-Mekanize üretimden arşiv görüntüsü

-Maden işçilerinden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,