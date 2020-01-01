DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Siirt'te yıkılan bina yan yattı

Siirt'te, bir süre önce boşaltılan eski bina, yıkım çalışmaları sırasında yan yattı.

Bahçelievler Mahallesi 'nde bulunan ve bir süre önce boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı. Ancak bina bu sabah yürütülen yıkım çalışması sırasında çökerek, yan yattı. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanları tahliye etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılan bina

-İş makinalarının durdurulması

-Yıkılan binanın yan yatması

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Milli Piyango talihlisi, İnegöl'de merak konusu oldu

Milli Piyango İdaresi 'nin yılbaşı özel çekilişindeki 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan biletlerden birinin Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinden alındığı öğrenilirken, ikramiyenin kime çıktığı ise kentte merak konusu oldu. Vatandaşlar, parayla İnegöl ilçesine katkı sunulmasını istediklerini söylediler.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Bursa, İzmir Gaziantep ve İstanbul 'dan alınan biletlerle 4 kişinin 20'şer milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı belirlendi. İlçe halkı ise büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyor.

'İNŞALLAH GARİBAN BİRİNE ÇIKMIŞTIR'

Milli Piyango talihlisinin alt gelir grubunda olan birine çıkmış olmasını istediğini söyleyen İnegöl esnafı Seydi Oktay, "Her kime çıkmışsa hayırlı olsun diyorum. İnşallah gariban birine çıkmıştır. Ancak şöyle bir durum var; yıllardır piyangodan kazanılan paralar talihliler tarafından çarçur edildi. İnşallah bu para İnegöl'de çarçur olmaz. İnegöl ekonomisi ile ön planda olan bir yer. Umarım talihli hem İnegöl ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olur. İnegöl'e hayırlı olsun diyorum. Büyük ikramiye bir yakınıma çıkmışsa da, ben para istemiyorum bana para lazım değil. Kime çıktıysa da bana para getirmesin ama hayırlı yerlerde kullansın. Gerçekten bu miktardaki bir parayla çok güzel şeyler yapılırö dedi.

'İLÇEMİZE KATKI SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ'

Büyük ikramiyenin İnegöl'e çıkmasının ilçede büyük bir heyecan yarattığını belirten esnaf Murat Bayram, "Bu paranın kendi şehrime çıkmasından dolayı son derece mutluyum. Bunun yanında da kime çıktığı konusu şu anda İnegöl'de bir merak konusu. Tabii ki bu belli bir süre bu konu İnegöl'de gündem oluşturacak. Sonuç itibariyle bu 20 milyon liranın İnegöl için bir artı olacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da inşallah bu talihlinin kim olduğunu göreceğiz. Talihliye bu paranın hayırlı olmasını dilerim. Umarım talihli ilçemize de bu ikramiye ile katkı sunarö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anons

-Milli piyango biletinin satıldığı AVM girişinden detaylar

-İnegöl'den şehir detayları ve drone görüntüsü

-İnegöllü iki kişi ile röportaj

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM - Yavuz YILMAZ/İNEGÖL/ Bursa

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Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi

Kütahya'nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim durduruldu.

Türkiye 'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP 'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi.

Bu kararın ardından Kütahya'da bulunan Seyitömer ile Tavşanlı ilçesinde bulunan Tunçbilek termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takmadıkları tespit edildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah saatlerinde termik santralleri mühürledi ve faaliyetlerini durdurdu.

YENİDEN FAALİYET BELGESİ ALINACAK

Kütahya'da bulunan 2 termik santralin bacalarına filtre takmaması nedeniyle 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği' kapsamında geçici faaliyet belgesini yeniden alması gerektiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatıyla Kütahya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durdurulan termik santrallara geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretim faaliyetinde bulunulmaması gerektiği mühürleme işlemi yapan jandarma ekiplerince tebliğ edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Termik santrallerin girişi

-Bacaları ve çıkan dumanlar

-Tesislerden görüntüler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA,

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Tamirhanedeki otomobilin içinde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 18 yaşındaki Baki Can Hayta, çalıştığı tamirhanedeki otomobilin içinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Hayta'nın cesedi, otopsiye gönderildi.

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde çalışan Baki Can Hayta, bugün saat 09.00'da, iş yerini açan diğer çalışanlar tarafından bir otomobilin içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir kesici, delici ve darba bağlı yara izine rastlanmayan Hayta'nın öldüğünü tespit edildi. Hayta'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Hayta'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Oto tamirhanesi önünden görüntü

Cesedin tamirhaneden çıkarılması

Baki Can Hayta'nın fotoğrafı

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.

Yaylacık ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü, dün gece ilçe merkezine indi. Aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu sürü, bir vatandaş tarafından evinin penceresinden cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde domuz sürüsünün, köpeklerin havlama sesleriyle birlikte caddede ilerlemeleri dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinden İsmail Toker, "Mahallemizde çocuklarımızı akşam saatlerinde dışarı çıkarmaya, bakkala göndermeye korkar olduk. Yaklaşık 80 bin nüfuslu ilçemizin 4 bin nüfuslu mahallesine domuzların bu şekilde geldiği daha önce görülmedi. Mahallemiz Yaylacık ormanın yakınlarında ve bu ormanlarda çok çeşitli yaban hayvanı var. Ormanlık alanların belki de azalmasından ve yaşam alanlarının daralmasından dolayı gelmiş olabilirler" dedi.

Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin ise bölgede domuz sayısının arttığını belirterek, "Domuzların dağlarda yaşam alanları yangınlardan, maden sahalarından dolayı kısmen azaldı. Ancak diğer taraftan domuzların sayısı her geçen gün arttığı için de tarım arazilerine zararları olmaya başladı. Bu konuda zaman zaman sürek avları yapılıyor, ancak köylülerimizden de bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Domuz sürüsü geçerken çekilen cep telefonu görüntüsü

-İsmail Toker ile röp

-Mahalleden genel görüntü

-Abdullah Şahin ile röp

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(KUTAHYA)-DHA

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Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Niğde 'de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdiği anlar, kameraya yansıdı.

Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesinde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.U. ve S.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İki şüphelinin maske takıp bağ evine girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının evin penceresinden maskeli olarak içeri girmesi

-Evin içerisinde dolaşması

-Güvenlik kamerası kablosunu kesmesi

Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,

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Kartepe'ye tatilci akını

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi yılbaşı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kayak merkezi yolunda araç kuyruğu oluştu.

Yılbaşı tatilini fırsat bilenler, Kartepe'de bulunan kayak merkezine akın etti. İstanbul ve çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler kar keyfi yaşadı. Kayak merkezine çıkan yollarda araç trafiği yaşanırken, bazı tatilciler araçlarını yol kenarına park ederek kar üstünde piknik yaptı. Kayak merkezine ulaşabilen tatilciler ise merkezde bulunan 17 kayak pistinde kayak ve snowboard yaptı.

Yılbaşı tatilini değerlendirmek için İstanbul'dan gelen Gökhan Kalkandelen, "Yeni yılın ilk gününü kayak yaparak geçirmek istedik bu yüzden Kartepe'ye geldik. Yol boyunca müthiş kar manzaraları var şu anda trafikten dolayı ilerleyemiyoruz. Biz İstanbul'da trafiğe alışığız vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kayak merkezi yolunda yaşanan araç yoğunluğu

-Araçlarını yol kenarına park eden tatilciler

-Trafikte bekleyen vatandaşlarla röportaj

-Kayak merkezinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

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