DHA YURT -CEYHAN'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA ADLİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

DHA YURT -CEYHAN'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA ADLİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

23.12.2020 06:42
DHA YURT -CEYHAN'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA ADLİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si serbest bırakılırken, aralarında eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın...

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, 'kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si serbest bırakılırken, aralarında eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 10 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.

CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri, müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 17 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ceyhan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden Veysel B., Serkan A., Hakkı S., Hasip Y., Selami K., Saadettin B., Aytaç H., serbest bırakıldı. Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kadir Aydar, Rüşvet, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT -CEYHAN'DAKİ RÜŞVET OPERASYONUNDA ADLİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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