DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin 15 kişinin tutuklanması istendi - Son Dakika

İstanbul'da, aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 15'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İbrahim Gökçek için önceki gün Gazi Cemevi'nde cenaze merasimi yapıldıktan sonra polis ile yürüyüş yapmak isteyen bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, 43 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 25'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri süren 18 şüpheliden 17'si Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi, 1 kişi emniyetten serbest bırakıldı.

Soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alınan 17 kişiden 15'i, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüphelinin de adli kontrol talebiyle bu mahkemeye sevki gerçekleşti.

Nöbetçi hakimlik 2 şüpheliyi adli kontrol uygulayarak serbest bırakırken, tutuklama talebiyle sevk edilen diğer şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan İbrahim Gökçek, 26 Şubat 2019'da İstanbul Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, DHKP/C elebaşı Ümit İlter, sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak ile birlikte yakalanmıştı. Tutuklanan Gökçek, cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Gökçek'in, Adli Tıp Kurumundan alınan sağlık raporu nedeniyle tutukluluk hali ev hapsine çevrilmişti. Eylemini sonlandıran Gökçek, hastanede hayatını kaybetmişti.