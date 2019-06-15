Son Dakika Haberleri: DHKP/C'li teröristin yakalandığı operasyonun fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Haber

DHKP/C'li teröristin yakalandığı operasyonun fotoğrafları ortaya çıktı

2 saat önce

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen ve aralarında 'gri' kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yakın bir...

DHKP/C'li teröristin yakalandığı operasyonun fotoğrafları ortaya çıktı, System.String[]
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen ve aralarında 'gri' kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yakın bir yayın organının Sultangazi'deki irtibat bürosuna bugün öğle saatlerinde baskın düzenlemiş, operasyonda İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C'linin yakalanmıştı. Operasyona ilişkin yeni fotoğraflar da ortaya çıktı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Sultangazi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Bakan, Arap aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermelerini istedi Ümraniye'de facianın eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldular Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı! CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:34:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHKP/C'li teröristin yakalandığı operasyonun fotoğrafları ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]