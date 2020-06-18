AK PARTİLİ DAĞ: CHP'NİN İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI

İzmir'de DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'para kasası' olan M.S.D. yakalanmasıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şüpheli M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu ifade eden Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski İlçe Başkanı. Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" paylaşımında bulundu.

İZMİR,