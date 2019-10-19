DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Hava Trafik Kontrol Merkezine ziyaret

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, DHMİ'nin Hava Trafik Kontrol Merkezinde incelemelerde bulundu.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye hava sahasının sorunsuz bir şekilde işleyişi için yoğun çaba gösteren DHMİ'nin Hava Trafik Kontrol Merkezini ziyaret etti. Kontrol merkezinde incelemelerde bulunan Keskin, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.



"Son derece kompleks bir network altyapısı üzerinden Hava Kontrol Hizmeti sağlanıyor"



Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmede bulunan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin "1 milyon kilometrekarelik hava sahamızda günlük ortalama 4 bin 200 sivil hava aracı ile çok sayıda askeri trafiğin sevk ve idare edildiği DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundum, teknik ve operasyonel konularda bilgi aldım. Dünya sivil havacılığına verdiği üstün hizmetleriyle gurur duyduğumuz bu merkezde, çok sayıda radar ve haberleşme istasyonu ile son derece kompleks bir network altyapısı üzerinden her türlü meteorolojik koşulda 7/24 Hava Kontrol Hizmeti (ATC) sağlanıyor. Hava meydanlarımızın maksimum etkinlik, etkililik ve verimlilikle çalışmalarını hedefleyen merkezimiz, stratejik planlamalarına her koşulu dahil ederek hava trafiğimizi bir gecikmeye olanak tanımayacak disiplin ve başarı ile yönetiyor. Bu güzel sonuçlara imza atan kıymetli mesai arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL