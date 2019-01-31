Son Dakika Haberleri: Diagne, 10 Milyon Euro Karşılığında Galatasaray'da

Diagne, 10 Milyon Euro Karşılığında Galatasaray'da

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'da forma giyen golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Diagne, 10 Milyon Euro Karşılığında Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'da forma giyen golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Diagne ile 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya bu sezonun kalan bölümünde 1 milyon 150 bin Euro, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 2 milyon 350 bin Euro, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ise 2 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:44 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne'den Türkçe Mesaj: En Büyük Cimbom Galatasaray, Diagne İçin Kasımpaşa'ya Ne Kadar Ödeyecek? İşte Resmi Açıklama

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Tahkim Kurulu, Skrtel'in 3 Maçlık Cezasında İndirime Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diagne, 10 Milyon Euro Karşılığında Galatasaray'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]