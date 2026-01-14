Diaz-Canel'den Venezuela'ya Taziye Ziyareti - Son Dakika
Diaz-Canel'den Venezuela'ya Taziye Ziyareti

14.01.2026 07:21
Küba Başkanı Diaz-Canel, ABD'nin müdahalesinde ölenler için Venezuela Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında hayatını kaybedenler için Venezuela'nın Küba Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Diaz-Canel, Havana'daki Büyükelçiliği ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahaleyi "alçakça ve suç teşkil eden" bir eylem olarak nitelendiren Diaz-Canel, taziye defterinde Küba hükümetinin Chavizm'e olan sadakatini vurguladı.

Diaz-Canel, deftere "Kuzey imparatorluğunun tehditleriyle mücadele ederken, kahramanlarımız Fidel Castro ve Hugo Chavez'in mirasına olan sadakatimizi yeniden teyit ediyoruz. Venezuela'nın kadın ve erkeklerine, ayrıca Küba'nın, Latin Amerika ve Karayipler'in savunması için hayatlarını feda eden 32 Kübalı savaşçıya en içten ve derin taziyelerimizi ve devrimci saygımızı ifade ediyoruz." diye yazdı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin askeri saldırısında ölen 32 Kübalının cenazesinin 15 Ocak'ta Havana'ya getirileceğini bildirdi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini "kabul edilemez ve barbarca" olarak nitelendiren Rodriguez, ABD'yi insan haklarını ağır şekilde ihlal etmekle ve bölgede kaotik ve faşist politikalarını dayatmaya çalışmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada Küba'yı olası hedefler arasında göstermişti.

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

