Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'in abonelik hizmetleri "e-Devlet" kapısında
Son Dakika Ekonomi Haber

Dicle Elektrik'in abonelik hizmetleri "e-Devlet" kapısında

1 saat önce

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, elektrik abonelik işlemlerinde e-Devlet döneminin başladığı bildirildi.

Dicle Elektrik'in abonelik hizmetleri
Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, elektrik abonelik işlemlerinde e-Devlet döneminin başladığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, e-Devlet üzerinden elektrik aboneliği, borç ve başvuru sorgulama gibi işlemlerin daha kolay, hızlı ve güvenli yapılabileceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Perakende Satış Genel Müdürü Avni Doğan, daha önce hizmet noktalarına gidilerek yapılabilen bir çok işlemin artık e-Devlet üzerinden dakikalar içerisinde yapılabildiğini belirterek, "Teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde hizmet alanında bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki 1 milyon 800 bin dolayındaki müşteri bundan böyle evlerinden veya iş yerlerinden bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik sonlandırma ve borç bilgileri ile ödeme bilgilerini e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden rahatlıkla yapabilecek." ifadelerini kullandı.
Doğan, e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapan elektrik abonelerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacağını kaydetti.
Ayrıca sistem üzerinden yapılan sözleşmeleri, müşterilerin ikamet adreslerine gönderdiklerini aktaran Doğan, müşterilerin tüketim faturalarına eklenecek güvence bedelini de taksitli olarak ödeyebileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:35 Kaynak: AA
, dicle, şırnak, e devlet, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi Deneme amacıyla kurduğu kaz çiftliğinden günde bin 500 TL kazanan girişimci, siparişlere yetişemiyor (Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:19:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik'in abonelik hizmetleri "e-Devlet" kapısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]