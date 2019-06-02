Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
31 dakika önce
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık avlarken akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:21 Kaynak: AA
'da Dicle
Nehri'nde balık avlarken akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, dün arkadaşlarıyla balık avlamak için Dicle Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kamuran Yılmaz
'ın (33) bulunması için ara verilen arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam etti.
Çalışmada Fiskaya Köprüsü yakınlarında bulunan Yılmaz'ın cesedi otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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