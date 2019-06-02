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Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

31 dakika önce

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık avlarken akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu, System.String[]
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde balık avlarken akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, dün arkadaşlarıyla balık avlamak için Dicle Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kamuran Yılmaz'ın (33) bulunması için ara verilen arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam etti.
Çalışmada Fiskaya Köprüsü yakınlarında bulunan Yılmaz'ın cesedi otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Kamuran Yılmaz, Diyarbakır, Dicle, Güncel
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