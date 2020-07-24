Dicle Nehri'nde mahsur kalan 7 kişilik aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Dicle Nehri'nde mahsur kalan 7 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Diyarbakır'da, piknik yaparken Dicle Nehri'nin suyunun yükselmesiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı.

Diyarbakır'da, piknik yaparken Dicle Nehri'nin suyunun yükselmesiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Nehri'nin Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi mevkisinde piknik yapan 7 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Durumun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirilmesi üzerine, Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, botlarla ulaştıkları aile bireylerini güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Mahsur kalanlara, güvenlik amacıyla can yeleği de giydirildi. Kurtarılan aile, ekiplere teşekkür etti. Öte yandan, açıklamada, Dicle Nehri'nde her yıl boğulma vakalarının yaşandığına işaret edilerek, vatandaşlara su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde piknik yapmamaları uyarısında bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:07

Kaynak: AA

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