Didim Belediyesi işletmelerine bir yenisini daha ekledi - Son Dakika

Kalite standartlarını her zaman koruyan ve vatandaşlarımıza zengin içerikler sunan Didim Belediyesi, işletmelerine bir yenisini daha ekledi.

Akbük Mahallesi Türkan Saylan Kültür Merkezinin zemin katında faaliyete açılan Barış Kafeterya 4 yeri ve konumu ile vatandaşların gözdesi oldu. Havası ve doğası ile Ege'nin en güzel tatil beldelerinden birisi olan Akbük'te, Didim Belediyesi tarafından yapılan yürüyüş yoluna, yenilenen soğuk su bölgesine ve plaja sıfır konumda bulunan Barış Kafeterya 4, Didim Belediyesi'ne bağlı DİHİZ A.Ş. tarafından işletilirken, Zübeyde Hanım Parkı Barış Kafeterya 3 ile tesis bölgeye açılan ikinci işletme oldu.

Yaklaşık 200 metrekare büyüklüğünde bünyesinde açık ve kapalı alan bulunduran Barış Kafeterya 4, hijyenik ve temiz ortamı, kaliteli servis, hizmet anlayışı ve zengin içerikleri ile yaz kış hizmete devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile kentin farklı noktalarındaki belediye tarafından işletmeler açarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, " Vatandaşlarımızın en iyi şekilde yararlanabilmesi için kalite standartlarının yüksek olduğu kafeteryalar açıyoruz. Kentimizin en güzel yerlerine açmış olduğumuz işletmelerden halkımız son derece memnun." dedi. - AYDIN