Didim'de 12 gün sürecek takı festivalinde el emeği ürünler sergileniyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, bu yıl takı festivali adı altında yeni bir festival gerçekleştiriliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde, bu yıl takı festivali adı altında yeni bir festival gerçekleştiriliyor. Apollon Tapınağı çevresindeki festival 12 gün boyunca sürecek.



Didim belediyesinin katkılarıyla 12 boyunca açık kalacak festivalin açılışına Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Oda başkanları, CHP'li belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Apollon Tapınağı önündeki sokakta gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Yeni bir işi imza atıyoruz; hanımlarımız bu konuda çok fazla gayretli ve üretiyorlar. Yazın da bu noktada bir takım sergiler düzenliyorduk. Hanımlarımızın düzenli olarak stant açabileceği, ayrıca Apollon Tapınağının tanıtımına da katkı sağlayacağı ve hanımlarında el emeklerinin ekonomik olarak geri dönüşünü sağlamak adına bu etkinliği düzenledik. Bu yıl bunu tutturabilirsek gelecek yılda devamını düşünebiliriz. Bu noktada bu festivalin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Festivalin yapıldığı alanın bir çok festivale ev sahipliği yaptığını anımsatarak "Sezonu uzun süreye yaymak için belediyemiz bir çok etkinlik yapıyor. Umarım bu festivalin devamı gelir. Burası bir hanımeller sokağı da olabilir. Belediyemizin ve Halk Eğitim merkezinin kurslarına katılanların ürünlerini sergileyecekler. Bu ilk kez olacak bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Mahir Özgür Damar İlkokulu halk oyunları ekipleri yöresel oyunlarını sergiledi. Ardından İlçe protokolü stantları gezerek el emeği ürünleri yerinden inceleyip, stant açan kursiyerlerden bilgiler aldı. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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