Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:26 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turna ve Tekağaç Burnu açıklarında iki lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu 82 Suriye ve 6 Filistin uyruklu 88 kişi, kıyıya getirildi.
Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor Kıraç'tan kendisine "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sert tepki: Bunu yapmaya hakkın yok! İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz