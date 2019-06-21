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Didim EKK Başkanı Kubaliç'ten kredi açıklaması..

41 dakika önce

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, son çıkan genelgeyle kooperatiften kredi çekmek için aranan faaliyet süresinin 1 yıldan 3 aya indirildiğini, ayrıca kredisi olan ortakların yeni kredi çekmek istediğinde eski bakiyelerinin eklenerek kredi...

Didim EKK Başkanı Kubaliç'ten kredi açıklaması.., System.String[]
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, son çıkan genelgeyle kooperatiften kredi çekmek için aranan faaliyet süresinin 1 yıldan 3 aya indirildiğini, ayrıca kredisi olan ortakların yeni kredi çekmek istediğinde eski bakiyelerinin eklenerek kredi kullanılabilme yolunun açıldığını dile getirdi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Bölge birliği başkanlığınca gelen son genelge hakkında yazılı açıklamada bulundu. Kubaliç Halk Bankası aracılığıyla yürütülen çalışmalarda bazı değişikliklere gidildiğini ifade etti. Kubaliç son genelge ile kredi çekmek için aranan faaliyet süresinin 1 yıldan 3 aya indirildiğini belirterek ulaştırma meslek kolunda ise bu sürenin aranmadığını söyledi.

Kubaliç sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir diğer konu ise borcu olan ortaklarımızın yeni kredi talepleriyle ilgili; konuyla ilgili de gelen yönetmelikte "Kredi talep eden ortakların 01.05.2019 tarihinden önce kullandıkları kredileri kapatılarak yeni kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir. Kullanılacak kredi tutarına mevcut kredi bakiyesi eklenerek kredi kullandırılacak ve kullandırılan krediden eski kredisi tahsil olunarak işlem gerçekleştirilecektir" şeklinde düzenleme yapıldı. Didim'de kooperatif ortaklarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz." - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
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