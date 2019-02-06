Son Dakika Haberleri: Didim Ziraat Odasında Başkanlık Değişti

Didim Ziraat Odasında Başkanlık Değişti

14 dakika önce

Didim Ziraat Odası seçimleri yapıldı.

Didim Ziraat Odasında Başkanlık Değişti, System.String[]
Didim Ziraat Odası seçimleri yapıldı. 3 listenin yarıştığı seçimleri Efeler Mahalle delegesi olarak sarı liste ile giren Hilmi Yıldırım kazandı.

Didim Ziraat Odasının oda meclis ve yönetim kurulu seçimleri oda binasında yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Efeler Ziraat Odası başkanı Mehmet Kendirlioğlu yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündeme geçildi. Gündemde var olan faaliyet raporu okundu; ardından çalışma raporu üyelere aktarıldı. Odanın 2019 yılı tahmini bütçesi açıklanırken bütçe 229,500 TL olarak denk bütçe şeklinde oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından seçimlere geçilirken, 16 delegesi olan Didim ziraat odasının seçimlerinde 3 liste yarıştı. Mevcut oda başkanı ve Çamlık delegesi Bahattin Gökdemir beyaz, Yeni mahalle delegesi Yılmaz Öz mavi ve Efeler mahalle delegesi Hilmi Yıldırım sarı liste ile seçimlere katıldı.

Yapılan oylama neticesinde sarı liste ile seçim giren Hilmi Yıldırım 9, beyaz liste ile giren Mevcut başkan Bahattin Gökdemir 1 ve Mavi liste ile giren Yılmaz Öz 6 oy aldı.

Sarı liste ile seçimi kazanan Hilmi Yıldırım'ın odanın yeni yönetim kurulu başkanı olmasına kesin gözüyle bakılırken listede şu isimler yer aldı; "Murat Özcan, Abdurrahman Güzel, Uğur Yönel, Bedir Nazlı, Mehmet Konya, İbrahim Ökmen, Günay Yavaş, Kerim Çepkin, Mehmet sığırcı, Bahattin Gökdemir, Yalçın Çanak, Özgür Tartan, Aydın Taşyumru" yer aldı. Seçim sonrası Hilmi yıldırım tebrikleri kabul etti. Oda seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni meclis üyeleri ilk toplantısında Oda başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Oda meclis başkanının kendi arasında seçecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

Efeler, Hilmi Yıldırım, Didim, Güncel
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