Digor'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Digor'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde piyasa değeri 50 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi.



Kars'ın Digor İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı'nca Sorguçkavak Köyü mevkiinde yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan kontrolde, faturasız ve irsaliyesiz toplam bin 500 paket bandrolsüz elektronik sigara cihazında kullanılmak üzere üretilmiş, yaklaşık piyasa değeri 50.000 TL olan sigara ile 270 paket diğer markalarda olmak üzere toplam bin 770 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Olayla ilgili olarak otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 27 Nolu ÖTV kapsamında 24.780 TL idari para cezası kesildi.



Öte yandan Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS