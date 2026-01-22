Dijital Göz Yorgunluğu Artıyor - Son Dakika
Sağlık

Dijital Göz Yorgunluğu Artıyor

22.01.2026 12:19
Dijital cihazlara aşırı maruz kalma, göz sağlığını olumsuz etkiliyor; önlemler şart.

ÖZELLİKLE ofis çalışanları, öğrenciler ve uzaktan çalışan bireylerde günlük ekran süresinin artmasının göz sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mesut Toğaç, "Dijital göz yorgunluğu, dijital ekranlara uzun süreli bakış sonucu ortaya çıkan geçici ancak tekrarlayıcı göz ve göz dışı semptomlarla karakterizedir. Ekran başında uzun zaman geçiren kişilerde göz kuruluğu, yanma, batma ve yabancı cisim hissi, kızarıklık, bulanık veya çift görme, ışığa hassasiyet, baş ağrısı, boyun, omuz ve sırt ağrıları, konsantrasyon güçlüğü ve genel yorgunluk hissi görülmektedir" dedi.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mesut Toğaç, "Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu (DGYS), ilk kez 'Computer Vision Syndrome' terimiyle tanımlanmış olup günümüzde tüm dijital ekranları kapsayacak şekilde ele alınıyor. Çalışmalar, ekran kullanan bireylerin yüzde 50–90'ında dijital göz yorgunluğuna ait en az bir semptomun görüldüğünü bildiriyor" diye konuştu.

'EKRANA BAKARKEN GÖZ KIRPMA SAYISININ AZALMASI KURULUĞA YOL AÇMAKTADIR'

Ekrana bakarken göz kırpma sayısının farkında olmadan azaldığını belirten Op. Dr. Toğaç, "Bu durum göz yüzeyinin yeterince nemlenmemesine ve kuruluğa yol açmaktadır. Yanlış oturma pozisyonu, uygun olmayan ekran mesafesi, düzeltilmemiş kırma kusurları ve uygunsuz gözlük kullanımının da göz yorgunluğunu artıran önemli faktörler arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

'BAZI GRUPLAR DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU AÇISINDAN DAHA FAZLA RİSK TAŞIYOR'

Günlük ekran süresi 4–6 saatin üzerinde olanlar, kontakt lens kullananlar, yetersiz ortam nemi ve aydınlatması olan ortamlarda çalışanlar, önceden mevcut göz kuruluğu bulunan kişiler ile uygun olmayan ekran mesafesi ve ergonomide çalışan bireylerin risk grubunda yer aldığını belirten Op. Dr. Toğaç, özellikle çocuklar ve gençlerin artan dijital cihaz kullanımı nedeniyle daha fazla risk altında olduğunu belirtti.

'BASİT ÖNLEMLERLE DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU AZALTILABİLİYOR'

Dijital göz yorgunluğunun önlenebilir bir sendrom olduğunu vurgulayan Op. Dr. Toğaç, "Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir noktaya bakılmasını içeren 20-20-20 kuralı uygulanması göz kaslarını rahatlatmaktadır. Ekranların göz hizasından biraz aşağıda ve yaklaşık bir kol mesafesinde konumlandırılması ve ekran parlaklığı ve yazı boyutunun gözleri yormayacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Ekran kullanımında bilinçli olarak daha sık göz kırpılması gözün nem dengesini korumaya yardımcı olmaktadır. Düzenli göz muayenesi ihmal edilmemeli ve gerekli durumlarda hekime danışılarak suni gözyaşı kullanılabilmektedir" dedi.

'UYARI İŞARETLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Bu önlemlerin semptomların şiddetini belirgin şekilde azalttığını ifade eden Op. Dr. Toğaç, "Şikayetlerin önerilere rağmen geçmemesi, bulanık görmenin kalıcı hale gelmesi veya sık baş ağrısı yaşanması durumunda mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerekmektedir. Dijital göz yorgunluğu sendromu dijitalleşen dünyada giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Dijital cihazlar hayatı kolaylaştırmasına rağmen bilinçsiz kullanımı durumunda göz sağlığını tehdit edebilmekte, erken farkındalık, ergonomik düzenlemeler ve koruyucu önlemlerle bu olumsuz etkilerin azaltılabilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

