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Dijital müzeye dönüştürülen tarihi zindanı 2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Dijital müzeye dönüştürülen tarihi zindanı 2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti

12.12.2021 13:41

Bursa'da harabe durumdayken 5 yıllık restorasyonun ardından sanat merkezi olarak hizmet vermeye başlayan tarihi Zindan Kapı'yı yaklaşık iki ayda 10 bin kişi ziyaret etti.

Bursa'da harabe durumdayken 5 yıllık restorasyonun ardından sanat merkezi olarak hizmet vermeye başlayan tarihi Zindan Kapı'yı yaklaşık iki ayda 10 bin kişi ziyaret etti.

Bitinya Kralı Prusias tarafından, Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın tavsiyesiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli tamirlerden geçirilen, Orhan Gazi'nin şehri fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesince yaptırılan restorasyonla eski ihtişamına kavuştu.

Yaklaşık 3 bin 400 metrelik surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı'da restorasyonları daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yedikule Zindanları'nın bir örneği olan 2 bin 300 yıllık Zindan Kapı'daki çalışmaları da bitirdi.

Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde yer alan, "kanlı kuyu", "işkence odası" ve "kule bağlantılı koridorlar" ile zindanların bulunduğu tarihi yapı, restorasyonun ardından 16 Ekim'de dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açıldı.

Girişlerin ücretsiz olduğu Zindan Kapı'yı bugüne kadar 10 bin kişi ziyaret etti.

Tarihi yapıda ilk sergi "Zamansızlık Şarkısı" adıyla açıldı

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Nazım Enes Altan, AA muhabirine, burasının yıllarca atıl kaldığını anlatarak, "Yapı, üç farklı şekilde fonksiyonlandırıldı. Bir sosyal tesis imkanı var. 'Dijital müze' dediğimiz, birçok interaktif sergi ünitesinin bulunduğu bir müze söz konusu. Aynı zamanda Bursa'nın ilk çağdaş sanat galerisini Zindan Kapı'da açmış bulunuyoruz." dedi.

Derya Yücel'in küratörlüğündeki "Zamansızlık Şarkısı" adlı çalışmayla tarihi yapıdaki ilk sergiyi açtıklarını belirten Altan, 10 farklı sanatçının zaman kavramı üzerine düşüncelerini yansıtan çağdaş sanat unsurlarının zindanlarda sergilendiğini söyledi.

Altan, "Zindanın 8 numaralı kulesinde, giriş alanından itibaren kat kat Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemini, surlarda neler yaşandığını, nasıl tarihsel süreçlerin geliştiğini anlatan dijital sergiler bulunuyor." bilgisini verdi.

Burasının yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Altan, "Özellikle İstanbul'dan, çağdaş sanat camiasından birçok kişiyi burada ağırlıyoruz. Herkese buraya gelmelerini ve burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Bulunduğumuz bölgeye ve Bursa'ya çok büyük faydaları olduğunu kısa vadede görmüş olduk." diye konuştu.

Mahallelinin de burada kültür sanat merkezi açılmasından memnun olduğunu dile getiren Altan, "Çünkü önceki harabe halini biliyorlar, tinercilerin kullandıkları alan. Mahalleye böyle bir şeyin kazandırılması ilk başta onların hoşuna gidiyor." ifadelerini kullandı.

Altan, yapıda yeni sergilerin devam edeceğini belirterek, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Bursa seçildi. 2022'de çok büyük bir sergiyle, Türk dünyasından çağdaş sanat eserlerini burada ağırlamış olacağız. Ulusal ve uluslararası çapta çok büyük etkinlikler bizleri bekliyor." dedi.

Dijital müzeye dönüştürülen tarihi zindanı 2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti
Dijital müzeye dönüştürülen tarihi zindanı 2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti
Dijital müzeye dönüştürülen tarihi zindanı 2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti
Dijital müzeye dönüştürülen tarihi zindanı 2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti

Osmanlı, Bursa, Roma, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital müzeye dönüştürülen tarihi zindanı 2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dijital müzeye dönüştürülen tarihi zindanı 2 ayda 10 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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