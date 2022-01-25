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DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ İLE DON NÖBETİ TARİH OLUYOR - Son Dakika

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ İLE DON NÖBETİ TARİH OLUYOR

25.01.2022 15:12

ANTALYALI üreticilerin zirai don kabusu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dijital Tarım' projesiyle tarih oluyor.

ANTALYALI üreticilerin zirai don kabusu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dijital Tarım' projesiyle tarih oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olan akıllı tarım projesi kapsamında sera ve meyve bahçelerine ücretsiz kurulan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi ile üreticiler seralarını cep telefonlarıyla izleyebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri kapsamında başlatılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilerin girdi maliyetlerini düşürerek, tarım arazilerinde verimliliği artırmayı amaçladığı akıllı tarım uygulamaları kısa sürede Kumlucalı üreticilerin yüzünü güldürdü. Türkiye'de ilk olan uygulama ile üreticiler seralarındaki sıcaklık değişikliklerini cep telefonlarından izleyebiliyor. Dijital Tarım uygulaması ile kış aylarında üreticinin kabusu olan zirai don nöbeti de tarih oluyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE TEKNOLOJİK ÖNLEM

Uygulamanın Elmalı ve Kumluca ilçelerinde başladığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, kısa sürede verimde yüzde 15 artış yaşanırken, girdi maliyetlerinde ise yüzde 20 düşüş sağlandığını söyledi. Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi'nin seralarda anlık olarak havanın ve toprağın sıcaklığı, nem oranlarının takip edilip raporlanabilmesine imkan sağladığını belirten Özel, zirai don tehlikesinin yaşandığı bugünlerde üreticilerin cep telefonlarından seralarındaki değerleri takip ederek önlemlerini aldığını söyledi.

'SERAMI EVİMDEN TAKİP EDİYORUM'

Kumluca Mavikent Mahallesi'nde örtü altı üretim yapan Şahin Köse, çiftçiler için en zorlu dönemin kış ayları olduğuna dikkat çekerek, 'Seraların içinde soba yakarak bütün gece zirai don nöbeti tutuyorduk. Saat başı sera içinde termometreyi kontrol ediyorduk. Kısa süre önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin biz üreticilere ücretsiz kurduğu dijital takip sistemini uygulamaya başladım. Uygulamanın faydasını hemen gördük. Uygulamayı cep telefonuma indirdim, gece evde oturduğum yerden seramı takip edebiliyorum. Büyük kolaylık sağlıyor" diye konuştu.

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ ÇİFTÇİNİN BEBEK TELSİZİ

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Çetin de dijital takip sisteminin özellikle kış aylarında üreticiye büyük yarar sağladığına dikkat çekerek, 'Seraların içindeki her bir fide, üreticinin evladı. Nasıl ki bebeklerimizi ya da çocuklarımızı telsiz veya kamera ile her an uzaktan kontrol edebiliyorsak biz çiftçiler de dijital takip sistemini seralarımıza kurarak fidelerimizi aynen bebeklerimiz gibi takip ederek kış aylarında onları daha iyi koruyabiliyoruz" dedi.

SOBAYA ODUN VAKTİNİ CİHAZ SÖYLÜYOR

Kumluca Beykonak'ta örtü altı üretim yapan Adem Çoban ise serasındaki sobaya odunu atacağı zamanı bile dijital tarım uygulaması sayesinde cihazın haber verdiğini belirterek, 'Don olan gecelerde eskiden sürekli sobanın başında beklerdim, dinlenemezdim. Ama şimdi cihazla seradaki ısıyı takip ediyorum, odunu bile cihazdaki dereceye göre gelip atıyorum. Isı düşünce, benim sobaya odun atma vaktim gelmiş deyip serama geliyorum" ifadelerini kullandı.

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF

Kapya biber yetiştiren Umut Sarı ise seraya akıllı takip cihazı koymadan önce 3 kilometre uzaktaki evi ile serası arasında gidip geldiğini belirterek, şimdi hem zamandan hem maliyetten tasarruf ettiğini söyledi. Kapya biber yetiştiricilerinden Yasemin Dikmen de akıllı takip cihazıyla telefonuyla dakika dakika serasını takip ettiğini belirterek uygulamanın büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ İLE DON NÖBETİ TARİH OLUYOR
DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ İLE DON NÖBETİ TARİH OLUYOR
DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ İLE DON NÖBETİ TARİH OLUYOR

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ İLE DON NÖBETİ TARİH OLUYOR - Son Dakika
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