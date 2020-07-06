Dijital Yetenekler Yeni İş Trendleri Oluşturacak! - Son Dakika

Dijital Yetenekler Yeni İş Trendleri Oluşturacak!

Günümüzün en önemli konuları içerisinde yer alan dijital yetenekler gün geçtikçe değerini daha fazla artırıyor.

Günümüzün en önemli konuları içerisinde yer alan dijital yetenekler gün geçtikçe değerini daha fazla artırıyor. Özellikle de dijital dönüşümün giderek daha fazla hızlandığı şu zamanlarda, şirketler de destek sunuyor. Hadi gelin dijital yetenekler konusunda şirketler ne yapıyor bir göz atalım.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene


Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler günümüzde en çok duyulan terimler arasında yer alıyor. Ayrıca iş imkanlarının bu tür alanlarda çok daha fazla artış gösterdiği son derece açık. Yapılan son araştırmalara göre; 2030 yılına kadar bu alanlara olan talep %60 oranında artış gösterecek.


Microsoft öncülüğünde yeni bir insiyatif kuruldu


Microsoft, LinkedIn ve Github işbirliğinde Yeni Yetenek Girişimi inisiyatifi kuruldu. Böylece bu alanlarda çalışmaların büyük şirketlerle çok daha kapsamlı bir şekilde desteklenmesi sağlanacak. Bu çevrimiçi çalışmalara daha şimdiden 500 civarında kullanıcı katıldı.


Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Pandemi nedeniyle işsizlik riskiyle karşı karşıya olan 25 milyon insanın yeni yetkinlikler edinerek geleceğin mesleklerine hazır hale gelebilmesi için LinkedIn ve GitHub' ile güçlerimizi birleştirdik" diyerek çok önemli bir detaya değindi. Ona göre 25 milyon insan bu proje ile yeni mesleklere yönlendirilebilir.


Microsoft Başkanı ve Hukuk İşleri Direktörü Brad Smith yaptığı konuşmada, "Devletlerle ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla güçlü iş birlikleri içinde, en iyi teknolojileri kullanarak insanların yeni işler için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. Devasa şirketler muhtemelen ilerleyen yıllarda bu tür projelere daha fazla yoğunlaşacak. Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 01:43 

Son Dakika Teknoloji Dijital Yetenekler Yeni İş Trendleri Oluşturacak! - Son Dakika

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:55 Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 08:33 Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 02:17:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital Yetenekler Yeni İş Trendleri Oluşturacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]