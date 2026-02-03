Dijitalleşme Aile Aktivitelerini Dönüştürüyor - Son Dakika
Dijitalleşme Aile Aktivitelerini Dönüştürüyor

03.02.2026 12:33
Kaspersky, dijitalleşmenin ailelerin boş zaman alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştireceğini duyurdu.

Kaspersky araştırması, dijitalleşmenin etkisiyle ailelerin ortak boş zaman alışkanlıklarının köklü bir dönüşüm geçireceğini ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, Kasım 2025'te gerçekleştirdiği küresel anketin Türkiye sonuçlarını yayımladı.

Ülkedeki katılımcıların yüzde 93'ü dijitalleşmenin ailelerin ortak boş zaman aktivitelerini temelden dönüştüreceğine inanıyor. Bu değişim, bağ kurma süreçlerinin ileri teknolojilerle şekillendiği, yeni aile ritüelleriyle modern zorlukları da beraberinde getiren bir geleceğe işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 56'sı yapay zeka destekli uyku öncesi masallarının yaygınlaşacağını öngörürken, bu oran küresel çapta 18-34 yaş grubunda ise yüzde 53 seviyesinde seyrediyor.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 40'ı çocukların gerçek evcil hayvanlar yerine dijital evcil hayvanları tercih edebileceğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı aile kutlamalarının standart olarak video konferans formatına taşınacağını öngörürken, yüzde 29'u aile tatillerinin tamamen sanal gerçeklik (VR) ortamında gerçekleşebileceğini ifade etti.

Kaspersky'e göre, yapay zekanın çocukların hayatını zenginleştirme potansiyeli olsa da bu etkileşimlerin dikkatle yönetilmesi gerekiyor. Ebeveynlerin, güçlü gizlilik politikalarına sahip hizmetleri tercih etmeleri, ekran süresini dengelemeleri ve "Kaspersky Safe Kids" gibi dijital ebeveynlik asistanlarıyla kontrol mekanizmalarını güçlendirmeleri öneriliyor.

Bu eğilimin, ailelerin dijital etkinliklerinin tek tip bir dönüşümden ziyade kültürel yapı ve dijital altyapıya göre farklılaşan bir evrim süreci yaşayacağına işaret ediyor.

Ev robotları aile bireyi gibi görülebilir

Katılımcıların yüzde 57'si ev robotlarının gelecekte aile bireyleri gibi algılanacağını düşünüyor. Ders anlatabilen, oyun oynayabilen ve arkadaşlık sunabilen yapay zeka destekli cihazların yaygınlaşmasıyla siber güvenlik kritik hale gelecek. Bu nedenle, ev ağlarında varsayılan şifrelerin değiştirilmesi, cihaz yazılımlarının güncel tutulması ve ağların segmentlere ayrılması tavsiye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky META Bölgesi Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, teknolojinin aslında aileyi parçalamadığını, paylaşılan alanları yeniden tanımladığını belirtti.

Jedidi, gelecekte dijital ve fiziksel deneyimlerin iç içe geçeceğinin yaygın olarak tahmin edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir büyükanne ya da büyükbabanın bir doğum günü kutlamasına hologramla katılması ya da kardeşlerin dünyanın farklı köşelerinden aynı dijital evcil hayvana birlikte bakması buna örnek. Asıl mesele ve fırsat, bilinçli şekilde güvenli dijital ortamlar inşa etmek, bu ortamların güvenli, saygılı ve nihayetinde bizi birbirimize daha da yakınlaştıran araçlar olmasını sağlamak."

Kaynak: AA

