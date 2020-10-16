Dijitalleşme verimliliği artırıyor, imalat maliyetlerini düşürüyor - Son Dakika

Dijitalleşme verimliliği artırıyor, imalat maliyetlerini düşürüyor

16.10.2020 11:20
Dijitalleşme verimliliği artırıyor, imalat maliyetlerini düşürüyor, System.String[]

Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), dijital ikiz, enerji verimliliği, Endüstri 4.0'la ilgili Türkiye ve Almanya'da son yıllarda yaşanan gelişmeler ve yeni uygulamalar, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği organizasyonu Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar...

Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), dijital ikiz, enerji verimliliği, Endüstri 4.0'la ilgili Türkiye ve Almanya'da son yıllarda yaşanan gelişmeler ve yeni uygulamalar, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği organizasyonu Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi katkılarıyla gerçekleşen dijital forumda konuşuldu.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Bayern International ve Bavyera Ekonomi Bakanlığı iş birliğindeki webinara, Türk ihracatçı firmalar ve kurum temsilcileriyle Alman firma ve kurum yetkilileri katıldı.vAynı zamanda 14-15 Ekim tarihlerinde Concept Laser, AUDİ Ingolstadt Fabrikası ve Endüstri 4.0 fabrikası olarak da bilinen Siemens Amberg Fabrikasına sanal ziyaret gerçekleştirildi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Endüstri 4.0'ın Ticaret Bakanlığının 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda, küresel piyasalarda daralma yaşanan bugünlerde firmalara rekabet avantajı sağlayacağı görüşünü paylaştı.

Ertan, "Endüstri 4.0 üzerine çalışmaya 2017'de Almanya'nın Bavyera bölgesine gerçekleştirdiğimiz teknik heyetle başladık. Dünya çapında lider otomasyon teknolojisi tedarikçisi Festo, dünya otomotiv devlerinden BMW fabrikası ve MAN Diesel&Motors firmalarını ziyaret ettik. Endüstri 4.0'ın ne olduğunu, işletmelerde nasıl uygulandığını anlamak ve iyi uygulama örneklerini yerinde ziyaret ederek inceleme fırsatı yakaladık. Bavyera Ekonomi Bakanlığı ile bir araya gelerek bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık, iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. İlk etkinliğimizin devamı niteliğindeki bu etkinliğimizle iki yıl içerisinde Endüstri 4.0 konusunda yaşanan gelişmeleri takip edebilmeyi, Almanya'da ve Türkiye'de konusunda uzman firma ve kurum temsilcilerinin ağzından dinleyerek sektörümüze yeni bir bakış açısı katmayı hedefliyoruz" dedi.

Bavyera dünyanın en önemli endüstri 4.0 bölgesi

Ertan, pandeminin küresel tedarik zincirlerini etkilemesiyle zorlu zamanlar geçiren ihracatçı firmaların, rakiplerinin bir adım önüne geçmelerinde Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Yalçın Ertan, "Bavyera Bölgesi Endüstri 4.0 konusunda dünyada lider konumunda bulunduğu için ayrıca öneme sahip. 2020 yılı ocak-eylül dönemi demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye genelinde değer bazında 14,8 milyar dolar olurken, birliğimiz üzerinden gerçekleştirilen ihracat ise 976 milyon dolar oldu. Hem Türkiye genelinde hem de Ege Bölgesi ihracatında Almanya ilk sırayı aldı. Bizim en büyük ihracat partnerlerimizden olan Almanya ile hem ticari hem de teknolojik ilişkilerimizi geliştirmemiz ve sağlamlaştırmamız iki ülke için de fayda sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye bizim için önemli bir ortak"

Bavyera Ekonomi Bakanlığı Uluslararasılaştırma ve Sanayi Bölüm Müdürü Dr. Markus Wittmann, Endüstri 4.0'ın uluslararası rekabet açısından şirketler için çok önemli olduğunu söyledi.

Markus Wittmann, "2017'de Bavyera'ya delegasyon geldi ve Almanya'da neler olduğuna dair fikir alışverişi yapıldı. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Bavyera ile Türkiye arasında 5 milyar Euro'luk ticaret hacminden bahsediyoruz. Gelecek yıl bu yıldan daha iyi olacağına eminiz. Bavyera endüstrinin dönüşüm geçirdiği bir yer. Tüm bunlar uluslararası alana yayılmalı ve Türkiye bizim için çok önemli bir ortak. Doğu'da ve Batı'da iş birliğimizi artırırsak rekabeti artırabiliriz. Almanya'da otomotiv ve makine sektörü güç zamanlardan geçiyor. Dönüşüm ve iş birliği yapma fırsatlarına bakmalıyız" dedi.

"Projelerimizle dijital devrimi gerçekleştiriyoruz"

Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Muhammed Emin Torunoğlu da, "Dijitalleşme iş yapma şekillerini değiştiriyor. Bakanlık olarak projelerimizle dijital devrimi gerçekleştiriyoruz. Teknolojileri günlük prosedürlere dahil etmeliyiz. Mevzuat kolaylaştırıcı olmalı ve teknolojinin etkilerini düşünmemiz gerek. Şirketleri teşvik etmek için gerekli mekanizmalarımız var. Bu sayede rekabetçi avantaj kazanabilirler. Dijital dönüşüm veri toplamada yardımcı olacak ve kamu-özel sektör arasındaki işbirliğini destekleyecektir. Kişisel güvenliğe özen gösterilmesi gerekiyor" diye aktardı.

Dijitalleşme ne kadar fazlaysa ciro o kadar fazla

Daha esnek üretim süreçleriyle daha uygun maliyetlerle ürün üretiminin mümkün olduğundan bahseden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, şöyle devam etti:

"Ürünlerin tasarım ve üretim süreçlerinin tamamen dijital süreçlerde tamamlanabilmesi sayesinde üretimde optimizasyon ve kaynak verimliliğinde artışlar sağlanmıştır. Bulut bilişim gibi imkanları kullanarak teknolojiye ulaşmada ve rekabet etmede artık KOBİ'lerin büyük firmalarla aynı imkanlara daha kolay ulaşabildikleri gözlenmektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte ürünlerin pazara çıkış süreleri yüzde 25 ile yüzde 50 arasında azalabilecek ve yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu sağlanabilecektir. Türkiye'nin ise Endüstri 4.0 teknolojilerini üretim sürecine dahil etmek için önümüzdeki 10 yıllık süreçte, yılda yaklaşık 10-15 milyar TL yatırım yapması gerektiği tahmin edilmektedir. Bu yatırımların ülkemiz ekonomisinde yıllık yüzde 1'in üzerinde ek büyüme ve toplam üretim ile dönüşüm maliyetleri açısından yüzde 15'e varan verimlilik artışı sağlaması beklenmektedir."

Fraunhofer IGCV'den Dr. Andrea Hohmann ise "Dijitalleşmenin verimliliğe ve imalat maliyetlerine çok etkisi var. Dijitalleşme ne kadar fazlaysa ciro o kadar fazla. Bavyera, Almanya'ya göre yüzde 2 kadar daha ilerde" dedi. - İZMİR

Dijitalleşme verimliliği artırıyor, imalat maliyetlerini düşürüyor
Dijitalleşme verimliliği artırıyor, imalat maliyetlerini düşürüyor
Dijitalleşme verimliliği artırıyor, imalat maliyetlerini düşürüyor
Dijitalleşme verimliliği artırıyor, imalat maliyetlerini düşürüyor

Almanya, Türkiye, Enerji, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dijitalleşme verimliliği artırıyor, imalat maliyetlerini düşürüyor - Son Dakika Ekonomi

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