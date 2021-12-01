Dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının imdadına yetişti - Son Dakika

Yürekleri ısıtan olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde yaşandı. Dik bir yokuştan çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti.

YOKUŞTAN ÇIKARKEN YARDIM ETTİ

Bir anda duran sürücü, önünde giden kağıt toplayıcısına verdiği destekle, yokuşu çıkmasına yardım etti. Yokuşun bir kısmını aracın yardımı ile çıkan kağıt toplayıcısı yol kenarında dinlenmek için dururken, sürücü yoluna devam etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.