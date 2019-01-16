Son Dakika Haberleri: Dikili'de Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması Yapıldı

Dikili'de Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması Yapıldı

1 saat önce

Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde don ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışması yaptı.

Dikili'de Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması Yapıldı, System.String[]
Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde don ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, okul önleri, sağlık merkezleri, hastane yolları ve yaya yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Buzlanmaya karşı yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirten Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, açıklamasında, "Çetin kış şartları ve beraberinde gelen aşırı soğukların etkisiyle ilçe genelinde yol ve kaldırımlarda oluşan buzlanmaya karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hassas bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetlere de kısa zamanda müdahale ederek, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarını gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:31 Kaynak: AA

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