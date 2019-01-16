Dikili'de Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması Yapıldı
1 saat önce
Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde don ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışması yaptı.
Dikili
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde don ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışması yaptı.
Ekipler, okul önleri, sağlık merkezleri, hastane yolları ve yaya yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Buzlanmaya karşı yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirten Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, açıklamasında, "Çetin kış şartları ve beraberinde gelen aşırı soğukların etkisiyle ilçe genelinde yol ve kaldırımlarda oluşan buzlanmaya karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hassas bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetlere de kısa zamanda müdahale ederek, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarını gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:31 Kaynak: AA
PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kardeşi ile Görüşmesinin Detayları Belli Oldu! Sadece 2 Cümle Söylemiş
Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu
Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak
Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı