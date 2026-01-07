Dikili\'de Fırtına Uyarısı, Balıkçı Tekneleri Karaya Çıkarıldı

İzmir'de bugün beklenen fırtınaya karşı Dikili ilçesinde balıkçı tekneleri vinçler yardımıyla denizden karaya çıkarıldı. Her sene bu çileyi yaşadıklarını ifade eden amatör denizciler, 3 yıldır bekledikleri küçük tekne yanaşma yeri projesinin biran evvel yapımına başlanmasını istedi.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü bugün için fırtına uyarısında bulundu. Dikili Gazipaşa Mahallesi Salhane mevkiindeki balıkçı tekneleri, muhtemel şiddetli fırtınaya karşı güvenlik önlemi olarak vinçler yardımıyla karaya alındı.

Amatör denizciler yetkililerden çözüm bekliyor

Dikili Amatör Denizciler Kooperatifi Başkanı Murat Ulukaya, tekne sahiplerinin her yıl muhtemel fırtınaya karşı bu çileyi çektiklerini ifade etti. Ulukaya, 3 yıldır bekledikleri küçük tekne yanaşma yeri projesinin yapılmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Projesi çizilen, imarı onaylanan ve ÇED raporu alınan bir küçük tekne yanaşma projesi olmasına rağmen 3 yıldır bunun yapılmasını bekliyoruz. Amatör denizcilerin çilesi bitmiyor, geçen yıl olduğu gibi bu sene de teknelerimizi denizden alarak araba yanaştırır gibi yol kenarına park ediyoruz. Fırtınaya karşı koruyarak, muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Projenin biran evvel hayata geçirilmesini istiyoruz"

Küçük tekne yanaşma yeri projesi

Proje kapsamında, 400 metre uzunluğunda taş dolgu ana mendirek, 55 metre uzunluğunda taş dolgu bir tali mendirek ve ana mendireğe bağlı 80 metre uzunluğunda 2 metre yanaşma derinliğine sahip rıhtım, 185 metre uzunluğunda geri sahada 2 metre yanaşma derinliğine sahip rıhtım, 25 metre genişliğinde çekek yeri, toplam 3 adet 62 metre, 62 metre ve 60 metre uzunluğunda beton iskele planlanıyor. - İZMİR