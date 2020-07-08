Dil ve Edebiyat dergisinden "Ayasofya" özel sayısı - Son Dakika

Dil ve Edebiyat dergisinden "Ayasofya" özel sayısı

Dil ve Edebiyat dergisi, cami olarak ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya'yı kapağına taşıdı.

Dil ve Edebiyat dergisi, cami olarak ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya'yı kapağına taşıdı.

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin 139. sayısında, Ayasofya'nın tarih, sanat degˆeri ve insanlık mirasını ele alan yazılara yer verildi.

Dosya konusunun açılışını Üzeyir İlbak'ın "Bir Eski Söyleyiş Muhasebe" başlıklı takdimiyle yapan derginin temmuz sayısında, 1500 yıllık bir mabet olan Ayasofya'nın tarihine ilişkin bilgilerin yanı sıra bugünün Türkiye'si için taşıdığı önem de vurgulanıyor.

Yazısında Ayasofya'nın 532-537 yıllarında inşa edildiğini belirten İlbak, "Kimi yorumculara go¨re modern zamanların AB'sinin temelleri burada atılmıs¸tır. Ayasofya, fethin kılıc¸ hakkıdır. Bagˆımsızlık sembolu¨du¨r." ifadesine yer veriyor.

Sezai Karakoç'un ilk kez 1990'da Diriliş'te yayımlanan "Kaderimizin Ayasofya'sı Ayasofya'mızın Kaderi" yazısı da bu sayıda tekrar okuyucuyla buluşuyor.

Yazısında o yıllardaki tartışmaları anlatan usta şair, "Egˆer, Ayasofya Fatih tarafından cami yapılmasaydı, Hristiyanların umudu kırılmaz, savas¸a gizli ac¸ık devam ederler, fırsat buldukc¸a da isyan c¸ıkarırlar, Batı'dan da yardım go¨ru¨rlerdi. Bu yu¨zdendir ki fethedilen yerlerin en bu¨yu¨k kilisesi camiye c¸evrilirdi." bilgisini paylaşıyor.

"Ayasofya, cami olarak o¨zgu¨r ve bagˆımsız Tu¨rkiye'yi temsil eder"

Dosya konusuna katkı sunan bir diğer isim olan Taha Hüseyin, "Ayasofya Bize Ne Anlatır?" başlıklı yazısında, Ayasofya'nın, I·stanbul'un Mu¨slu¨man topragˆı olmasından sonra ilk selatin camisi haline geldiği görüşünü aktarıyor.

Tarihi, insanlık mirası ve sanat degˆeri tartıs¸ılmaksızın Ayasofya'ya mabet kimligˆi degˆeri u¨zerinden bakılması gerektiğinin altını çizen Hüseyin, yazısında "Ayasofya, cami olarak o¨zgu¨r ve bagˆımsız Tu¨rkiye'yi temsil eder." değerlendirmesinde bulunuyor.

Derginin temmuz sayısında Murat Ertaş, Nurettin Durman, İsmail Aykanat, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Sabiha Ayaz, Zeynep Gül Akgöz, Halime Erva Kılıç, Esra Karaca, İrem Güneşdoğdu, Elif Merve Kabadayı ve Furkan Güreci'nin de şiirleri yer alıyor.

Hakan Hadi Kadıoğlu, Mustafa Uçurum, Hayrettin Taylan, Elif Sönmezışık, Mehtap Altan, Nuray Alper'in denemelerinin okuyucuyla buluştuğu dergiye Nimet Yıldırım, Zafer Acar, Halil İbrahim Çelik, Tacettin Şimşek, Serpil Tuncer, Halit Yıldırım, Eda Tosun, Bilgehan Avcı, Mevlüt Ceylan ve Marcus B. Christian da katkıda bulunuyor.

Üzeyir İlbak, Edebiyat, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dil ve Edebiyat dergisinden 'Ayasofya' özel sayısı - Son Dakika
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