Dilan Çıtak: Kır düğünü istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dilan Çıtak: Kır düğünü istiyorum - Son Dakika Magazin

Dilan Çıtak: Kır düğünü istiyorum

6 saat önce

Türk'ü dinlemeye gelenler arasında Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter de vardı.

Dilan Çıtak: Kır düğünü istiyorum, System.String[]

Türk'ü dinlemeye gelenler arasında Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter de vardı. Gökçe Türk'ün daveti üzerine sahneye çıkıp babası İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısını söyleyen Çıtak, babasının 10 hit şarkısını cover'layacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, evlilik sorularına da "Eylülde evlenmeyi düşünüyoruz. Her genç kızın rüyası olduğu gibi ben de kır düğünü istiyorum" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:00 
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