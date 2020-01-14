Dilan Çıtak: Kır düğünü istiyorum
6 saat önce
Türk'ü dinlemeye gelenler arasında Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter de vardı.
Türk'ü dinlemeye gelenler arasında Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter de vardı. Gökçe Türk'ün daveti üzerine sahneye çıkıp babası İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısını söyleyen Çıtak, babasının 10 hit şarkısını cover'layacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, evlilik sorularına da "Eylülde evlenmeyi düşünüyoruz. Her genç kızın rüyası olduğu gibi ben de kır düğünü istiyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:00
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