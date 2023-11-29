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Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum - Son Dakika

Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, avukatı aracılığıyla verdiği röportajda cezaevindeki günlerinden bahsederken ''Buranın iki özelliği var: biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile düşünme meselesi oluyor'' dedi.

29.11.2023 - 12:20,  Güncelleme: 12:28
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Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım'da tutuklanarak ceazevine gönderilen Dilan Polat, avukatı aracılığıyla röportaj verdi. Cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Polat, bol bol dua ettiğini ve sürekli ağladığını söyledi.

"DEVLETİMİZE BORCUMUZ NEYSE ÖDEYECEĞİZ"

Avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla ilk röportajını Odatv'ye veren Dilan Polat, davanın gidişatıyla ilgili "Ben davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum ama avukatım soruşturmanın normal gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımız olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz" dedi.

Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum

"İNANILMAZ SİGARA İÇİP İBADET EDİYORUM"

"Cezaevindeki günleri nasıl geçiyor, koğuş düzeni nasıl?" sorularını yanıtlayan Dilan Polat, "Burada günler zor geçiyor. Zaman zaman çok sakin oluyorum, zaman zaman yoğunlaşıp ağlıyorum. Vaktimin bir kısmını kendimi anlamakla, tanımakla geçiyor. Gözyaşlarımın bir kısmı özlemden kaynaklanıyor. Buranın iki özelliği var: biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile düşünme meselesi oluyor" ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum

43 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ İLE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum

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Son Dakika Hukuk Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat cezaevindeki günlerinin nasıl geçtiğiniz anlattı: İbadet edip düşünüyorum - Son Dakika
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